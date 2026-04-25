Почему мы другие. О ценностном разрыве с Россией

Мы привыкли видеть Россию через ракеты, пропаганду, счет жертв. Но есть другая Россия, которую мы почти не обсуждаем, хотя она и порождает все остальное: Россия быта, кухонь, подъездов и плацкартных вагонов, где смерть украинцев давно стала частью фона.

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Повесть «Возвращение» я начал писать в первые месяцы полномасштабной войны, под обстрелами, когда две вещи стали для меня очевидными.

Первая: семья держит человека на войне сильнее любого героизма — без ощущения, что тебя кто-то ждет, человек просто ломается.

Вторая: чтобы окончательно оторваться от России, надо увидеть ее быт изнутри, увидеть тех обычных людей, для которых наша смерть давно перестала что-либо значить, и понять, что эта пустота была до войны и она же сделала войну возможной.

Там война обсуждается тем же тоном, что и цена на масло

Мариуполец прячется с женой и дочкой в коридоре квартиры под обстрелами. Дом разрушается, они убегают на улицу и натыкаются на российскую диверсионную группу. Его убивают, но он просыпается в чужом теле и понимает, что должен найти семью. С этого момента он проходит сквозь одно тело за другим: российский солдат в Буче, алкоголик в российской глубинке, боец на передовой, представитель власти РФ — и в каждом ищет способ узнать, живы ли жена и дочь, и добраться до них.

Когда герой оказывается в России, он видит среду, где равнодушие к чужой жизни является нормой, где война обсуждается тем же тоном, что и цена на масло, где людям давно нет ради чего жить, и поэтому чужая смерть их больше не беспокоит.

Это то, что я назвал «царством теней», и это главный аргумент в пользу окончательного ментального разрыва с россиянами: мы имеем дело с пространством, где исчезла способность чувствовать, и с этим пространством у нас больше нет общего пути.

Пустота российского быта была до войны и сделала ее возможной. А держит нас по эту сторону то, что Россия давно потеряла, — способность любить своих.

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По другую сторону границы героя держит связь с конкретными людьми, отцовство, супружеская любовь, память о совместной жизни.

Пятый год мы говорим об оружии, фронте, сопротивлении. И меньше говорим о том, что за ними стоит: о семьях, ради которых солдат держит позицию, а переселенец встает утром в чужом городе. Семья в условиях этой войны оказалась главной линией обороны, и она держит страну изнутри надежнее любой стратегии.

Эти два тезиса — пустота России и цена семьи — я соединил в повести «Возвращение», потому что убежден: одно без другого работает лишь наполовину. Увидеть мрак врага изнутри и одновременно понять, ради чего мы от него отрываемся, — это и есть полное возвращение к себе. Художественная проза способна провести читателя сквозь этот опыт так, как этого не сделают ни новости, ни аналитика: дать прожить чужую жизнь изнутри.