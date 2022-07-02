Россияне не виноваты? 2 июля, 14:29

Поразительная способность российских либералов отрицать вину российского народа. Поразительное отрицание ответственности

Среди либеральной русской тусовки очень популярна статья одного российского социолога. Который, конечно же, против войны. И надо отдать ему должное, он с этой позицией выступает, что в России нынче чревато.

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И вот он говорит, что в войне виноваты не россияне. Они по большей части против войны. И просто боятся. Или просто жертвы пропаганды. Так вот, в войне Путина, по мнению российских либералов, виноват Запад. Хорошо, конечно, что уже не Украина виновата. От обвинения жертвы ушли. Но виноват не российский народ, который просто невинная жертва, а коллективный Запад. Который долгие годы сотрудничал с Путиным, многое ему позволял и вселил уверенность, что все можно.

Поразительная способность российских либералов отрицать вину российского народа. Поразительная способность перекладывать с больной головы на здоровую, поразительное отрицание ответственности и ее перекладывание на других. Опасно еще и тем, что не требует раскаяния и искупления грехов после войны. Снова эти коварные властители мира виноваты. Русский народ не виноват. Надо продолжать. С такими мыслями после войны все очень быстро вернется на круги своя. И опять по новой.

Прошляпил ли Запад Путина? Да. Что говорить, даже мы, в Украине, его прошляпили. В 2014 году агрессия России стала для нас неожиданностью. Для большинства из нас. Просто потому, что Россия давно перестала быть интересной. Она не рождала смыслов. Там не было новых идей и технологий. Мы не смотрели в ту сторону. К сожалению.

Мир проспал Путина, потому что миру давно не была интересна Россия

Так и Запад. И да, западные политики общались с Путиным. Они и с Януковичем общались. Потому что они общаются с легитимными представителями народа. Это народ выбирает им тех, с кем общаться.

Виноват ли Запад в том, что не идеален и не отказывался от российских денег? Виноват. Но так устроен мир. Финансовые центры мира — на Западе. И туда несут деньги все автократы мира. Так работает система. На этом, в том числе, построена доминанта коллективного Запада. И если украинцы или россияне позволяют своей элите зарабатывать деньги нечестно, то это проблема россиян или украинцев, а не Запада.

Виноват ли Запад в том, что прошляпил момент, когда Путин из обычного автократа превратился в бандита с большой геополитической дороги? Да, виноват. Но Запад, как и украинцы, мало обращал внимание на Россию. Отсталая страна-бензоколонка. У Запада были другие проблемы последние 20 лет. Должны были предугадать? Опять же, иллюзия, что там сидят какие-то супергении. Такие же люди. Запад не идеален.

Мир проспал Путина, потому что миру давно не была интересна Россия. Это правда. Но Путин -российский президент. И российский народ ему дает легитимность. От имени российского народа Путин совершает преступления. И вряд ли российский народ может сам сказать, что ему была не интересна Россия, и он не заметил, как превратил государство в фашиста. Это российские процессы. Кто же за ними должен следить? Коллективный взрослый с Запада?

Российские элиты не верят в способность народа управлять государством. Считают, что демократия — выдумка. Повсюду видят заговоры и руку врагов. Парадоксально, но судя по всему, так же считают российские либералы. Иначе, как можно винить Запад в том, что делает российская армия от имени российского народа?

Почему это опасно? Потому что отрицание вины исключает работу над ошибками. Исключает покаяние. Исключает немецкий путь раскаяния. А значит, обрекает нас на возвращение имперского монстра. И единственный способ избежать этого возвращения, с такими элитами и такой оппозицией в России — это распад империи. Которая сама по себе есть зло. Ведь она порождает и такую власть, и такую оппозицию.

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