Новая цель российской армии. Что меняется на фронте 19 мая, 23:32 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Обзор последних военных событий

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

Видео дня

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Стратегия

Утром 18 мая начальник штаба территориальной обороны Украины сообщил, что 25 из 32 бригад территориальной обороны пока ведут боевые действия. Насколько можно судить по десяткам сообщений, они далеко не просто «защищают лишь тот район, за который они отвечают»: даже будучи слабовооруженными, многочисленные бригады задействованы в наступательных операциях, особенно к северу от Харькова.

Воздух

Рано утром 18 мая две российские ракеты нацелились на Днепр. Одна из них попала в «объект транспортной инфраструктуры, уничтожив его» — по всей видимости, международный аэропорт «Днепр», — а другая была сбита средствами ПВО: ее осколки попали в два частных дома, ранив женщину. Это похоже на удар Х-22, выпущенных Ту-22М-3: эти ракеты достаточно большие, чтобы нанести урон, даже если они будут сбиты.

Ранним вечером 18 мая по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога, но единственное сообщение о реальных обстрелах поступило из района Одессы. Одна ракета прилетела с Черного моря, но, похоже, не причинила значительного ущерба или жертв.

ВКС продолжают совершать по 250−300 боевых вылетов в сутки

ВКС продолжают совершать по 250−300 боевых вылетов в сутки. Большая часть из них направлена ​​СРДЛО А-50 (российские ДРЛО) по целям в районе Донбасса. Однако ВКС России продолжают свои усилия по подавлению наращивания ПВО Украины также и между Сумами и Харьковом. Вчера они, кажется, потеряли там один из Су-34: визуальных доказательств нет, но Киев сообщил о сбитии 57-й бригады и перехвате радиосообщения о возгорании левого двигателя и последующем катапультировании экипажа.

По данным RUMINT, вчера и сегодня украинские ВВС могли потерять четыре самолета: по сообщениям, один был сбит в районе Триполья, а другой — в районе Каменной Яруги (к востоку от Харькова). Два других могли быть уничтожены в результате вышеупомянутого ракетного удара России по Международному аэропорту Днепра. Однако на данный момент видимых доказательств этого нет.

Битва за Донбасс

Харьков. После переброски в Терновой дополнительной бригады территориальной обороны для помощи в период с 14 по 16 мая вчера украинцы освободили село Дементьевка, в 7 км к югу от российской границы.

Возможно, что еще более важно, появляется все больше сообщений об освобождении Заречного украинцами: насколько я знаю, это место находится к востоку от Северского Донца. Другими словами: это может указывать на то, что украинцы создают плацдарм южнее Волчанска.

Изюм. Похоже, что украинцы вытеснили РФА из Долгенького, но затем большинство сообщений за последние несколько дней указывают на возобновление российских атак на это село и на Богородичное, восточнее. Кроме того, их артиллерия вывела из строя спрятанную на ферме систему радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель» и, как сообщается, разрушила один из российских понтонных мостов на Северском Донце южнее Изюма.

В районе Лимана… Украинский гарнизон в Александровке держится южнее этого места, но русские захватили Новоселовку и Дробышево северо-западнее Лимана, а Ставки севернее его, и, таким образом, сейчас находятся всего в 2−3 км от города.

И дальше на юго-восток… практически весь район между Северодонецком и Попасной подвергается интенсивным авиационным и артиллерийским обстрелам. Интенсивность авиаударов такова, что есть сообщения о том, что там постоянно активны украинские ПВО. Вопреки своей обычной практике, ВКС нацеливаются не только на передовую, но и на 10−15 км в тылу, например, в Бахмуте, где 17 мая был обстрелян жилой дом, в результате чего погибли пять мирных жителей (в том числе двухлетний ребенок).

В этом районе появилось новое подразделение РФА в составе БТГ 36-й гвардейской мотострелковой бригады. При этом украинцы восстановили прочную линию фронта от реки Боровой до Метелкино, Вороново и Боровского.

К югу от Северодонецка РФА вошли в Тошковку рано утром 16 мая, а затем завершили захват этого села 17 мая.

Как сообщалось два дня назад, наиболее критическая ситуация на передовой в эти дни сложилась в районе Попасной. За последние два дня РФА захватила села Тошковка, Орехово и Новозвановка. Судя по всему, украинцы усилили там потрепанную 24-ю мехбригаду и батальон «Донбасс», потому что последние сообщения свидетельствуют о том, что им удалось остановить натиск русских на Пилипчатино и Триполье, к западу от Попасной. «Вместо этого» РФА атаковала Катериновку, северо-восточнее Попасной, и северный фланг 30-й механизированной бригады в Троицком (южнее Попасной) с севера.

О том, что Попасная — это новый российский Шверпункт (основная цель), можно судить даже по тому, как выглядит 76-я дивизия ВДВ, части 1-й гвардейской танковой армии, оснащенные боевыми машинами поддержки танков БМПТ «Терминатор-2», и БТГ 40-й бригады морской пехоты, оснащенной танками Т-80БВМв, задействованные в этом районе. 76-й полк укомплектован лучшими войсками, которые может предложить российская армия, а Терминаторы вооружены, среди прочего, двумя 30-мм автопушками 2А42, которые уже оказались крайне неприятным сюрпризом для украинцев (благодаря сочетанию их дальности и силы удара). Это, безусловно, внушительная концентрация сил, от которой следует ожидать следующего наступления на Комышуваху (это кратчайший путь на север, и линия фронта на Северском Донце).

Мариуполь

По данным Keystone Cops в Москве, на вчерашний день с «Азовстали» эвакуировали 959 украинцев, в том числе 80 раненых, из которых 51 человек доставлен в Новоазовскую больницу на оккупированной части Донецкой области. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков пояснил, что они «будут распределены от Таганрога и дальше». Киев, похоже, не дает комментариев по этому поводу. Пока глава ДНР Пушилин «обещал» превратить комплекс «Азовсталь» в «технопарк» для туристов (почему бы не снести полностью экономический центр района…), русские до сих пор обстреливают некоторые части комплекса, что указывает на то, что внутри все еще есть сопротивление.

Юг

Судя по всем украинским сообщениям о сосредоточении РФА для возобновления наступления либо на Кривой Рог, либо на Запорожье, русские, похоже, развивают глубокоэшелонированную оборону на всем пути от Высокополья на севере до Херсона на юге. Кроме того, Keystone Cops в Москве сообщили о мощной украинской контратаке в Вишневом, к югу от Запорожья, 14 мая: эта атака должна была быть отражена с потерей около 40 танков, в том числе нескольких поставленных поляками Т-72М, и другой техники. Россияне представили доказательства уничтожения шести Т-72 и двух боевых машин пехоты.

Интерфакс-Украина сообщил, что в Мелитополе взорван российский бронепоезд: по крайней мере, сильно поврежден локомотив, тянувший 10 цистерн с горючим. Ранее, как передаётся, в аналогичном инциденте вечером 17 мая, «партизаны» устроили засаду и убили нескольких офицеров РФС в районе Мелитополя.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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