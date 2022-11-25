Почему Запад боялся советских МиГов и как РФ пиарила самолеты Сухого 25 ноября, 07:13

Чтобы объяснить это, мне нужно вернуться в историю последних 70 лет. Это объясняет многое

В первой и второй части я изложил «основы» того, как за последние 50−60 лет Генштаб СССР, а затем и Генштаб РФ концептуализовали и определяли требования к своим будущим истребителям.

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Более того, я рассказал, какие основные факторы повлияли на развитие (но лучше сказать на вырождение) советского, а затем и российского авиастроения в последние 30 лет. Как измена Адольфа Толкачева ослабила последнее поколение советских истребителей. А затем как Путин сделал «контрольный выстрел», подмяв под свой контроль всю авиастроительную отрасль с целью личного обогащения.

Эти «основы» определяют возможности и качества самолетов (и вооружений).

Следующий вопрос таков: что ВС РФ делают с получившимися самолетами (и их вооружением)?

В этом отношении существует гигантская разница между тем, что думает Запад, и тем, что говорит своей публике о возможностях советских и российских боевых самолетов; и что СССР, а в последнее время и русские на самом деле могут и намерены делать с ними. Разница настолько большая, что есть две совершенно разные (если не диаметрально противоположные) «глубины восприятия». Чтобы объяснить это, мне нужно вернуться в историю последних 70 лет. Не волнуйтесь: это не займет много времени (а кому не нравится, тот пусть не читает).

От МиГ-истерии…

Многие молодые люди, вероятно, сочтут это «глупым», те же, кто достаточно стар, помнит. Истерия о «коммунистической угрозе» — ярче всего воплотившаяся в охоте на ведьм эпохи Маккарти в США начала 1950-х — среди западной публики последних 70 лет царила аналогичная истерия по поводу советской боевой авиации. Если у вас есть сомнения по этому поводу, обратите внимание на следующие несколько примеров.

Холодная война началась тогда, когда еще в 1950 году СССР застал Запад врасплох появлением своих МиГ-15 в небе во время Корейской войны. В свою очередь, это побудило Запад фантазировать о том, что «Советы вводят в производство и эксплуатацию тысячи самолетов, созданных также по нацистско-германским проектам». Я нисколько не преувеличиваю. Об этом на полном серьезе тогда писали американские газеты.