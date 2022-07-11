После войны в Украине должна состояться постколониальная рефлексия 11 июля, 15:40

Культурное и разделение Украины по языку — всегда было для россиян очень важным

Полномасштабная война россии против Украины подняла со дна много «ила» культурных противоречий между нашими народами, которым сотни лет. Вялость российского антивоенного движения, противоречивые позиции российских либералов по поводу будущего наших отношений — заложили основы для широкого украинского движения против «хороших россиян». Основная цель этого движения — сделать невозможным разделение между военной агрессией и культурным сосуществованием. Многие мои русскоязычные друзья возмущаются этим, аргументируя это тем, что люди, поддерживающие войну — безграмотные, не читали классиков и вообще мало читали книг. Мол, если бы они были более образованными, то выступили бы против. Но все не так-то просто.

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Русская культура — это культура вытеснения

Многие годы в Украине культурный конфликт происходил в фоновом режиме. Политики, конечно, эксплуатировали тему языка, но если говорить о большинстве населения, то они воспринимали действительность за статус кво, который вряд ли изменится. Русскоязычные люди не стремились отказаться от языка, к которому они привыкли. Частично общество приняло ситуацию, в которой на официальном уровне — украинский язык, а в быту — много русского. Многие украинские группы имели в своем репертуаре песни и на русском, и на украинском.

После революции достоинства звучали призывы оставить историю в покое и подумать, как поднять экономику, как построить стартапы, как решить срочные вопросы с бедностью, безработицей, выстроиться демократические институты. Отказ от советского наследия не означал отказ от русского.

Культурное и языковое разделение Украины всегда было для россиян очень важным. Ведь до начала 2021 года российские элиты верили, что смогут воспользоваться этим, чтобы переиграть политическую ситуацию, создать условия для восстановления российского влияния, где основой должны быть люди, которые общались на русском языке и считали русскую культуру частью своей идентичности.

Если подводить итоги, у Украины не было ни сил, ни возможностей к укреплению своей культурной идентичности. Русская культура — это колониальная культура, которая очень глубоко въелась в нашу землю. Ее представители то и дело в истории опровергали существование украинского языка, права Украины на политическую независимость. Евромайдан приостановил сползание Украины в российский контекст, отсрочил решение глубокого культурного вопроса, объединив людей с разных культурных платформ. В то же время война на Донбассе не была разрушительной для общественного строя и не воспринималась как экзистенциальная угроза, каковой является текущая фаза войны, поэтому сейчас изменения глубже.

Окончательный выбор в сторону Европы и современный подход к общественной рефлексии

23 июня 2022 года произошло историческое событие. Европейский союз признал, что Украина вступит в западный союз после выполнения всех требований, список которых очень велик. Одним из важных пунктов является признание и защита прав этнических меньшинств. Следует признать, национализм в Европе — табуированная тема. Ведь создание ЕС — шаг к миру и поиску общего между национальными государствами. Западные журналисты часто пишут о неонацизме не только из-за влияния российской пропаганды, но и из-за глубинного страха возвращения национальных конфликтов в Европе.

Вместо русофобии должна прийти украинофилия, вместо русского делового языка — английский

Война 2022 года усилила субъектность Украины на международном уровне. Наш голос о вступлении в Европейский союз услышали. Пока солдаты воюют на фронте, в тылу началась медленная культурная революция. Городские советы обсуждают вопрос о дерусификации памяти, люди массово переходят на украинский язык. Российские военные своими преступлениями на много лет заклеймили себя и культуру, которую они принесли за собой.

Принесли не первый раз, если говорить откровенно. В памяти появляются эпизоды из многовековой истории, ничем не отличающиеся от того, что мы видим сейчас. Отношение русских к украинцам во времена российской империи, во времена сталинизма не были менее кровавыми и антигуманными, а признание национального самоопределения было предательством их славянофильских настроений.

В будущие годы украинцы должны обратить свое внимание на осознание, кем мы являемся. Русский язык и культура никуда не исчезнут из нашей страны, к сожалению, но мы должны уделить внимание постколониальной дискуссии.

Как сильное государство, которое имеет возможность защищать свои границы, мы, наконец, сможем провести переоценку роли России и ее культуры в нашей истории, определить те преступления, которые не имеют права быть забытыми. Будущее Украины — это сильное правовое европейское государство, которое очень хорошо понимает себя, свою историю и предлагает миру качественный культурный продукт. Вместо русофобии должна прийти украинофилия, вместо русского делового языка — английский. В основе этих изменений должны лежать цивилизационные и экономические факторы, которых достаточно, а не национальные противоречия.

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