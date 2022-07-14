Знаете, что будет с российской экономикой? 14 июля, 17:54

А ей хана. И не потому, что санкции. Точнее, именно потому, что санкции закрывают доступ к технологиям и технологическим продуктам

Экономика современной россии построена на двух столбах:

1. Природные ресурсы (прежде всего энергетические).

2. Наследие СССР.

И если первое — не отобрать. Так с наследием СССР все не так просто. Вы знали, что почти всю промышленность СССР построили американцы? В истории СССР и современной россии об этом ни слова.

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Ну, неудобно же о величии и «скрепах» говорить, когда «пиндосы» и другие «враги россии» построили всю твою промышленность. И если быть точным, то построено более 1500 заводов. Спроектировали, построили, научили работать и снабжали комплектующими и сырьем.

Немного истории:

10 лет сталинской индустриализации хватило западным специалистам, чтобы практически с нуля создать в молодом советском государстве все промышленные структуры, от химической и нефтяной до металлургической и авиационной.

С 1930 по 1940 годы американские специалисты успели построить в СССР полторы тысячи современных заводов и фабрик.

А чтобы было, кому там работать, американские ученые и профессора хорошо поработали на рабфаках страны, выпустив примерно триста тысяч умелых специалистов.

Фирма Альберта Кана стала главным консультантом советского правительства в 30-е годы.

Филиал Albert Kahn, Inc. открыли прямо в Москве — речь идет об известном «Госпроектстрое». Опыт американцев за несколько лет переняли 4 тысяч советских инженеров, архитекторов и техников. А филиал другой, уже немецкой компании Demag, открылся в Москве под названием «Центральное бюро тяжелого машиностроения».

Несколько ярких примеров заводов:

1. Известный Сталинградский тракторный завод в Волгограде.

Инженеры и проектировщики Albert Kahn, Inc. возвели завод в Америке.

Затем его размонтировали и по частям перевезли в СССР. Для перевозки завода понадобилось около сотни кораблей.

2. Почти то же касается Магнитки — символа индустриализации.

Магнитогорский металлургический комбинат — точная копия американского сталелитейного завода в городе Гэри.

На строительстве «Магнитки» работали более 800 иностранных специалистов из США, Германии, Англии, Италии и Австрии, под руководством американской компании Arthur McKee.

Американцы должны были подготовить строительный, технологический проект с полным описанием оборудования, станков и механизмов.

3. Советское чудо, колоссальная Днепрогэс была построена только благодаря работе американского гидростроителя, Хью Купера и компании Siemens.

Днепрогэс построен только благодаря работе американского гидростроителя

Кстати, гидротурбины для станции тоже закупались на Западе, у General Electric.

4. Западные специалисты создали и два знаменитых автозавода: АЗЛК создан по проекту Форда.

5. И Горьковский автозавод, построенный американской компанией Austin.

6. Производство самолетов организовали немцы — Junkers. Производили около 300 в год.

7. Тракторы для Харькова в СССР пытались сначала копировать. Копировали чертежи, наладили кустарное производство. Но получился трэш. В итоге у упомянутой фирмы Albert Kahn заказали два тракторных завода — копии американского, которые по лицензии производили:

— колесный International McCormick-Deering 15/30 компании International Harvester.

— гусеничный Caterpillar 60.

Первый из них будет выпускаться в Сталинграде и затем в Харькове под маркой СХТЗ 15/30, второй — в Челябинске как Сталинец С60 .

Результатами строительства СТЗ было поражено советское руководство.

26 декабря 1929 г. Совнарком решил подписать с Albert Kahn, Inc. Двухлетний договор проектирования и надзор за строительством всех промышленных объектов СССР, намеченных на этот срок.

Газета New York Times в номере от 11 января 1930 г. оценивала сумму контракта в $190 млн, или $3,3 млрд в сегодняшних деньгах. Что, в принципе, немного.

В других источниках я видел общую сумму контрактов с США свыше $2 млрд в ценах 30-х годов.

Для выполнения такой масштабной задачи приказом ВСНХ № 7 от 5 марта 1930 года создавался Государственный трест строительного проектирования — Госпроектстрой. Возглавил его младший брат Альберта — Кана Мориц.

В его штате было 25 американских инженеров и примерно в десять раз больше, чем советских сотрудников. В общей сложности через Госпроектстрой их прошло около 4 тысяч. Документация, например, чертежи корпусов ХТЗ, выполнялись в этом огромном проектном бюро сразу на двух языках — английском и русском.

За период индустриализации СССР заключил более 70 договоров и с немецкими фирмами. Из последних следует выделить немецкий концерн Siemens, обеспечивавший поставку оборудования и техническое консультирование советских специалистов.

Так, компания взяла на себя подготовку строительной площадки Днепровской ГЭС — флагмана первой пятилетки и крупнейшей в то время электростанции.

Для других энергетических объектов СССР фирма снабжала паровые турбины мощностью от 44000 до 55000 кВт.

Специалисты Siemens также приняли участие в строительстве московской подземки.

Если компания Канна строила промышленные объекты страны, то International General Electric их электрифицировала. Фирма активно участвовала в выполнении плана ГОЭЛРО — государственной программы обеспечения электричества всей страны. В нем предполагалось строительство электростанций и предприятий, обеспечение строительств всем необходимым, да и, в конце концов, опережающее развитие энергетики.

Если вернуться в сегодняшний день.

Попытайтесь вспомнить что-то современное, созданное самим СССР в потребительском секторе (не украденное, не скопированное?)

Мы все помним горе-автопром, ламповые телевизоры, гремящие стиральные машинки и все отстающее от мировых аналогов на 2−3 поколения.

Вот и сейчас западные корпорации покинули россию вместе с инженерами и разработками. В друзьях остался только Китай, которому россия нужна только как поставщик сырья и покупатель китайской продукции.

Следовательно, на его фабрики тоже рассчитывать не придется.

Так что. Результат для русской экономики вы знаете.

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