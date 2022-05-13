Битва за Донбасс, Мариуполь и Змеиный. Анализ последних событий войны 13 мая, 16:46 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Наиболее интересной частью этого контрнаступления является тот факт, что украинцы освободили множество сел в районе Рубежного

Становится все труднее избегать сарказма при подведении итогов событий на полях сражений в Украине. Но, позвольте мне попробовать.

Стратегия

Единственное, что действительно важно на дипломатической сцене за последние несколько дней, так это то, что Путин теперь выступает против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС. Угадайте, чем закончится история с Финляндией и Швецией…

Видео дня

11 мая Минобороны Украины сообщило о потерях Нацгвардии. С 24 февраля в боях погиб 501 военнослужащий НГ, 1697 ранено. Кроме того, Генштаб сообщил, что россияне выпустили 788 баллистических и крылатых ракет. Хм, а это незначительно меньше, чем 2125, озвученных «Людьми, Нуждающимися в Свежем Воздухе» 2 мая, и меньше, чем цифра в 2014 ракет, названная Зеленским от 5 или 6 мая???

Воздух

Россияне продолжали обстреливать Украину баллистическими и крылатыми ракетами последние три дня, но общее количество таких атак значительно уменьшилось. Более того, пока они в основном используют Х-22 и Х-59, ни одна из которых не может проникнуть глубже в Украину. Насколько мне известно, самый сильный удар за последние несколько дней пришелся на Кременчугский НПЗ на реке Днепр, примерно в 160 км к северу от Днепра. Та же цель пострадала уже 24 апреля: теперь в него попали четыре ракеты (вероятно, Х-22). Вновь был нанесен удар по Николаеву, а еще одним объектом удара российской авиации стал Новгород-Северский в Черниговской области, где, по меньшей мере, трое погибли и 19 получили ранения в результате обстрела местной школы. Думаю, нужно быть Кейстоунским копом в Москве, чтобы понять цель разбазаривания ресурсов для такой цели.

Войска 81-й воздушно-десантной бригады (дислокации к югу от Изюма) заявили, что сбили российский Ми-24 из ПЗРК FIM-92 Stinger. Утверждается, что Ка-52 был сбит ПЗРК «Пиорун» где-то восточнее, но более подробной информации мне найти не удалось.

В свою очередь ВВС Украины концентрируют все свои авиаудары по РФА в районе Белогоровки. Наверное, потому, что это настолько же «неважно», что игнорировалось в массе отчетов… По крайней мере, они вроде не понесли никаких потерь за последние три дня.

ВВС Украины концентрируют все свои авиаудары в районе Белогоровки

Харьков. Украинские части не дошли до границы, но есть сообщения о перегруппировке РФА там, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения. Я считаю, что наиболее интересной частью этого контрнаступления является тот факт, что украинцы освободили множество сел в районе Рубежного, к северу от Старого Салтова: при этом они теперь находятся менее чем в 20 км — и, таким образом, в пределах досягаемости артиллерии — от Волчанска. Это так же важно, потому что железнодорожное сообщение из Белгорода проходит через Волчанск, и это основная линия снабжения РФА в районе Изюма. Думаю, в ближайшие дни мы можем увидеть видео уничтоженных поездов с БПЛА (по крайней мере, это обнадеживает в текущей ситуации).

Битва за Донбасс



Изюм. Вот уже 4−5 дней нет отбоя от сообщений о наступлении украинцев северо-западнее Изюма. Просто никаких подтверждений о каких-то продвижениях или освобожденных местах. Мне кажется, что украинцы «учат на практике» своих артиллеристов использовать новые 155-мм артиллерийские орудия стандарта НАТО, стреляя по передовым российским базам. Вероятно, в сотрудничестве с проникшими силами специального назначения и/или вездесущими БПЛА.

Лиман. Русские атакуют на всем пути от Александровки до Шандриголово и Новоселовки к северу от города. Большая часть Шандрыголово находится под их контролем, но остальная часть этой линии фронта держится. За последние 4−5 дней украинцы заявили об уничтожении в этом районе около 40 единиц различной техники, в том числе нескольких Т-72 и Т-80.

Если правда, то это подтвердит причастность 90-й танковой дивизии и уничтожение примерно одной БТГ (в общей сложности).

В свою очередь россияне гордятся работой своих служб технической поддержки, вроде БРЭМ-1, которая эвакуирует поврежденный Т-72Б3.

