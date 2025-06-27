Момент отрезвления. От чего пришли в ужас российские пропагандисты

Поскольку российские пропагандисты жалуются, что «трубочистов» с выжженными легкими тупо кинули, стоит напомнить и о том, что смысла в ее проведении не было вообще никакого.

«Уникальная» и «эффективная» операция «Труба» была не более, чем попыткой генерала Александра Лапина, командующего ГВ «Север», оправдать свою бездарность.

Операция «Поток» стала прорабатываться за три недели до того, как Силы обороны Украины уже начали процесс вывода основных сил из Курской области и началась тогда, когда украинская сторона перестала получать разведданые от США, а логистика с украинскими подразделениями в Курской области значительно ухудшилась, что и послужило причиной отвода украинских войск.

Прорыва в Суджу могло и не быть по трубе

То есть, операция «Поток» началась тогда, когда об отводе украинских войск уже было принято решение в Генштабе ВСУ и под прикрытием арьергарда они отходили южнее, в том числе, и из Суджи. Иными словами, смысла на тот момент в проведении операции «Поток» не было никакого!

В целом, прорыва в Суджу могло и не быть по трубе, потому как генералу Лапину предлагалась высадка десанта с вертолетов. В операции предлагали задействовать 2−3 звена вертолетов Ми-8, с возможностью десантирования от 150 до 250 человек, и звена прикрытия ударными вертолетами Ми-28Н. Подлетное время к месту высадки, с учетом 15 километров трубы, около 2−3 минут.

Но Александр Лапин отказался от десантной операции, не захотев рисковать вертолетами, выбрав вариант с трубой и начав ее, когда она уже толком и не нужна была.

И вот, как я и предполагал, после волны эйфории, среди российских пропагандистов, все же наступил момент отрезвления. И от тех фактов, что поднимаются на поверхность, вместе с задохнувшимися в трубе, они сами приходят в ужас от степени аморальности и бессмысленности операции.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал