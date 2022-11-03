Россияне сдают Херсон. Или это провокация? 3 ноября, 18:30

Чем жила страна 03 ноября 2022 года

● Россияне сдают Херсон? В оккупированном Херсоне со здания облгосадминистрации исчез флаг страны-агрессора. Соответствующее фото опубликовал в ТГ первый замглавы облсовета Юрий Соболевский. «Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, то сами снимете свои тряпки», — написал он. В сети появилось еще и видео, на котором здание ОГА стоит без флага.

Видео дня

● Кроме того, по информации мэра города Олешки (возле Херсона) Евгения Рищука, оккупанты покинули свои блокпосты в Чернобаевке и Степановке (северные пригороды Херсона) и в Белозерке (чуть западнее облцентра). В соцсетях появилось также видео из самого Херсона, на котором видны брошенные позиции оккупантов в одном из районов города.

● Один из наиболее заметных коллаборантов Херсонщины Стремоусов сегодня сказал, что российские войска, скорее всего, будут отходить на левый берег Днепра. И те люди, которые «не успели» перебраться туда из Херсона, должны, мол, поторопиться. При этом предатель добавил: «массового резкого отступления» россиян нет и все атаки ВСУ, мол, отбиты.

● Это не отступление, а провокация? Исчезновение флага страны-агрессора со здания ОГА в Херсоне может быть провокацией войск РФ. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины. По ее словам, оккупанты готовятся к наступлению ВСУ, поэтому планируют различные провокации в городе и в области.

«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — отметила Гуменюк.

● Тем временем оккупанты грабят в Херсоне как жилье местных жителей, так и коммунальные предприятия. Они уже вывезли всю автотехнику горводоканала, горгаза, автобусного парка, станции скорой помощи и пожарной охраны.

● Переправа через Днепр уничтожена. Накануне ВСУ уничтожили военные катера с понтонами и переправу войск РФ в районе Антоновского моста в Херсоне. Сразу после этого оккупанты объявили о приостановке так называемой «эвакуации» на левый берег Днепра. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

● Русские стремятся украсть ток с ЗАЭС. В ближайшее время российские оккупанты попытаются подключить захваченную ими Запорожскую АЭС к энергосистеме РФ в направлении оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома, уточнив, что на это указывают вчерашние обстрелы ЗАЭС войсками РФ и повреждения двух последних высоковольтных линий связи станции с энергосистемой Украины.

● Сегодня министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи в Германии обсудят дальнейшую поддержку Украины после атак РФ на энергетическую инфраструктуру, написало агентство Reuters.

● Деньги на войну истощают «недоимперию» Путина. Мобилизация и другие попытки Москвы пополнить свою истощенную в Украине армию подрывают российскую экономику на десятилетия, указал в сводке по итогам 2 ноября Институт изучения войны (ISW).

● Аналитики Института приводят комментарии финансовых экспертов, собеседников агентства Reuters, по мнению которых Кремль столкнется с дефицитом бюджета, способным «истощить резервы Москвы до самого низкого уровня за последние годы». Еще один эксперт прогнозирует, что выплаты мобилизованным могут обойтись Кремлю в сумму от 900 млн рублей до 3 трлн рублей (около $14,6−$32,4 млрд) в следующие шесть месяцев. Эта цифра не учитывает выплаты другим категориям военнослужащих в составе ВС РФ. При этом РФ продолжает полагаться именно на финансовое поощрение россиян к участию в войне против Украины.

● Москва продолжит операцию Могилизация. Нынешней зимой в России может начаться вторая волна мобилизации, несмотря на недавние заявления Кремля о завершении ее «частичной» версии. Об этом сообщило российское оппозиционное издание Верстка со ссылкой на источники. По словам собеседников издания в различных органах власти и госкомпаниях, в РФ уже идет подготовка к новому этапу. Он может начаться после окончания осеннего призыва — 31 декабря.

● Кремль в стадии потери контроля. «Кремль в стадии потери контроля, — считает секретарь СНБО Алексей Данилов. — Власть на России стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам».

По словам Данилова, Россия превратилась в типичный failed state. «Дальше — дестабилизация, демонтаж, депутинизация», — написал он.

● Приближается полный крах Путина. Всеобъемлющий крах режима Путина является более вероятным сценарием его отстранения от власти, чем вооруженное восстание недовольных генералов или мятеж кремлевских элит. Об этом для журнала Foreign Affairs написал американский политолог Дэниел Трейсман, профессор Калифорнийского университета. В 2011-м он опубликовал книгу о новейшем периоде истории России от Горбачева до Медведева, а в 2022-м, совместно с Сергеем Гуриевым, издал книгу о тиранических и диктаторских режимах нашего времени, включая путинский.

