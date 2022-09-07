Верят ли россияне в свою ложь? 7 сентября, 11:26

Попробую объяснить, почему версия о том, что высшее политическое руководство России верит в созданные ими же фейки, вполне вероятна

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал интересную историю о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая имела место 10 марта этого года в Турции. Это был разговор в узком кругу, без прессы. Кулеба предложил своему визави забыть все то, что они говорили друг о друге до сих пор и вместо этого откровенно поговорить о том, что же они на самом деле от нас хотят. В ответ Лавров начал нести всю ту чепуху о демилитаризации, денацификации, притеснениях русскоязычных, которые регулярно озвучивает кремлевская пропаганда. Глава МИД Украины оставил эту встречу со 100-процентным убеждением, что Лавров действительно верит во все то, что говорит.

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Согласитесь, это не может не удивлять. Можно понять, почему в фейки верит обычный гражданин РФ, но как в них может верить лицо, причастное к их созданию? Возможно, Кулеба ошибся в своей оценке и Лавров только искусно делает вид, что верит в эту чепуху? Конечно, наверняка этого знать мы не можем, но в данной статье я попробую объяснить, почему версия о том, что высшее политическое руководство России верит в созданные ею же фейки, вполне вероятна.

Одной из важных потребностей здорового человека является желание чувствовать себя нравственной личностью. Думаю, что многие из вас, читая эти строки, начнут активно возражать мне, приводя примеры многочисленных событий мировой истории, участники которых совершали зверства и, на первый взгляд, совсем не беспокоились о собственной моральной самооценке. На самом деле, эта оценка их беспокоила. Более того, скажу вам, что подобные индивиды считали себя вполне порядочными людьми (если не верите — ознакомьтесь с показаниями нацистских преступников). Такой странный поворот возможен благодаря феномену, известному под названием моральная рационализация — это мыслительный процесс, с помощью которого люди убеждают себя в том, что их безнравственные поступки на самом деле не нарушают никаких моральных норм. Другими словами, мы можем подсознательно интерпретировать свой безнравственный поступок так, чтобы он казался нам и другим людям вполне приемлемым с точки зрения морали. Например, нацистские преступники, оправдываясь перед судом, утверждали, что они были законопослушными гражданами, поэтому уничтожая евреев на самом деле ничего не нарушали, поскольку закон обязывал их это делать. Если рассмотреть более обычные примеры, то можно вспомнить случаи, когда мы свои морально сомнительные действия объясняли тем, что все так делают (или другие делают еще хуже), или же, что жертва нашего поступка сама во всем виновата и т. п.

Мало кому нравится чувствовать себя подлецом

Так вот, мы ошибаемся, когда думаем, что российская пропаганда направлена ​​исключительно на «внешнюю аудиторию» (рядовые россияне, жители других стран). На самом деле, все эти рассказы о нацистах, притеснениях русскоязычных и угрозе от НАТО нужны также самим создателям этих фейков и их высшим покровителям. Они дают им возможность оправдать свои преступные действия в собственных глазах, ведь мало кому нравится чувствовать себя подлецом. Например, одним из известных методов моральной рационализации является исключение жертв агрессии из круга тех, на кого распространяются моральные нормы. Так вот, называя нас нацистами, они тем самым создают для себя оправдание нашего уничтожения — нацисты же преступники, которые не стоят нормального человеческого отношения. Еще одним известным приемом является замена названия морально сомнительных действий на более нейтральное. Помните, как нацисты называли геноцид евреев «окончательным решением еврейского вопроса»? Аналогично и русские называют свою агрессию не войной (начинать войну, да еще и против братского народа, это как-то совсем не благородно), а «специальной военной операцией». Последний термин звучит совсем по-другому — наталкивает на мысль об аккуратных ограниченных действиях по извлечению какого-то инородного предмета, подобно тому, как спецподразделение полиции с ювелирной точностью нейтрализует террористов, освобождая несчастных заложников. Все жестко, но аккуратно и результативно. Никто из невиновных не пострадал.

Конечно, творчество российской пропаганды бывает полезным и для рядовых россиян, которые являются непосредственными исполнителями военной агрессии. Мифы о защите русскоязычного населения и народа Донбасса помогают им оправдывать собственные действия и отвечают на вопрос, какой смысл во всем том, что они делают. Расстреляв семью и украв их унитаз, ты становишься одним из самых гнусных негодяев, которых только можно представить. Назвав же эту семью нацистами, а унитаз — трофеем, ты существенно меняешь собственную самооценку — теперь ты благородный воин, освобождающий мир от зла, а трофей — заслуженная награда за эту нелегкую работу. Что касается гражданских жертв — то им всегда можно приписать роль пособников нацистов. В конце концов, даже война за правое дело имеет побочные последствия в виде жертв среди гражданских. Кто-то должен делать эту грязную работу ради светлого будущего народов России, Сирии, Северной Кореи и других стран свободного мира.

Кстати, когда я думаю о том, как кремлевская ложь помогает рядовым россиянам морально рационализировать собственные преступные действия, мне не дает покоя один вопрос. А что произойдёт, когда они вдруг осознают, что все истории российской пропаганды были только причудливым занавесом, который с подачи власти они использовали для того, чтобы закрывать глаза на неприятную реальность, в которой им отведена роль соучастников величайшего преступления XXI века? Иными словами, что случится, когда вся эта масса людей вдруг осознает, что они банальные преступники? Конечно, вполне вероятно, что они и дальше будут рационализировать собственные действия, оправдываясь тем, что только выполняли приказы, были введены в заблуждение коварной властью и т. д. Хотя, с другой стороны, возможно, что все это вызовет у них фрустрацию, которая в свою очередь выльется в агрессию по отношению к тем, кто стоял за этими фейками и толкал их на преступление. Последняя же может стать импульсом для того беспощадного русского бунта, свидетелями которого нам так хотелось бы стать. Вот только как открыть русским глаза на правду? Сознаюсь, что пока все мои попытки найти ответ на данный вопрос не были успешными, поэтому оставлю его открытым.

Возвращаясь к Лаврову, замечу, что, скорее всего, он и другие российские чиновники кокой-то частью своего разума осознают преступный характер своих действий. Но признаться себе в этом означает поставить себя в один ряд с самыми большими негодяями и это пугает их не меньше, чем масштабы их злодеяний. Поэтому и держатся они за все эти сказки российской пропаганды как за последнюю соломинку, которая удерживает их моральную самооценку от катастрофы. Однако стоит помнить историю — несмотря на все уловки моральной рационализации, которые демонстрировали нацистские преступники, им не удалось убедить суд, и они в конце концов понесли заслуженное наказание. Ирония в том, что убедить себя в нравственности собственных преступных действий значительно легче, чем убедить посторонних лиц, ведь у последних, преимущественно, отсутствует мотивация закрывать глаза на эти преступления. Поэтому рассказы о нацистах и ​​притеснениях русскоязычных в глазах цивилизованного мира являются тем, чем они есть на самом деле — бессмысленными историями, которыми преступники, как фиговым листом, пытаются скрыть свою моральную наготу.

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