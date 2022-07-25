Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины 25 июля, 12:58 Эксклюзив НВ

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

Сегодня мы чувствуем себя увереннее, у нас есть большее количество оружия с Запада. Поэтому россияне сейчас паникуют. Вы же видите, что появляется информация о возможном окружении российских вооруженных формирований возле Херсона. Мы видим очень серьезные попытки перебрасывать технику, войска на юг. Это влияет на ход событий на востоке, то есть они могут фактически совершать наступление только на одном операционном направлении. Мы это знали, начиная с апреля.

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Пока мы видим, что они срочно корректируют планы, пытаются понять, что им делать и находятся в очень некомфортном состоянии для себя.

Оттуда мы видим и заявления о переговорах, о каких-то прекращениях огня, потому что они понимают, что им не удастся, в отличие от Украины, держать напряжение на нескольких операционных направлениях.

Есть ли у нас шансы у Херсона?

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