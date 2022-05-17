Стратегия, тактика и жалобы россиян. Обзор военных действий 17 мая, 17:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Счетчик перевалил за 80 дней запланированной Путиным двухнедельной спецоперации

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

Видео дня

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Стратегия

Из забавного: «Копы Кистоуна» в Москве (так автор называет Министерство обороны России — НВ) в ответ на все сообщения об уничтожении их XY-го плацдарма на Северском Донце заявили, что разрушили украинский мост и плацдарм.

Кстати, уже несколько дней меня спрашивают разные люди из арабских стран, действительно ли немецкие власти «рекомендовали населению «запастись водой и едой». Между тем о чем-то подобном сообщают даже российские СМИ. Конечно, я не могу сказать, что слежу за немецкой прессой, но чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда — по крайней мере, у меня достаточно контактов в Германии, чтобы сказать: это просто чепуха. Если есть какие-либо сомнения, спросите одного из многих немцев, читающих это.

Реальная проблема заключается в следующем: в то время как снабжение продовольствием на Западе вообще не проблема, Россия блокирует украинские порты и, таким образом, экспорт пшеницы в Африку и некоторые части Азии.

Российской проблемой всегда было отсутствие передовых высоких технологий

Кроме того, Россия в настоящее время занята кражей сотен тысяч тонн украинской пшеницы из оккупированных ею частей страны. Более того, Индия прекратила экспорт пшеницы из-за страшной жары (температура 50 °C и выше).

Результат: поставки пшеницы в большую часть Африки (Египет и Эфиопия особенно сильно зависят от Украины) и часть Азии — что любопытно: люди во многих странах там вроде как «большие фанаты Путина» и ждут от него «освобождения» их от западного империализма" — находится под таким большим знаком вопроса, что возникают серьезные опасения по поводу возможного голода.

Воздух

Периодически в течение 14 мая ВКС пытались выследить и уничтожить украинскую ЗРК С-300/СА-10, которая недавно была развернута в районе Сум. В конце концов, они заявили об уничтожении их радара раннего предупреждения и двух пусковых установок. В свою очередь, украинцы заявили, что один из задействованных истребителей-бомбардировщиков ВКС был сбит, и сообщили, что две ракеты попали в село Шпилевка, причинив материальный ущерб, но без жертв. Кажется, что обе стороны выпустили довольно много ракет, никуда не попали, но иллюзия, что «каждая выпущенная ракета — это попадание», остается достаточно распространенной.

Рано утром 15 мая «Копы Кистоуна» в Москве заявили, что накануне поразили Украину 17 «высокоточными воздушными ракетами воздушного базирования». Возможно, я что-то упустил, но я не нашел украинских отчетов, обвиняющих противника в подобных атаках: действительно, похоже, что русские не выпустили ни одной ракеты вглубь Украины в течение примерно 24−36 часов.

15 мая четыре ракеты попали в военную базу в Яворовском районе, неподалёку от границы с Польшей (и, как сообщается, полностью ее уничтожили). Около полудня к району Львова со стороны Черного моря подлетели две крылатые ракеты: обе заявлены как сбитые. Поздно вечером украинские ПВО заявили, что сбили ракету, приближавшуюся к Кировоградской области.

В свою очередь, усиленные ПВО РФА в районе Херсона заявили, что 14 мая сбили одну украинскую баллистическую ракету «Точка-У», а в самой России заявили об одной, сбитой над Сумским районом 15 мая.

Украинцы заявили, что один истребитель ВКС (неясно, имеют ли они ввиду Су-30 или Су-34) был сбит 14 мая, а два вертолета (Ка-52 и Ми-28Н) — 15 мая. Также за эти два дня было заявлено о сбитии около десятка российских БПЛА.

Ах да… и в РУМИНТе есть информация о том, как неизвестный экипаж ВКС МиГ-31 был официально награжден за сбитый в неустановленный день украинский истребитель-бомбардировщик Су-24М. Если правда, то это был первый боевой вылет и первая воздушная победа МиГ-31.

