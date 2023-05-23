Пока тело Путина не «украсит» стены Кремля 23 мая, 18:12

Чем жила страна 23 мая 2023 года

● Пока тело Путина не «украсит» стены Кремля. Русский добровольческий корпус (состоит из граждан РФ, воюющих на стороне Украины), который 23 мая начал (вместе с Легионом Свобода России) рейд в Белгородской области, заявил: война будет продолжаться, пока повешенное тело диктатора Путина не украсит стены Кремля.

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В корпусе считают, что скоро в России не будет человека, знакомый которого не потерял жизнь на войне. «Чтобы ее закончить, надо бить врага на оккупированной им территории. Война будет продолжаться, пока повешенное тело Путина не украсит стены Кремля, а его шайка не будет осуждена справедливым судом российского гнева», — сообщил РДК в ТГ.

● Россияне продолжили воевать против РФ. Легион Свобода России (состоит из граждан РФ — добровольцев и бывших военнопленных) движется дали на территории РФ, по Белгородской области. «Доброе утро всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и движемся дальше», — сообщили представители Легиона в ТГ.

Легион и РДК также призвали присылать им информацию о передвижении силовиков в приграничных областях РФ.

● Это был шок. Рейд подразделений Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России в Белгородскую область РФ застал российских чиновников и «военкоров» врасплох, став для них настоящим информационным потрясением. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Кремль глубоко обеспокоился по поводу Белгорода. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступление российских добровольцев из легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в Белгородской области «вызывает глубокую обеспокоенность». Он назвал российских бойцов «украинскими боевиками» и оправдывает их наступлением полномасштабное вторжение РФ в Украину. «Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция [полномасштабная война], чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — заявил спикер Кремля.

По его словам, специальное заседание совбеза РФ из-за событий в Белгородской области созывать не будут. В то же время Песков не смог ответить на вопрос, почему «зачистка» региона РФ продолжается уже более суток, переадресовав его в правоохранительные органы, минобороны и ФСБ.

Накануне Песков заявил, что Путину доложили о «попытке прорыва диверсантов».

При этом всем «шеф» Пескова уже второй день продолжает молчать, словно бы на европейскую часть РФ враги заходят чуть ли не каждую неделю.

● Вчера в Белгородской области началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боеприпасы для ядерного вооружения, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

● Зеленский снова прибыл на фронт. Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции в полосе обороны Угледар — Марьинка в Донецкой области (юго-западнее Донецка), чтобы поздравить морских пехотинцев с их праздником и наградить отдельных бойцов. Также Зеленский встретился с командующим морской пехоты и ОТГ Донецк генерал-лейтенантом Юрием Содолем и заслушал от него доклад о ситуации на участке фронта.

● Россияне в Бахмуте останавливаются. Украинские военные имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута. В эти сутки активность наступательных действий российских оккупантов на направлении «несколько снизилась». Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр. По ее словам, Силы обороны контролируют юго-западную окраину города в районе Самолет. На отдельных участках россияне в обороне, несут большие потери, но интенсивность обстрелов со стороны РФ остается высокой.

● Пригожин хочет пересидеть в тылу наступление ВСУ? Споря о лаврах «пирровой победы» в полностью разрушенном Бахмуте, россияне не обращают должного внимания на то, в какой уязвимой ситуации оказались их войска в этом районе. Их положение будет еще хуже, если вагнеровцы действительно оставят передовую на два месяца (с 25 мая), как заявил главарь ЧВК Евгений Пригожин. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). «Двухмесячный период восстановления, о котором объявил Пригожин, может позволить войскам Вагнера „пересидеть“ ключевые этапы украинского контрнаступления — в зависимости от того, когда и как оно начнется», — отмечают аналитики ISW.

● Руководство РФ не позволит Пригожину вывести «вагнеровцев» из Бахмута, убежден представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● Почти 205 тыс. и 40 артсистем. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 204 360 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3789 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 7419 (+12), артсистем — 3318 (+40), РСЗО — 565 (+0), средств ПВО — 327 (+0), самолетов — 309 (+0), вертолетов — 295 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2864 (+34), крылатых ракет — 1015 (+4) и многое другое.

● В ночь на 23 мая силы украинской ПВО уничтожили на разных направлениях шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми РФ атаковала Украину. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram. Также за сутки ВСУ сбили два вражеских разведывательных дрона Мерлин-ВР.

● Враг переобувается. Аналитики британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) опубликовали доклад об изменении тактики и состоянии войск РФ на второй год полномасштабного вторжения. Они пришли к выводу, что оккупанты способны модернизировать и улучшать использование ключевых систем, а также устранять серьезные недостатки своих подразделений.

