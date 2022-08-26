Три российских нарратива, на которые Кремль тратит кучу усилий 26 августа, 12:18

Для эффективного противодействия российским информационным операциям каждый украинец должен научиться критически оценивать источники информации, в которых публикуются новости

За прошедшую неделю в информационном пространстве мы зафиксировали несколько российских нарративов.

— Демотивировать нас с вами.

— Разрушить наш наступательный потенциал.

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— Посеять между нами раздор.

Первый российский нарратив — якобы Украина замерзнет зимой. Его проявления отслеживаются в сообщениях о ракетных ударах России по теплосетям, теплоэлектростанциям и электростанциям, стремительному росту цены на газ, отключению Украины от ЗАЭС. Конечно, эта зима не будет простой для всех нас, очевидно, ведь враг повредил определенную инфраструктуру. Впрочем, это не значит, что мы замерзнем. Государственные власти понимают проблему и работают над ее решением, чтобы обеспечить надлежащие условия для жизнедеятельности наших граждан зимой.

Второй нарратив российской пропаганды работает на создание негативного имиджа Украины в глазах западных партнеров. Так, враждебные пропагандисты утверждают, что Запад якобы обвинил нас в тотальной коррупции и нецелевом использовании гуманитарной помощи и якобы снизил помощь; якобы указывает нашему военно-политическому руководству — кого и на какие должности нужно назначать и т. д.

Следует отметить, что мы продолжаем активно сотрудничать с нашими западными партнерами, что помогает нам эффективно бороться с врагом. Совместные усилия позволяют добиваться поставленных целей и уверенно двигаться к победе. Важно понять, что если бы консолидация усилий с Западом была непрозрачной и безрезультатной, вряд ли бы Кремль тратил столько усилий на этот вопрос и дискредитацию.

Отмечаю, наши западные партнеры продолжают нас поддерживать.

Прослеживалась также очередная волна дискредитации военно-политического руководства Украины и выдумывания внутреннего конфликта, а именно противостояние Генерального штаба с Офисом президента и Министерством обороны.

Выдергивание из контекста и обобщения — вот чем пользуются российские пропагандисты в этом случае. Все эти слухи не имеют оснований и используются исключительно с целью дестабилизации психологического состояния общества.

Распространением всех этих нарративов рф надеется уничтожить внутреннюю консолидацию украинского общества и ослабить международную поддержку наших партнеров.

Текст опубликован с разрешения автора

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