Битва за Донбасс

Чуть не забыл упомянуть: хотя РФА несколько дней назад бросила БТГ 200-й мотострелковой бригады (захваченной украинцами еще в марте) на поле боя севернее Харькова, 15 мая украинская 92-я механизированная бригада прорвала русскую оборону между Терновой и Северским Донцом и достигла границы с Россией. Если они следующей возьмут Терновую, чего и следовало ожидать, то позиции РФА между этой деревней и шоссе E105 к западу от нее очень ослабеют.

В то время как украинцы заявляют о наступлении в районе Изюма (не подкрепляя это какими-либо подробностями), «Копы Кистоуна» в Москве объявили о наступлении своих войск ВДВ в районе Донбасса, а также было опубликовано видео с ББМ «Терминатор» где-то в Северодонецком районе.

Действительно, кажется, что за последние недели украинцы потеряли Довеньке, а русские тем временем напирали на Богородичное.

К настоящему времени кажется, что наступление РФА на Северский Донец было остановлено: не уверен, что все 3−4 плацдарма были полностью ликвидированы, но, по крайней мере, они понесли такие потери, что не могут продолжать штурм к югу от реки. Вместо этого 239-й гвардейский танковый полк и 228-й мотострелковый полк (оба из состава 90-й гвардейской танковой дивизии) атакуют Лиман.

В свою очередь, это превратило захват Попасной Вагнером и 150-й мотострелковой дивизией в новый Шверпункт, т. е. в основную цель РФА. Усиленные двумя БТГ морской пехоты, россияне вошли в Комышуваху (севернее Попасной) и наступают на Дружбу (западнее Попасной).

Далее на юг вниз по ЛОК поступают сообщения об атаках русских севернее и южнее Авдеевки: по-видимому, северная часть этой клещевой атаки находится в ведении 3-й мотострелковой бригады в районе Новоселовки Другой; южная — сепаратистов и 60-й мотострелковой бригадой в районе Песков (вдоль южной стороны Донецкого аэропорта).

Растет число сообщений о том, что у украинцев в районе Северодонецка не хватает артиллерийских боеприпасов: это может объяснить некоторые успехи русских. В свою очередь русские жалуются на то, что их командиры делают все возможное, чтобы увеличить свои потери.

Или, по крайней мере, некоторые россияне жалуются на это. Другие жалуются на украинцев. Как, например, в статье об опыте русского танкиста. Читая между строк, выясняется, что украинцы очень несправедливы, трусливы, вообще не вступают в танковые бои, а просто убегают. Убегая, они несправедливо обстреливают колонны снабжения, регулярно оставляя российские танки без боеприпасов или горючего.

Если бой и происходит, то на расстоянии 3000−4000 метров, украинцы по танкам РФА бьют противотанковыми управляемыми ракетами «Стугна-П» и «Джавелин». Это несправедливо, потому что Джавелины производятся в США.

Затем украинцы наводят на них артиллерию, что несправедливо, поскольку украинские артиллерийские корректировщики используют «стандартную для НАТО» систему автоматического тактического управления (АТСУ) «Крапива», включающую в себя лазерные дальномеры, выдающие GPS-координаты (послушайте-ка…не кажется ли вам, что кто-то хвастался — или жаловался, — что все GPS в Украине очень плохо работают?): координаты «автоматически» передаются артиллерийским частям. И представьте себе, эти шустрые украинцы «устраивают засады» и «саботируют» колонны, и всегда первыми нацеливаются на санитарные машины, чтобы раненых нельзя было эвакуировать… а значит, именно украинская несправедливость несет ответственность за массу жертв РФА, не все эти атаки любой ценой. Просто совершенно несправедливые и никак не желающие сотрудничать, эти украинцы.

Поскольку я отвлекаюсь на обсуждение ПТРК (знаю: многим не нравится, что я ухожу в технические детали, но ничего не могу поделать: в современной войне доминируют технологии): на самом деле, дело в том, что именно «Кистоунские Копы» в Москве мечтали иметь такие системы — ещё с 1950—х. Потому что все генералы — не только российские — с незапамятных времен мечтают о «боевых боях на пульте».

