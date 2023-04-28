Точка невозврата для Путина. Что происходит сейчас в России 28 апреля, 16:02 NV Премиум

Представители большого российского бизнеса уверены, что в России будет происходить деградация, причем очень резкая и не только экономическая

Многие россияне не знают кто такие Роман Троценко и Николай Матушевский, чьи голоса звучат на новой слитой записи. Они разговаривают о том, как все плохо в России, что нужно делать гражданство и вообще вкладывать деньги в Индонезию. Если москвичи хотя бы знали, что такое такие креативные пространства типа ФЛАКОНа, то они бы знали, что один из этих бизнесменов — это человек, который переоборудовал бывшие заводы под разные хипстерские пространства в Москве, очень модные, очень известные. И соответственно, человек, которого условно по этому признаку, наверное, можно было бы записать в какие-нибудь условные российские либералы, технократа или что-то такое.

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Второй же — это предприниматель, которого некоторые люди называют одним из кошельков Игоря Сечина. В принципе человека близкого к Владимиру Путину, явно нелиберальных никаких ни разу взглядов даже близко. И соответственно, казалось бы, их не так много должно связывать. Но очевидно по этому разговору, во-первых, что они знакомы давно. А, во-вторых, самое главное, что у них приблизительно одинаковые взгляды на то, что происходит в РФ после начала полномасштабной агрессии против Украины и на то, как события будут развиваться дальше в ближайшие годы.

Представители большого российского бизнеса уверены, что в России будет происходить деградация,