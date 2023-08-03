Это все увеличивает риски и опасность. Что происходит сейчас на ЗАЭС 3 августа, 13:11 NV Премиум

О сокращении персонала и переводе четвертого энергоблока в состояние «горячий останов», что является грубым нарушением требований эксплуатации

Известно, что сейчас очень много персонала с украинскими лицензиями покинули ЗАЭС, поскольку оккупанты разрешили выезжать из Энергодара. Это начальники смен блоков, начальники смен станции. Итак, сейчас наблюдается критический дефицит лицензированного персонала на ЗАЭС. Например, на смену выходит только половина работников по штатному расписанию. И такая ситуация увеличивает риски и опасность. Согласно нормативному документу НАК Энергоатом, есть установленное минимальное количество работников с учетом всех цехов, и это количество не выдерживается. Хотя в нотах МАГАТЭ Россия подчеркивает, что персонала достаточно.

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Я бы со стороны Украины все же требовала от МАГАТЭ проверить соответствие состава на сменах оперативного персонала нашим нормативным документам. Потому что это очень важно. Потому что работает энергоблок на мощности или он находится в состоянии горячего или холодного останова, но количество оперативного персонала на реакторных установках должно быть соответствующим нормативному документу. При этом усиливается шантаж. Некоторых сотрудников заставляют работать даже без контракта.