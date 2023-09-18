Зачем Россия ворует непонятное ей украинское кино 18 сентября, 19:35

Истории российских краж по меньшей мере четыре сотни лет. Все ее страницы совпадают с историей российских войн и в целом агрессии

Уже 157 лет известно, что умом Россию не понять. Эту составляющую российской идентичности вывел русский же поэт Федор Тютчев, написав датированное 1866 годом четверостишие Умом Россию не понять на клочке бумаги. Вскоре после обнародования и до сих пор строки с выводом, что в Россию надо только верить, стали одним из важных культурных кодов государства-агрессора. Да-да, Россия и до Тютчева, и во времена Тютчева, и после Тютчева строила свою политику на захватнических оккупационных войнах, противопоставляя себя Западу и, соответственно, создавая благодаря войнам только ей понятный антизападный мир.

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Однако воровство российскими оккупантами чего-то материального — от унитазов и душевых кабинок до собачьих будок и подержанного белья, — как раз можно объяснить умом. Истории российских краж по меньшей мере четыре сотни лет. Все ее страницы совпадают с историей российских войн и вообще агрессии. Тянули они из покоренной Гетманщины, из Франции во время наполеоновских войн, из разбитых богатых имений во времена революций и переворотов начала ХХ века, из завоеванной Европы после разгрома нацистов в 1945-м и тому подобное. Есть даже представление, как использовать в пользу себе ворованные велосипеды, часы и ноутбуки. Но до сих пор непонятно, зачем россиянам воровать то, чего у самих даже больше, чем надо.

Информация о том, что россияне украли и переозвучили на русский успешный украинский сериал «Поймать Кайдаша», не первая подобного рода. Несколько месяцев назад уже были «спирачены» самый успешный украинский мультик Мавка и хиты локального украинского проката Люксембург, Люксембург и Памфир . На это режиссер последнего, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, заявил, что до сих пор видел в своей жизни только одну нелепую вещь — перевод на русский произведений Василия Стефаника. Пиратская переозвучка на русский украинских фильмов — второе лишенное здравого смысла действо в его коллекции. Антонина Хижняк, исполнительница роли Мотри в Кайдашах, также сказала: это очень тупо.

Зачем россиянам воровать то, чего у самих даже больше, чем надо

Но именно как тупость, бессмысленность и иррациональность определил в 1970-х привычку россиян воровать воспитанный на исконно русской культуре писатель Сергей Довлатов. Воровство без разумной цели, писал он, совершается только в российском государстве. В качестве примеров он моделирует в художественной форме ситуации, когда из клуба самодеятельности похитили пюпитр, с предприятия — огнетушитель, из кабинета начальника — бюст Поля Робсона. Поэтому новейшая кража россиянами актуальных, популярных в Украине фильмов и сериалов запросто вписывается в мировоззрение загадочных незаконных действий без определенной цели и вряд ли ради существенной материальной выгоды.

Здесь стоит привести еще один свежий пример — пиратское издание в России мемуаров принца Гарри Запасной. В Европе и США изданием книги занималось известное издательство Penguin Random House, которое после начала войны в Украине прекратило работу с российским рынком. Россиян это не остановило. Следует объяснить: ситуация с книжным пиратством очень схожа с пиратством аудиовизуального контента. Закрыть доступ к просмотру или прослушиванию чего-то в третьем тысячелетии благодаря постоянно совершенствующимся технологиям невозможно. Для этого надо быть разве что Северной Кореей. И то, если великий вождь чего-то захочет — ему найдут, несмотря на запреты. Россия успешно обходит санкции. На фоне этого купить какую-то книгу или получить доступ к фильму, сериалу либо музыкальному треку выглядит очень простым делом. Поэтому однажды раздобыл оригинал Запасного, прочитал и не перевел, а произвольно пересказал на русском в формате под названием саммари: краткое изложение основных тезисов. Оказывается, россиянам этого вполне достаточно.

Так же их удовлетворяют экранные копии голливудских кинохитов. В частности, российская Ассоциация владельцев кинотеатров заявила: после того как в результате российской агрессии против Украины с российского рынка ушли студии Paramount, Disney, Warner Bros. и Sony, а также сервисы Netflix, Spotify и иже с ними, российскую индустрию ждет коллапс. Поэтому для спасения своего бизнеса они, не слишком скрываясь, начали использовать ворованное. В частности, без разрешения правообладателя российские кинотеатры показали Бэтмена и Барби. Возложив ответственность за показ не на кинозалы, а на неких частных лиц, арендующих их с просветительской целью. Западные компании возмущены и растеряны одновременно: остановить процесс не в состоянии.

Возвращаемся к началу: ворованных и бездарно, далеких от содержания переозвученных украинских фильмов и сериалов. Не примите за обесценивание, но Госкино и Минкульт — именно по заказу этих государственных учреждений созданы упомянутые выше ленты — отнюдь не Голливуд. Неужели Памфир и Поймать Кайдаша для россиян такой же лакомый кусочек, как голливудские кино-телехиты, где бюджет каждого в разы превышает самые большие расходы на все наше кино-телепроизводство. Добавьте сюда неоспоримый факт: Бэтмен космополитичен и понятнее национально ориентированного Памфира даже с очень плохим переводом. В чем же тогда практическая польза, в чем смысл пиратить менее понятное, локальное украинское? Тем более что в России производство собственных, более понятных сериалов поставлено на поток и получает мощное финансирование? Им — мало? Их не устраивает свое?

Объяснение лежит в той самой глубинной истории государства Российского. Веками оно или развязывало войны, дабы потом переписать на себя все культурные достижения завоеванных стран, или — желало быть причастным к чужому успеху, или — комбинированный вариант. Ностальгия по СССР для россиян исключает только один пункт: культурную изоляцию. В подсоветское время закрытость государства позволяла держать граждан под контролем, но в то же время лишала и их, и верховную власть возможностей находиться в актуальном контексте чужого успеха. Проще говоря, россияне не против остаться в контексте СССР — но чтобы Звездные войны и Индиана Джонс были в свободном доступе.

Так, через кражу чужого успеха, Россия как государство-агрессор хочет оставаться в актуальных трендах. Если Памфир стал одним из лидеров проката враждебной для них Украины, они, несмотря на вражду, оставляют за собой право смотреть этот фильм. В любом виде, любым способом. Если сериал Поймать Кайдаша за короткое время приобрел в Украине культовый статус — россияне считают, что должны его увидеть, не спросив разрешения, которого все равно бы не получили. Они не поймут ничего из-за очевидных трудностей перевода — но им того и не надо. Потому что смысл лишенной рацио кражи — удовлетворить собственное эго. Россия знает, Россия видит, Россия слышит. А значит — Россия в теме, не изгнанник. По крайней мере, в этом наш враг и враг цивилизации себя убеждает.

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