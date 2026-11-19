Европа пытается наладить собственный канал связи с Кремлем. Мы знаем, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре разговаривали с Путиным по телефону. Очевидно, что в Европе существуют разные мнения, но, пожалуй, лучше разговаривать, чем не разговаривать.

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Сейчас состоятся переговоры, в которых, насколько мы понимаем, примут участие и определенные представители Европы. Мы пока не знаем точной даты этих переговоров, но уже подтверждено, что они пройдут. Москва будет пытаться изменить формат именно на такой: мол, давайте разговаривать с европейцами — нашими соседями. Финляндия — наш сосед, Норвегия — наш сосед (с ней у нас тоже есть общая граница). То есть мы и страны, с которыми мы граничим, а не Европейский союз. Однако добиться этого Москве, очевидно, не удастся.

Что касается участия самой Европы в переговорах — это уже требование американцев, ведь они преподнесли Путину такой большой подарок и полностью изменили повестку дня переговоров,