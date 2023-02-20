Освежающий опыт 20 февраля, 12:27

Конкурс по передаче в управление производителя минеральных вод Моршинской является воплощением всего, что идет не так с активами российских собственников в Украине

Тема ареста и управления российскими активами в Украине в пользу государства для их дальнейшей национализации на слуху с первых дней войны. В последние месяцы мы видим большое количество новостей именно об аресте или даже национализации тех или иных российских активов. К этому процессу приобщены почти все правоохранительные органы государства.

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Однако пока нет никакой прозрачности в том, что происходит с этими активами после их ареста или национализации. Можно ли узнать перечень таких активов? Какое количество арестов было в дальнейшем отменено судами и каковы основания для этого? Сколько денег перечислено в бюджет или на нужды ВСУ предприятиями, перешедшими в управление государства? Какова стратегия в отношении дальнейшей судьбы таких предприятий? Когда планируются хоть какие-то действия в отношении других предприятий, находящихся под контролем российских бенефициаров, до сих пор оставшихся без внимания правоохранительных органов? На все эти вопросы нет ответа.

Уверен, что отсутствие такой прозрачности вызовет непонимание общества, а также в значительной степени усложнит аналогичные действия в отношении зарубежных российских активов со стороны наших западных партнеров, на которые очень рассчитывает Украина. Мы должны быть лидером и примером в этом, если мы хотим требовать аналогичных действий от партнеров.

Однако, кроме общего призыва к внедрению максимальной прозрачности и подотчетности в этом вопросе, я хочу поднять вопрос конкретного кейса, к которому в последнюю неделю была привлечена одна из портфельных компаний нашей группы.

Какова стратегия по дальнейшей судьбе таких предприятий?

У нас есть большой опыт в привлечении инвестиций, управлении и консультировании компаний FMCG-сектора, в том числе в сегменте безалкогольных напитков, и потому с большим интересом восприняли новость о начале конкурса на управление производителем минеральных вод под брендом «Моршинская», входящий в группу компаний IDS Borjomi и являющийся крупнейшим в Украине. Правильно организованный конкурс на управление, а тем более дальнейшая национализация и продажа такого актива должны вызвать большой интерес не только локальных игроков, но и крупных международных компаний, а государство могло бы рассчитывать на годовые доходы от управления, которые бы исчислялись миллионами долларов.

Но фактическое положение дел таково, что я сомневаюсь в том, что в конкурсе будет хоть один участник с серьезной репутацией. Далее попробую дать несколько советов, которые, исходя из моего более чем 20-летнего опыта привлечения иностранных инвестиций в Украину, могут пригодиться нашим чиновникам.

Проведение конкурса. Конкурс был объявлен 10 февраля с конечным сроком подачи заявок 22 февраля. Таким образом, у заинтересованных участников есть 8 рабочих дней на всесторонний анализ потенциального объекта управления и связанных с этим рисков, формулирование стратегии (что является условием конкурса) и составление финансового прогноза, что позволит определить ожидаемый доход государственного бюджета от управления (также является условием конкурса). К сожалению, я еще не видел ни одного серьезного соглашения по операционному бизнесу в любом секторе, которое было бы заключено за 8 рабочих дней.

Рекомендация: учитывая, что решение суда об аресте имущества было принято еще в ноябре прошлого года, начать конкурс необходимо было раньше, но в любом случае он не может длиться менее 30 дней при обязательном условии наличия достаточной информации.

Имеющаяся информация. Условия конкурса предусматривают, что участник должен предоставить в частности Программу развития бизнеса с прогнозом потенциального дохода от его деятельности. Для подготовки такой программы мы подали официальный запрос в АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) о получении необходимой информации. Из перечня вопросов в нашем запросе мы не получили ответа ни на один. Непосредственно в офисе АРМА была возможность ознакомиться только с краткой информацией об активе, содержание которой и так публично доступно.

Рекомендация: до начала конкурса создать виртуальный датарум, в котором участники смогут ознакомиться с необходимой финансовой и юридической информацией по объекту управления (направленный нами запрос покрывал минимально необходимый уровень информации для принятия любого решения) и иметь представителя компании, которая может в процессе конкурса коммуницировать с претендентами по возникающим вопросам.

Понимание периметра передаваемых в управление активов. Именно здесь мы столкнулись с фактами, заставившими меня написать эту колонку, что я делаю крайне редко. Итак, конкурс объявлен на управление 100% корпоративных прав двух украинских компаний. Удивительным образом в периметр конкурса не попал завод в Миргороде, принадлежащий тому же владельцу и входящий в группу компаний IDS Borjomi.

Еще более странным кажется то, что конкурс объявлен только на управление корпоративными правами этих компаний, а их целостные имущественные комплексы и недвижимость (т.е. сами заводы) не входят в список активов.

Таким образом, победитель конкурса сможет осуществлять управление только корпоративными правами, что предусматривает право голосовать на собрании акционеров. Но и здесь есть маленький нюанс.

В Законе об АРМА есть интересная норма (ч. 7 ст. 21), суть которой сводится к тому, что: «В случае управления активами в виде доли в уставном (составленном) капитале или акций, паев управляющий при осуществлении полномочий собственника таких активов в высших органах управления соответствующего юридического лица обязан согласовывать свои действия с собственником таких активов».

То есть АРМА предлагает победителю конкурса согласовывать свои действия с подсанкционным российским олигархом, который даже после ареста акций остается их владельцем?! Вывод наших юристов однозначно это подтверждает. Я несколько раз перечитал эту норму закона и все еще не могу поверить, что это возможно.

Рекомендация: остановить проведение этого конкурса, как можно скорее включить в список активов, передаваемых в управление все активы (в том числе заводы), относящиеся к этой группе, обеспечить наличие необходимой информации и объявить новый конкурс.

Чтобы избежать спекуляций, я подтверждаю, что наша группа остается заинтересованной в участии в прозрачном конкурсе на управление этим активом, а приведенные выше рекомендации направлены на расширение перечня потенциальных участников такого конкурса и максимизацию выгоды для государства от его проведения.

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