Это все, что нужно знать о россиянах 29 ноября, 16:06

Врага надо знать, чтобы понимать, что от него можно ожидать

Опрос, проведенный в России ВЦИОМ, показал результат, который в очередной раз подтвердил, что адекватность мировосприятия большинства россиян на грани нуля. Вот топ-3 сфер, в которых лидирует российская наука, по мнению россиян:

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1. Военная промышленность (25%),

2. Космическая отрасль (21%),

3. Медицина (20%).

34% опрошенных не смогли назвать ни одну сферу.

Делаем выводы. Россияне верят, что «аналогов нет» реально существуют. Россияне уверены, что у России все хорошо с космической программой. Россияне считают, что уровень медицины в РФ на высоком уровне. Итого, многие россияне мало информированы, не очень умны и сильно заблуждаются.

Кажется, что 34%, которые не смогли назвать ни одну из сфер, в которой бы лидировала российская наука, понимают, что сегодня российская наука в глубокой дыре. Но вполне возможно, что это та ситуация, когда опрашиваемые, возможно, плохо образованы и вообще ничего не знают о науке.

Но все это показывает, что население в РФ живет в заблуждении, и такими не очень умными гражданами власть легко может манипулировать и править, что она и делает.

Это все, что нужно знать о россиянах и о том, как адекватно они могут оценивать все происходящее вокруг них.

Текст опубликован с разрешения автора

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