Выход из замкнутого круга потерь 27 февраля, 18:47 Эксклюзив NV

На фоне масштабного разрушения поддержка новой культуры сейчас — абсолютно насущная и одновременно фундаментальная задача для правительства

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Мир впереди 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена

С начала вторжения россияне уничтожили или похитили огромное количество культурных артефактов — от построек и городских сред до музейных коллекций и книг — и убили многих людей, ассоциированных с культурой. Это будет иметь последствия.

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Российская атака на украинское культурное наследие сделала очевидной сущность этой войны. Она колониальна. И особенность состоит в том, чтобы лишить субъектности захваченных территорий и эффективно подчинить их общества. Это подчинение происходит экономически, политически и символически. То есть любой в колонии должен знать свое зависимое положение и признавать, что его обычаи, язык, написанные ею тексты и образование ничтожны и заслуживают того, чтобы их стесняться.

Именно поэтому книги необходимо уничтожить, а местные музеи разгромить или ограбить и передать их коллекции на изучение специалистам из метрополии. Это нечто вроде перевоспитания в тоталитарной утопии: сохранить форму, но изменить содержание. Однако мы живем в прозрачном мире с беспрецедентным уровнем информационного проникновения: репортаж с места событий распространяется так быстро, что агрессор не может скрыть этого намерения. Поэтому разрушение украинского символического мира не только не помогает ему достичь своей цели стирания идентичности и перевоспитания, но и беззастенчиво демонстрирует на весь мир суть агрессии. Это старая российская стратегия, в современном мире вдруг давшая обратный результат.

Мы не сможем вернуть и восстановить все

К примеру, сами украинцы все больше осознают ценность разрушенной культуры, и это перерастает в культурный протест. Простейшим жестом сопротивления здесь становится переход на украинский язык в публичном пространстве. Это хорошо видно в социальных сетях и на киевских улицах, что даст свой эффект в будущем: большую самостоятельность формулировать, мыслить и создавать.

И хотя сама по себе потеря наследия очень болезненна, она не является новым для украинцев опытом. Украинское общество переживает серии аналогичных потерь с Первой мировой войны до сих пор. Нынешний разгром усугубит имеющуюся травму, а не станет чем-то беспрецедентным. В этом нет ничего для нас положительного, но мы знаем, что даже такое разрушение не сотрет в прах нашу культуру.

Однако мы не сможем вернуть и восстановить все. Никакая реставрация, а тем более реконструкция не равна оригинальному зданию или рукописи, так что здесь не действует максима: «Все отстроим!» Многое не отстроим, убитых писателей и дирижеров не вернем, некоторые потери невосполнимы. Даже вывезенные в Россию музейные предметы, архивы и старопечатные издания будет вернуть так же сложно, как доставить крупнейших военных преступников в условную Гаагу. А поскольку этот процесс хищения длится уже более столетия, то, возможно, и еще сложнее.

Хорошим выходом из этого замкнутого круга потерь должно быть усиленное внимание к производству культуры современной. Важно начать разрабатывать новую культурную инфраструктуру уже сейчас: реформировать образовательную систему, планировать надлежащее финансирование культурных институтов, проводить реальные мероприятия по защите наследия. Этого требует и массовая миграция украинцев: во многих местностях потребности громад изменились, имеющиеся там учреждения должны выполнять совсем другие функции, то, что существовало только для галочки, стало актуальным как никогда. Подумайте, например, о библиотеках в малых городках и деревнях. Все это делает так называемую базовую сеть культуры потенциальным ресурсом устойчивости своих громад.

На фоне масштабного разрушения поддержка новой культуры сейчас — абсолютно насущная и одновременно фундаментальная задача для правительства. Черчилль не говорил этой фразы, но в нашем случае она уместна, как нигде: потому что за что мы тогда воюем?

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