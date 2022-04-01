Что задумал Путин. Почему Россия требует расплачиваться за газ рублями 1 апреля, 11:00 Цей матеріал також доступний українською

РФ искусственно создает сложности вокруг оплаты за энергоносители

Людям интересно, что задумал Путин.

Если он перекроет газовый вентиль, то столкнется с определенной проблемой, поскольку емкость хранилищ ограничена, и придется, думаю, сжигать газ на факелах.

Видео дня

Международные компании не собираются менять условия контрактов, предусматривающих оплату в твердой валюте, на оплату в мягкой и неустойчивой. Путин теряет крайне необходимые ему валютные доходы, а как мы узнали из данных о золотовалютных резервах, они уже сократились почти на $40 млрд. И при этом половина резервов Центробанка РФ, скорее всего, заблокирована Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США и другими ведомствами.

Полагаю, сегодня западные компании переводят оплату в твердой валюте на счет в каком-нибудь банке, которого не коснулись санкции.

Путин же хочет, чтобы они открывали счета в российских банках, то есть фактически пытается заставить их производить операции в российской валюте и затем расплачиваться с Россией рублями.

Это вынуждает иностранных контрагентов проводить платежи в рублях. Думаю, у них уже есть такая возможность, но большинство не хочет этого делать: они стремятся избежать любой взаимосвязи с Россией и не желают рассчитываться рублями, опасаясь тем или иным образом попасть под вторичные санкции.

Путин пытается « сломать хребет» санкциям

Похоже, что таким образом Путин пытается «сломать хребет» санкциям — в свете резкого сокращения валютных операций в рублях. Он хочет обязать международных игроков совершать операции в российской национальной валюте.

Возможно, ему просто нужен энергетический кризис в Европе, или он хочет породить проблему, а затем предложить обеспечить ее решение. Это излюбленный российский сценарий. И потому Путин искусственно создает сложности вокруг приобретения Западом российских энергоносителей. Люди беспокоятся, что расчеты станут невозможны, переживают, что начнется энергетический кризис, и в итоге западные лидеры летят в Москву, чтобы умолять Путина об аудиенции и о решении. И тот говорит: «Конечно, я могу вам помочь, но вы должны кое-что сделать для меня, например, в отношении Украины — заставьте ее подчиниться моим условиям или прекратите вооружать украинцев».

Но на самом деле решение этой проблемы заключается в том, чтобы разоблачить маневр Путина и сказать: «Пожалуйста, прекращай поставки энергоносителей, и посмотрим, кто сломается первым». Я думаю, что Путин увидел здесь возможность, потому что правительство Германии уже, кажется, «моргнуло», заявив, что не может позволить себе отказаться от российского газа, потому что это нанесет сокрушительный удар по немецкой и европейской экономике. Думаю, Путин расценил подобное признание как слабость, и соответственно теперь пытается устроить этот энергетический кризис — пока погода все еще холодная и не началось лето, а с ним и сезонное снижение потребления электроэнергии. Если Путин собирается разыграть эту карту, то сейчас самое время.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.