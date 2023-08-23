День флага и громких операций ГУР 23 августа, 19:13

Чем жила страна 23 августа 2023 года

● Операция ГУР № 1: Ми-8. Вертолет Ми-8 вооруженных сил РФ перелетел в Украину. Точной информации, где он сел, нет, — есть варианты Харьковская область (село Полтава) или Полтавская. Журналист Юрий Бутусов заявил, что Ми-8 перелетел вместе со всем экипажем и сдался ВСУ. По его словам, не исключено, что это первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.

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Издание УП со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что вертолет оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту были два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации их ликвидировали. А вот пилот и его семья (которую заблаговременно вывезли из РФ), по данным УП, находятся в Украине.

Представитель ГУР Андрей Юсов сказал лишь, что «новости будут», однако сейчас «ведется работа».

● Операция ГУР № 2: минус С-400. ГУР Минобороны подтвердило, что на мысе Тарханкут (самый запад Крыма) была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Оленевка. Как результат, была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав. «Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это — болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму», — заявили в разведке, показав видео взрыва.

● Операция ГУР № 3: атака Москва-Сити. Беспилотник, который рано утром 23 августа попал в один из небоскребов Москва-Сити, запустило ГУР Минобороны. Об этом NV рассказал источник в военной разведке. Представитель ГУР добавил, что эта и все предыдущие атаки дронов на деловой центр столицы страны-агрессора также являются делом рук подчиненных Кирилла Буданова.

Частые атаки беспилотников на здания Москва-Сити связаны с тем, что там расположены ведомства, вовлеченные в войну против Украины. Такое объяснение озвучил представитель ГУР Андрей Юсов.

Тем временем американские СМИ продолжают с помощью «источников» критиковать наступление ВСУ:

● Западные чиновники считают, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении контрнаступления на юге страны, сообщила The New York Times со ссылкой на американских и других западных официальных лиц. «Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом», — говорится в материале американского издания. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на прорыве, украинские командиры, как считают источники NYT, примерно поровну разделили войска и огневую мощь между востоком и югом страны. В результате больше украинских сил находится возле Бахмута и других городов на востоке, чем возле Мелитополя и Запорожья на юге, которые являются «гораздо более стратегически важными».

● А вот аналитики американского Института изучения войны (ISW) не согласны с критикой западных источников, которые упрекают командование ВСУ в якобы неэффективном распределении сил на фронте. Продолжая активные операции на востоке, украинские военные нивелируют и без того ограниченные возможности россиян для подкрепления сил в направлении основного удара ВСУ на юге.

Да и официальные лица в Вашингтоне комментируют наступление сдержанно:

● Оценки неуместны. В Пентагоне, комментируя украинское контрнаступление, говорят, что определять результаты «посреди боя» ВСУ «неуместно», поскольку он еще продолжается. Такое заявление сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. «Я не собираюсь прибегать к определению результатов посреди их боя. Опять же, это было бы неуместно. Что мы собираемся делать, так это продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется», — заверил он.

● Двигаемся вперед. Президент Украины заявил, что ВСУ идут вперед. «Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин — это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное — тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы идем постоянно и движемся вперед», — сказал Владимир Зеленский.

● Минус 11 танков и 23 пушки. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 258 820 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

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Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4373 (+11 за сутки), боевых бронированных машин — 8488 (+12), артсистем — 5318 (+23), РСЗО — 722 (+1), средств ПВО — 491 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12) и многое другое.

● В ночь на 23 августа российские оккупанты осуществили пуски 20 ударных БПЛА Shahed-136/131 по территории Украины. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 шахедов. Оккупанты попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

● Великобритания планирует в течение нескольких недель признать ЧВК Вагнера террористической организацией, сообщила Financial Times со ссылкой на инсайдеров в британском правительстве.

● Полиция обыскала ВВК. Нацполиция провела более 200 обысков в военкоматах и местах проведения МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) и ВВК (военно-врачебная комиссия) по делу о масштабной коррупции и уклонении от мобилизации. Обыски также прошли по месту жительства причастных к «схемам» лиц. Полицейские изъяли более 10 тыс. личных медицинских дел, журналы регистрации тех, кто прошел или проходит комиссию.

Основанием стали выявленные правоохранителями масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица. За вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе.

● Резников остается. Президент Владимир Зеленский отреагировал на слухи о возможной отставке Алексея Резникова с должности главы Минобороны. По словам главы государства, он будет комментировать кадровые решения только после указов. «Если вы не против, я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того как будут подписаны мной соответствующие указы», — сказал он.

И напоследок:

● День флага. В Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне развернули самый большой государственный флаг с подписями военных. Об этом в День флага заявил президент Владимир Зеленский, который принял участие в церемонии.

● Подавляющее большинство украинцев не хочет идти на компромиссы со страной-агрессором, чтобы прекратить развязанную ею полномасштабную войну. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фонда Деминициативы и Центра Разумкова (9−15 августа, 2019 респондентов).

Когда речь идет об уступках, то: менее 5% украинцев готовы к территориальным; 18% — готовы уступить будущее членство Украины в НАТО; 13% — готовы к сокращению ВСУ в мирное время, что якобы обсуждали в Стамбуле в 2022 году; не более 17−18% — чтобы предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю.

31,5% респондентов согласны с предположением, что западные партнеры могут существенно снизить поддержку Украины, если в течение ближайших 3−4 месяцев значительных успехов в ходе контрнаступления не будет. Однако около 46% не разделяют такого мнения.

Относительное большинство украинцев — 42% — считают: если Россия усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданских, Украина все равно должна продолжать воевать. Почти 21% респондентов хотел бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки России.

И еще:

● По меньшей мере 89% украинцев поддерживают независимость Украины, а праздник День независимости стал главным среди нерелигиозных. Этот показатель за последние десять лет вырос почти на 50 пунктов, с 12% в 2013 году и до 63% — в 2023. Таковы результаты опроса КМИС.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.