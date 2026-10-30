Что российские дети в военной форме делали рядом с президентом США

На Хэллоуин к президенту Соединенных Штатов Америки заглянули российские «распятые» мальчики в трусиках.

Как вы, вероятно, прекрасно понимаете, протоколы обеспечения безопасности президента США таковы, что в непосредственной близости от него не могут находиться случайные люди.

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Итак, российские дети в военной форме — те, кто вырастет и сменит тех, кого мы к тому времени «задвухсотим», — попали к Трампу не просто так, а с согласия администрации Трампа и ответственных лиц.

Украинских детей, которые гибнут под российскими бомбами почти каждый день, в Белом доме не было.

Крайне странно, что возле президента США трутся маленькие оккупанты

Собственно, президент Соединенных Штатов, известный как Большая Бессмысленная Американская Х***я, не обязан любить украинских детей, если он не любит даже своих собственных. Мы знаем, что сердце Дональда Трампа принадлежит исключительно ему самому и никому больше.

Но максимально странно, что возле президента США трутся маленькие оккупанты, которые искренне ненавидят страну, которой правит это «чучело». Все эти дети с молоком матери и мультфильмом «Маша и Медведь» впитывают ненависть к Америке и желание уничтожить США.

Ещё когда я был маленьким и мы жили в условиях советской оккупации, среди детей была популярна песенка: «Падает ракета на Америку, неся 120 мегатонн, и хотя Америку немножко жаль, пусть не угрожает Пентагон!»

Это не просто песенка, это целая идеология, которая программирует детей на десятилетия вперед как врагов Америки. Это понимают все, кто хоть немного причастен к изучению России. Это понимают американские военные, для которых очевидно, что Россия остается наиболее вероятным противником Америки. Это понимает и блогер из Украины, который не то чтобы глубоко изучал Россию, а просто обладает здравым смыслом и капелькой логики.

И только президент сверхдержавы этого не понимает!

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Какой следующий шаг, Донни? Пригласишь в Вашингтон своих российских братьев по разуму, которые ездят в машинах с макетами ракет, подписанными «На Вашингтон»?

Давай, не стесняйся! Позориться — так по полной, не нужны эти жалкие компромиссы и оправдания в духе «они же просто дети».

В России нет просто детей. Надеюсь, есть какой-то ничтожный процент родителей, воспитывающих нормальных детей, но подавляющее большинство — маленькие фашисты, с детства заточенные убивать.

Очередной позор для государства, которое не просто растрачивает свой авторитет, а теряет само себя из-за этого конченого старика.

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Текст опубликован с разрешения автора