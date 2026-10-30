Цена дизельной сделки Вашингтона и Москвы

Уменьшение ударов по российским НПЗ равно затягиванию войны на неопределенный срок. Важно, что согласно последнему соц.опросу 80% украинцев хорошо понимают эту причинно-следственную связь.

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В начале октября российский топливный рынок находился под мощным давлением. Системные украинские удары по НПЗ нарушали производство, усугубляли дефицит горючего и заставляли Москву ограничивать экспорт. Война все ощутимее била по экономике агрессора. Агрессор подошел вплотную к критическому пределу своей переработки — 3,0 млн баррелей/сутки.

После дизельной договоренности Вашингтона с Москвой и объявления «энергетического перемирия» ситуация изменилась. По сообщению Reuters от 27 октября, после 16 октября о новых ударах по российским НПЗ не сообщали. Отраслевые источники агентства оценили рост переработки во второй половине месяца примерно в 25% по сравнению с его началом.

Это создает опасную асимметрию

Вашингтон добивался прекращения украинских атак на переработку нефти. В то же время Россия продолжала бить по украинской энергетике. Это создает опасную асимметрию: российские заводы получают время для ремонта, а украинская критическая инфраструктура остается под ударами.

Почему это стратегически небезопасно?

Восстановление нефтепереработки означает больше топлива для экономики и военной логистики, меньший внутренний дефицит и более широкие возможности зарабатывать на экспорте.

По моей оценке, такая передышка ослабляет для Кремля экономические ограничения войны. Сторонники ее продолжения получают дополнительный довод: можно возобновлять собственные ресурсы, не прекращая разрушения украинских электростанций, подстанций и систем жизнеобеспечения.

Ослабление давления на российскую экономику без реального прекращения агрессии увеличивает возможность Кремля продолжать войну на фронте и удары по тылу.

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Любую «энергетическую договоренность» следует оценивать по конкретному результату: стали ли украинские города и люди более защищенными? Если передышку получает только агрессор, риск дальнейшей эскалации растет, а «мирные» переговоры для него становятся удобной ширмой, за которой скрываются истинные намерения.

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Текст опубликован с разрешения автора