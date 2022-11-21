Жесткая манипуляция. Что делает сейчас российская оппозиция 21 ноября, 14:43

Эта история точно о недостойности и желании получить полный профит от проигрыша кремлевского режима в среднесрочной перспективе

У российской оппозиции уже сейчас есть претензии на средства партнеров Украины и замороженные активы российского государства и олигархов. Эта история точно о недостойности и желании получить полный профит от проигрыша кремлевского режима в среднесрочной перспективе, но очень высокой ценой для украинского народа.

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Меня, конечно, удивляет и местами шокирует наглость, но она присуща именно классу политиков, которые не смогли ничего сделать в своей стране, потом поехали на комфортный Запад, а затем начали масштабную кампанию продвижения в мягкой форме, но антиукраинских нарративов.

Они не оправдывают собственного диктатора, конечно, но отрицают необходимость широкого спектра санкций и, в большей степени, ответственности за действия всего государства против Украины и его народа. Вот это сообщение от члена команды Навального не является новым тезисом, но он из-за кабинетов европейских и американских политиков пошел в публичное пространство.

Фото: Скриншот автора

Оцените степень цинизма: нужен план Маршалла и для Украины, и для России, чтобы никто не остался в обиде. Публичный оппозиционный класс ставит на одну ступень страдания и потенциальную помощь народу Украины и РФ.

Оцените степень цинизма: нужен план Маршалла и для Украины, и для России

Эта риторика про «одинаковые народы», страдающие от режима одного человека, не соответствующая действительности. Эта риторика о том, что средства из замороженных и впоследствии конфискованных активов нужно направить не на восстановление обескровленной Украины, а бросить в болото российской бездонной страны, общество которой в большинстве своем поддерживает агрессию.

Эта риторика о том, что наше будущее будет связано с ними и дальше во веки.

Но хуже всего, что они пугают мир тем, что проигрыш в войне с Украиной сейчас, как и после Первой мировой, будет побуждать россиян, как в свое время немцев, начать еще более масштабную агрессию против всего мира. Но это жесткая манипуляция, которая тоже побуждает к размышлению на тему «сохранения лица», но не столько Путина, как россиян.

На самом же деле, унижение уже произошло во время Холодной войны, в результате которой распался Советский Союз. Сегодня мы являемся свидетелями безнаказанного зла тоталитарного режима. Вторая мировая по параллелям 20 века происходит сейчас.

Пока мы это не объясним миру, к сожалению, придется тонуть в этой псевдооппозиционной риторике, которая все больше угрожает украинскому выживанию, восстановлению и развитию.

Текст опубликован с разрешения автора

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