● Путинский режим как никогда уязвим перед парализующим крахом всей системы, считает американский политолог. Главной движущей силой этой угрозы он называет накапливающиеся кризисы, которые захлестывают возможности Кремля в принятии решений. «Война усугубляет внутренние слабости системы, подталкивая ее к коллапсу», — убежден Трейсман.

● Как и в случае краха фондовых рынков, время падения авторитарных систем невозможно точно предсказать, считает Трейсман. Такие режимы годами могут казаться сильными, однако способны рухнуть внезапно, захлестнутые лавиной дезертиров и отступников системы. Множащиеся кризисы и напряженность, которые несет война, повышают шансы такого краха, однако эндшпиль также может быть спровоцирован «ошибками, которые носят случайный характер», напоминает американский политолог. По его словам, ведущие к коллапсу события зачастую ускоряются прямо перед крахом. «Когда [системе] действительно приходит конец, это обычно удивляет даже самых внимательных наблюдателей», — заключает Трейсман.

● Старик Путин и два его настоящих «ястреба». Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили российского диктатора Путина в необходимости вторжения в Украину. Об этом написала британская The Times.

По информации источников издания в российском правительстве, из-за возраста Путина, которому в октябре исполнилось 70 лет, главные силовики решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, нужно было «окончательно решить проблему Украины».

Министра обороны Шойгу The Times называет «колеблющимся исполнителем» среди высокопоставленных силовиков, подчеркивая, что политическая инициатива войны исходила именно от силового блока. Вместе с тем большинство российских элит не было информировано о планах начать войну и воспринимало предыдущие события как блеф со стороны Путина.

● «Гордого» диктатора убедили силой. В украинском МИД опровергли вчерашнее заявление российского диктатора Путина о том, что РФ вернулась к выполнению «зернового» соглашения после предоставления Киевом «гарантий» о неиспользовании экспортного коридора в военных целях. Спикер министерства Олег Николенко заявил, что Украина и так не использовала коридор в военных целях и не планировала это делать в дальнейшем. Он подчеркнул, что никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, украинская сторона на себя не принимала.

«Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция+решительные действия=результат», — объяснил Николенко.

● А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, активно приложившийся к тому, чтобы Кремль «вернулся» в зерновое соглашение, заявил: немецкий канцлер Олаф Шольц всего за месяц сильно изменил свое отношение к российскому диктатору Путину и позицию по России.

● Зеленского не будет там, где окажется Путин. Украина не станет участвовать в саммите G20 на индонезийском Бали, если там окажется российский диктатор Путин. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня разговаривал с президентом Индонезии: «Мы поддерживаем отношения. В любом случае, мы были сегодня приглашены. Посмотрим. Несколько дней осталось».

● Семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдет 15−16 ноября.

● Ын виновен в помощи Пу. Власти США подтвердили вчерашнюю информацию CNN, что КНДР тайно передает РФ боеприпасы, которые потом используются в войне против Украины. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, несмотря на публичные опровержения, Северная Корея передала РФ «значительное количество артиллерийских снарядов».

Прайс отметил, что КНДР скрывает реальное место назначения поставок, пытаясь создать впечатление, что снаряды отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки. Он добавил, что США готовят новые санкции против КНДР за поставки боеприпасов России, как это было в случае с Ираном за поставки беспилотников.

● Русские продолжают биться головами о Бахмут. Российские оккупанты ведут наступательные действия в Бахмутском (севернее Донецка), Авдеевском (пригород Донецка) и Новопавловском (западнее Донецка) направлениях, сообщил Генштаб ВСУ. Силы обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

● Враг пытается блокировать Бахмут с юга и с северо-востока, украинские силы успешно дают отпор российским атакам. «На Бахмутском направлении обстановка остается сложной, но контролируемой», — рассказал Алексей Громов, замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

● Оккупанты пытаются окружить украинских военных возле Угледара в Донецкой области (на юго-запад от Донецка), но несут большие потери. Об этом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, оккупационные войска РФ несколько дней подряд пытаются атаковать на Угледарском направлении, в частности, в районе села Павловка.

● Потери — вдвое больше, чем в Афгане. За время полномасштабной агрессии украинские защитники уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял за десятилетнюю войну в Афганистане, написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он уточнил: «278 российских самолетов в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане».

