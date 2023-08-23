Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

День флага и громких операций ГУР

23 августа, 19:13
Поделиться:

Чем жила страна 23 августа 2023 года

Операция ГУР № 1: Ми-8. Вертолет Ми-8 вооруженных сил РФ перелетел в Украину. Точной информации, где он сел, нет, — есть варианты Харьковская область (село Полтава) или Полтавская. Журналист Юрий Бутусов заявил, что Ми-8 перелетел вместе со всем экипажем и сдался ВСУ. По его словам, не исключено, что это первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.

Видео дня

Издание УП со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что вертолет оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту были два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации их ликвидировали. А вот пилот и его семья (которую заблаговременно вывезли из РФ), по данным УП, находятся в Украине.

Представитель ГУР Андрей Юсов сказал лишь, что «новости будут», однако сейчас «ведется работа».

Операция ГУР № 2: минус С-400. ГУР Минобороны подтвердило, что на мысе Тарханкут (самый запад Крыма) была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Оленевка. Как результат, была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав. «Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это — болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму», — заявили в разведке, показав видео взрыва.

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Навигационные ошибки? Почему российский вертолет Ми-8 сел в Полтаве и что было дальше

Операция ГУР № 3: атака Москва-Сити. Беспилотник, который рано утром 23 августа попал в один из небоскребов Москва-Сити, запустило ГУР Минобороны. Об этом NV рассказал источник в военной разведке. Представитель ГУР добавил, что эта и все предыдущие атаки дронов на деловой центр столицы страны-агрессора также являются делом рук подчиненных Кирилла Буданова.

Частые атаки беспилотников на здания Москва-Сити связаны с тем, что там расположены ведомства, вовлеченные в войну против Украины. Такое объяснение озвучил представитель ГУР Андрей Юсов.

Тем временем американские СМИ продолжают с помощью «источников» критиковать наступление ВСУ:

● Западные чиновники считают, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении контрнаступления на юге страны, сообщила The New York Times со ссылкой на американских и других западных официальных лиц. «Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом», — говорится в материале американского издания. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на прорыве, украинские командиры, как считают источники NYT, примерно поровну разделили войска и огневую мощь между востоком и югом страны. В результате больше украинских сил находится возле Бахмута и других городов на востоке, чем возле Мелитополя и Запорожья на юге, которые являются «гораздо более стратегически важными».

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

А вот аналитики американского Института изучения войны (ISW) не согласны с критикой западных источников, которые упрекают командование ВСУ в якобы неэффективном распределении сил на фронте. Продолжая активные операции на востоке, украинские военные нивелируют и без того ограниченные возможности россиян для подкрепления сил в направлении основного удара ВСУ на юге.

Да и официальные лица в Вашингтоне комментируют наступление сдержанно:

Оценки неуместны. В Пентагоне, комментируя украинское контрнаступление, говорят, что определять результаты «посреди боя» ВСУ «неуместно», поскольку он еще продолжается. Такое заявление сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. «Я не собираюсь прибегать к определению результатов посреди их боя. Опять же, это было бы неуместно. Что мы собираемся делать, так это продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется», — заверил он.

Двигаемся вперед. Президент Украины заявил, что ВСУ идут вперед. «Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин — это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное — тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы идем постоянно и движемся вперед», — сказал Владимир Зеленский.

Минус 11 танков и 23 пушки. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 258 820 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Читайте также:
Мик Райан
Мик Райан
Надо готовиться к более длительной войне

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4373 (+11 за сутки), боевых бронированных машин — 8488 (+12), артсистем — 5318 (+23), РСЗО — 722 (+1), средств ПВО — 491 (+0), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12) и многое другое.

В ночь на 23 августа российские оккупанты осуществили пуски 20 ударных БПЛА Shahed-136/131 по территории Украины. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 шахедов. Оккупанты попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

Великобритания планирует в течение нескольких недель признать ЧВК Вагнера террористической организацией, сообщила Financial Times со ссылкой на инсайдеров в британском правительстве.

Полиция обыскала ВВК. Нацполиция провела более 200 обысков в военкоматах и местах проведения МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) и ВВК (военно-врачебная комиссия) по делу о масштабной коррупции и уклонении от мобилизации. Обыски также прошли по месту жительства причастных к «схемам» лиц. Полицейские изъяли более 10 тыс. личных медицинских дел, журналы регистрации тех, кто прошел или проходит комиссию.

Основанием стали выявленные правоохранителями масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица. За вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе.

Резников остается. Президент Владимир Зеленский отреагировал на слухи о возможной отставке Алексея Резникова с должности главы Минобороны. По словам главы государства, он будет комментировать кадровые решения только после указов. «Если вы не против, я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве после того как будут подписаны мной соответствующие указы», — сказал он.

И напоследок:

День флага. В Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне развернули самый большой государственный флаг с подписями военных. Об этом в День флага заявил президент Владимир Зеленский, который принял участие в церемонии.

Подавляющее большинство украинцев не хочет идти на компромиссы со страной-агрессором, чтобы прекратить развязанную ею полномасштабную войну. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фонда Деминициативы и Центра Разумкова (9−15 августа, 2019 респондентов).

Когда речь идет об уступках, то: менее 5% украинцев готовы к территориальным; 18% — готовы уступить будущее членство Украины в НАТО; 13% — готовы к сокращению ВСУ в мирное время, что якобы обсуждали в Стамбуле в 2022 году; не более 17−18% — чтобы предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю.

31,5% респондентов согласны с предположением, что западные партнеры могут существенно снизить поддержку Украины, если в течение ближайших 3−4 месяцев значительных успехов в ходе контрнаступления не будет. Однако около 46% не разделяют такого мнения.

Относительное большинство украинцев — 42% — считают: если Россия усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданских, Украина все равно должна продолжать воевать. Почти 21% респондентов хотел бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки России.

И еще:

По меньшей мере 89% украинцев поддерживают независимость Украины, а праздник День независимости стал главным среди нерелигиозных. Этот показатель за последние десять лет вырос почти на 50 пунктов, с 12% в 2013 году и до 63% — в 2023. Таковы результаты опроса КМИС.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X