Ямполь… находится под контролем России, а Озерное к югу от него сильно обстреливается.

Белогоровка. Резюмируем: к настоящему времени очевидно, что россияне построили один понтонный мост через Северский Донец западнее этого места, 7 мая его уничтожили украинцы. Потом еще один понтонный мост — 8 или 9 мая. Его тоже уничтожили украинцы. Потом третий мост 10 или 11 мая. И опять его уничтожили украинцы — и к тому моменту украинские БПЛА зафиксировали уничтожение не менее 6 Т-72, ​​15−20 БМП-2, 8−10 МТ-ЛБ, около 20 других машин и т. д. , и это только рядом на одном из этих мостов. Это что-то вроде дополнения хотя бы одной БТГ РФА в наши дни. Все визуально подтверждено. Добавьте к этому украинские заявления об уничтожении около 20−30 других машин в том же районе за последние 4−5 дней, и вы получите картину ожесточенности натиска РФА и боев там.

И все же россияне продолжают наступать — и переправляться через реку: сообщается, что под Белогоровкой идет ожесточенный бой, который продолжается не менее трех дней. Есть сообщения о том, что российские механизированные войска (т.е. войска при поддержке бронетехники) «прорвали реку» в нескольких направлениях, не только в направлении Верхнекамянского/Новоселовки, 5 км к юго-западу, но и на Шипиловку.

Ничего не могу с собой поделать: события в этом районе меня не устраивают — тем более, учитывая сообщения о том, что трасса Т1302 западнее Лисичанска находится под постоянным артиллерийским обстрелом. Это один из важнейших путей снабжения этого города, а также Северодонецка.

Рубежное. (это другое Рубежное: город к северу от Северодонецка, уже два месяца в бою)…в ночь с 10 на 11 мая оставшиеся украинские войска были вынуждены уйти из города (насколько от него вообще что-то осталось). Действительно, из Воеводовки — места между Рубежным и Северодонецком — тоже отошли, а РФА (которая, как сообщается, привезла четыре свежих БТГ) напирает на северную окраину Северодонецка, несмотря на то, что украинцы взорвали мост, соединяющий Воеводовку с тем городом. Хуже всего то, что украинские войска там сейчас всерьез жалуются на нехватку танков, нехватку артиллерии, нехватку боеприпасов.

Попасная. За последние три дня россияне определенно продвинулись как минимум на 1−2 км к западу от руин этого города, в направлении шоссе Н3. Пытаются пройти вперёд и севернее Попасной: вроде бы дошли до Хижнего, в сторону Кумышувахи, где, вопреки заявлениям украинцев, нет никаких укреплений.

Горловка. Россияне прорвали ЛКП между Горловкой и Донецком и захватили Новобахмутовку и Новокалиново к северу от Красногоровки.

Мариуполь

Россияне постоянно обстреливали комплекс и наносили дополнительные удары Ту-22М-3 последние три дня. Вчера были сообщения о том, что россияне (а именно: две БТГ сепаратистов, дислоцированных там) прорвали первую линию обороны на северо-востоке и захватили несколько объектов, но украинцы затем оттеснили их. Кажется, в гарнизоне все еще есть несколько БПЛА, но у меня сложилось впечатление, что большая часть боев тем временем происходит под землей. То есть внутри тоннелей под «Азовсталью». Получить подробности оттуда, конечно, еще труднее, чем получить достоверную информацию из Мариуполя в наши дни. Таким образом, думаю, можно с уверенностью сделать вывод: в целом гарнизон держится, но ситуация критическая.

Кстати, Рагип Сойлу (обычно хорошо информированный и цитирующий Мустафу Джемилева, одного из украинских переговорщиков) сообщает, что Турция предложила эвакуировать оставшихся в живых из мариупольского гарнизона — и пообещала оставить их в Турции до конца войны.

Москва на это не согласилась.

ВМФ

Россияне настолько «эвакуировали» остров Змеиный в Черном море, что привезли туда плавкран, выгрузили два ЗРК (неясно, СА-13 или СА-15) и дополнительные припасы. То есть гарнизон вновь набрал силу. Украинцы заявили, что поразили еще несколько боевых кораблей ВМФ России, в том числе десантный катер класса «Дигон» «Атаман Платов», но подтверждения этому нет. Теперь ждём следующего раунда.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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