Россиян искушают зима и Трамп

Я считаю, что россияне постепенно приближаются к готовности заключить с вами соглашение

Мы, американцы, находимся в ситуации, похожей на венгерскую, поскольку выборы будут несправедливыми. На этот раз они будут еще более несправедливыми, чем когда-либо за последние, скажем, 50 или 60 лет.

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У многих избирателей, которые были зарегистрированы — ведь для голосования необходимо зарегистрироваться, — регистрацию просто аннулировали. В Техасе более миллиона человек фактически лишились права голоса.

Будет множество различных видов фальсификаций и немало запугиваний, однако я считаю, что демократы одержат уверенную победу. И я верю, что они будут контролировать обе палаты нашего парламента. Это должно способствовать принятию реальных законов в поддержку Украины. Однако в нашей системе Трамп всегда может наложить вето на эти законы. Поэтому, если победят демократы, это поставит Трампа в оборонительную позицию, и американцам все равно будет непросто помочь Украине.

Таким образом, после выборов в США нас ждет несбалансированная система с сильным акцентом на внутренних делах и конкуренции между двумя партиями.

Но самый большой риск для Украины связан