Если говорить о потерях в личном составе, то в Афгане СССР за десять лет потерял около 15 тыс. солдат, а РФ в Украине менее чем за год — уже почти 74 тыс.:

● Дело идет к 80 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 74 000 своих военных, за минувшие сутки — 730. Такие данные на утро 3 ноября привел Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 17 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2734 (+20 за сутки), боевые бронированные машины — 5552 (+27), артсистемы — 1755 (+22), реактивные системы залпового огня — 390 (+3), средства ПВО — 198 (+0), самолеты — 277 (+0), вертолеты — 258 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1442 (+4) и многое другое.

● По 40 в день. По данным британской разведки, в октябре потери российской оккупационной армии в Украине в бронетехнике достигали более 40 единиц в день. Это примерно эквивалентно боеспособности батальона.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что военные РФ, вероятно, недовольны тем, что вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.

Также в британской разведке сообщили, что в последние недели Россия получила как минимум 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

● Выменяли у врага защитников Мариуполя. Украина и страна-агрессор провели обмен пленными. Домой возвращаются 107 защитников, сообщил глава ОП Андрей Ермак. Среди освобожденных — шесть офицеров, 101 рядовой и сержант, защитники из рядов ВСУ, ВМС, ТрО, Госпогранслужбы, Нацполиции, Госспецслужбы транспорта и Нацгвардии, в том числе трое бойцов Азова. «74 бойца защищали Азовсталь. Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город», — уточнил Ермак.

● «Нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с Азовстали, ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела… Многие из наших ребят получили ранения еще в марте», — добавил глава ОП.

● «Грязной бомбы» не было и нет. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии завершили проверки на трех украинских объектах (по запросу Украины) и не нашли никаких признаков незаконной ядерной активности.

● У страны появился бюджет-2023. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом госбюджет на 2023 год. «Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины», написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк. Он выразил надежду, что международные партнеры оценят такую пунктуальность и полностью профинансируют заложенный в бюджет дефицит в $38 млрд. (который, по его словам, также является рекордным).

Ко второму чтению Кабмин скорректировал прогноз роста ВВП — до 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции в правительстве снизили с 30 до 28%.

Госбюджет-2023 год планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. В Кабмине предложили увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям.

● Экс-министр нацелился на Нафтогаз. Верховная Рада уволила Алексея Чернышева с поста министра развития общин и территорий. И таким образом, по мнению Ярослава Железняка, замглавы комитета ВР по вопросам финансов, открыла топ-чиновнику путь к назначению его на вакантное место главы НАК Нафтогаз Украины.

● Чернышева считают близким к главе ОП Андрею Ермаку. При этом министерство развития общин могут влить в Мининфраструктуры, которым руководит Александр Кубраков, ведущий свою, отдельную от Ермака, игру в окружении президента. Объединение ведомств поможет этому министру получить статус вице-премьера и усилиться.

● Чернышеву туда нельзя. В НАПК выступили против назначения экс-министра Алексея Чернышова на должность руководителя НАК Нафтогаз Украины, поскольку такое назначение нарушает закон О предотвращении коррупции. Кабмин, членом которого тот является, на протяжении длительного времени выполняет функции общего собрания Нафтогаза и набсовета компании. А нормы закона прямо запрещают чиновникам и госслужащим устраиваться на работу в юрлица, если эти компании подпадали под их контроль или надзор. Запрет действует в течение года с момента прекращения функций государства.

● Рада лишила мандатов двух народных депутатов: Вадима Рабиновича от бывшей ОПЗЖ и Игоря Васильковского от Слуги народа. Сделано это было на основании указа президента Владимира Зеленского о лишении их гражданства.

И для финала:

● Большой фитнесс и Большой асфальт Днепропетровщины. С начала 2022 года днепропетровская компания Будинвест Инжиниринг получила 1,5 млрд грн бюджетных средств на содержание дорог в своей области. Совладелицей компании-счастливчика является 34-летняя фитнес-тренер Яна Хланта из Днепра. Она же, по данным расследователей из УП и программы Схемы, вероятно, является избранницей Валентина Резниченко, главы Днепропетровской областной военной администрации. Журналисты выяснили, что ни одна другая область в стране во время войны «и близко не заказывала ремонт дорог на подобные суммы». Хотя дорожная инфраструктура региона не пострадала от боевых действий настолько критично, как во многих других местах.

● После публикаций УП и Схем Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) даже возбудила производство о злоупотреблении властью или служебным положением и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. «Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко по состоянию на сегодняшний день не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП», — добавили в прокуратуре.

И еще немного о Днепре и его жителях:

● Коломойский побывал в НАБУ. Сегодня миллиардер Игорь Коломойский, по данным источников УП, побывал на в НАБУ. До этого там же и с той же целью находился Геннадий Боголюбов, ключевой бизнес-партнер основателя группы Приват.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.