Так вот, российской (т.е. ранее: советской) проблемой всегда было отсутствие передовых высоких технологий: их ранние ПТРК, например, «Воздух», координировавший работу 2−3 дивизий ПВО, еще в 1960-х годах — были основаны на «компьютерах» размером со средний семейный дом, но были способны координировать одновременные операции только против 41, а затем 82 целей.

В Сирии еще в 2015 году русские много хвастались своими ATMS Metronome. Это, в свою очередь, вызвало множество обычных сенсаций на Западе. Однако уже тогда стало очевидно, что система ограничена использованием ВКС и сильно зависит от почти идеальной работы спутниковой системы позиционирования ГЛОНАСС. Большая часть ГЛОНАСС все еще находилась в аварийном состоянии даже в 2015 году, особенно после Сирии. Таким образом, РФА была вынуждена развернуть десятки так называемых дифференциальных станций (по сути: мачта, усиливающая и корректирующая сигнал спутниковой навигационной системы) — и это для поля боя, по сути, размером примерно 60 на 50 километров (северная Латакия и западный Идлиб). Поскольку этого все же оказалось недостаточно, ВКС завершили эту кампанию на основе координат, собранных средствами связи и фоторазведки со старых самолетов, таких как Антонов Ан-30 и (сирийские) Су-22М-4, оснащенных разведывательными блоками ККР-1. Они редко действовали с помощью передовых авиационных / артиллерийских диспетчеров.

Неудивительно, что примерно к 2017 году Metronome ATMS, как сообщается, был признан «почти бесполезным» и заменен на… «что-то лучшее».

Что именно было этим «чем-то лучшим», для меня лично неясно, потому что отчеты слишком противоречивы. Например, уже в 2014 г. ВНИИ «Сигнал» анонсировал свои ПТРК «Капустник/ Капустник-Б «(предположительно в разработке с 1993—1994 гг.), а совсем недавно поговаривали о системах «Canstellation» и «Созвездие». Что и сколько из всего этого было реально поставлено на вооружение РФА, остаётся неясным. Если вы посмотрите мой предыдущий репортаж, вы можете найти видео, предположительно выпущенное Keystone Cops, на котором якобы показаны авиадиспетчеры и артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии, действующие в Мариуполе. Однако это был официальный релиз: все, что можно услышать с передовой (а затем и с российской стороны линии фронта), это то, что координация между сухопутными войсками РФА, артиллерией и ВКС крайне плохая, а передовые диспетчеры отсутствуют вообще.

…и, судя по картам, кажется, что поле боя в Украине примерно в 10 раз больше, чем на северо-западе Сирии, на территории которой россияне серьезно воевали в 2015—2017 годах. Таким образом, может оказаться, что реальная проблема опять та же: покрытие ГЛОНАСС.

География… мда… какое кому дело — особенно на современном поле боя???

Мариуполь

С субботы, 14 мая, россияне применяют зажигательные боеприпасы на комплексе «Азовсталь». Защитники там держатся, несмотря ни на что — и действительно: получается, что их потери с момента отхода в комплекс «относительно легкие» (с моей точки зрения, на самом деле никакие потери не являются «легкими»): 15 убитых за 1, 5 месяца. Но у них растет число раненых, о которых нужно заботиться, что еще более сложно, потому что русские постоянно целятся в местную больницу. Переговоры об их возможном выводе продолжаются, по-прежнему с активным участием Турции (для многих это прозвучит странно, но Эрдоган — один из ближайших друзей Путина: как сообщалось еще в марте, они разговаривают по телефону несколько раз в неделю).

Юг

В целом на фронте последние трое суток было «спокойно», не считая единичных обстрелов. Например, в ночь с 14 на 15 мая РФА обстреляла Широков к югу от Кривого Рога из БМ-27. Считаю это неудивительным: 58-я САА застряла южнее Орихова и в районе Великой Новоселки, восточнее Днепра. Основное сосредоточение 49-й САА — западнее Днепра, севернее Херсона, но они явно не в состоянии сделать что-то больше, чем держать украинцев в напряжении. Для этого «большего» обеим сторонам не хватает войск и припасов.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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