Например, по словам аналитиков, пехота РФ перешла от попыток использования единых батальонных тактических групп как общевойсковых боевых единиц к распределению их по функциям на линейные, штурмовые, специализированные и «одноразовые». В RUSI отмечают, что основная слабость вражеской пехоты — низкий моральный дух и, как следствие, плохое взаимодействие между несолидарными подразделениями.

RUSI назвал инженерные войска «одним из самых сильных родов войск» в РФ и отметил то, как оккупанты создают минные поля и наводят понтонные мосты.

Как сказано в отчете, вражеская артиллерия начала совершенствовать разведывательно-ударный комплекс после того, как защитники Украины в июле 2022 года уничтожили российские склады боеприпасов и логистику ракетами GMLRS.

RUSI оценил средства РЭБ оккупантов как «мощные» и пишет, что они установили по меньшей мере одну большую систему на каждые 10 км фронта. Системы преимущественно направлены на поражение БПЛА.

RUSI, сославшись на украинских военных, отметил: у россиян большой запас авиабомб ФАБ-500, которые они систематически модернизируют. Несмотря на ограниченную точность, те представляют серьезную угрозу из-за своих размеров.

В отчете также есть объяснение, почему старые советские танки все же в определенной степени эффективны.

● F-16 прилетят от Нидерландов? Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, написало Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию» и «будут использоваться до середины 2024 года», заявил представитель министерства обороны Нидерландов. «После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи», — сказал он. Но у страны есть еще 18 F-16, «которые больше не используются в боевых действиях» и «также могут быть переданы в другое местоназначение»: 12 из них планировали передать частной компании, но передача была отложена.

● Дипломаты и представители оборонной сферы в Европе считают, что Украина может получить истребители F-16 уже к осени, написало то же Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

● Несколько стран Европы начали тренировать украинских пилотов на истребителях F-16, в частности, Польша. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе. «Я счастлив, что в конце концов тренировки пилотов на F-16 начались в нескольких странах. Это займет время, но чем быстрее, тем лучше», — отметил он.

● Министр обороны США Ллойд Остин в прошлом месяце начал готовить изменение позиции США по обучению украинских летчиков полетам на F-16, сообщила The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона. Это произошло после того, как европейские союзники заявили ему, что хотят продолжить обучение.

21 апреля Остин провел встречу контактной группы по Украине — на авиабазе Рамштайн в Германии. Источник рассказал, что по возвращении в Вашингтон он сказал высокопоставленным чиновникам администрации Байдена, что пришло время изменить позицию по учениям и, по крайней мере, перейти к тому, чтобы позволить другим странам предоставить самолеты Украине.

● Орбан остается Орбаном. Украина из-за НАТО не может выиграть войну с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в комментарии Bloomberg. «Глядя на цифры, глядя на окружение, глядя на тот факт, что НАТО не готово отправить войска, очевидно, что для бедных украинцев нет победы на поле боя», — сказал венгерский руководитель.

Орбан уверен, что войну можно остановить только в случае заключения Россией соглашения с США. Он также добавил, что надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.

Противоположного мнения придерживается немецкий канцлер:

● Война закончится вступлением Украины в ЕС. Широкомасштабное вторжение РФ закончится тем, что Украина станет полноправным членом Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Руководитель немецкого правительства уверен в том, что России не удастся одержать победу в войне.

● Только формула Зеленского. Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская. Об этом в интервью Радио Свобода заявил Игорь Жовква, дипрадник президента и заместитель председателя ОП.

«Не может быть „бразильского плана“ по миру в Украине, „китайского плана“, „африканского плана“, „ватиканского плана“. Поскольку война происходит на территории Украины, формула мира должна быть только украинская. Президент Украины готов выслушивать любые предложения. Эти предложения уже неоднократно звучали. Но все эти предложения, если они приемлемы для украинской стороны прежде всего, должны войти в соответствующую основу формулы мира президента Зеленского», — сказал Жовква.

И напоследок:

● Ж-купе начнут тестировать. Укрзализныця рассматривает возможность введения отдельных купе для женщин и планирует их протестировать. Представители перевозчика рассказали, что ввести их могут для усиления безопасности и комфорта в пассажирских поездах.

Для создания отдельных купе, как утверждают в УЗ, нужно: разработать IT-решение; внести изменения в нормативные акты; проконсультироваться с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

Пилотный проект будут тестировать в течение нескольких месяцев, а затем вместе с обществом и специалистами примут решение о масштабировании, заявил председатель правления УЗ Евгений Лященко. По его словам, это будет зависеть от спроса и отзывов.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе возможно реализовать только через собственное мобильное приложение Укрзализныци. Отдельные купе введут на нескольких выборочных маршрутах дальнего следования.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.