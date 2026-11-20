Недавний опрос негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр» показал, что осенью во всех регионах РФ стремительно возросли усталость, раздражение и неверие в будущее. На вопрос о том, с каким настроением люди смотрят на собственное будущее и будущее страны, более половины респондентов ответили: со страхом и волнением.

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Для полноты картины стоит добавить, что любой социологический опрос на «болотах» — это специфическая процедура, в ходе которой социологи не всегда решаются прямо формулировать вопросы, а большинство респондентов — откровенно отвечать. Следует помнить, что российское «общество» — это «общество» тотального страха и недоверия. Поэтому реальные показатели негативных настроений могут быть гораздо выше. Именно поэтому стоит акцентировать внимание не столько на конкретных цифрах, сколько на тенденциях.

Если проанализировать данные исследований «Левада-Центра», Фонда «Общественное мнение» и других социологических организаций, можно выделить несколько отчетливых тенденций. Это, как уже отмечалось, страх перед будущим (в частности, перед мобилизацией), снижение доверия к власти и все более сильное ощущение того, что «события развиваются в неправильном направлении».

В этом году не замечать войну стало практически невозможно

Ещё год назад так называемый «среднестатистический россиянин» гораздо увереннее смотрел в завтрашний день. Тогда более 50% респондентов демонстрировали уверенность, в то время как более 40% говорили о страхе. Сегодня соотношение изменилось на противоположное: 52% не скрывают страха, а 44% говорят об уверенности. Что же произошло?

Этого ответа не скрывают даже сами российские исследователи, комментируя результаты опросов: в этом году не замечать войну стало практически невозможно. Как бы далеко от фронта ни жил российский обыватель, украинские «дальнобойные санкции» дают о себе знать. В виде черного дыма над горящими НПЗ, очередей за топливом, «добровольно-принудительных» мобилизационных мер, известий с фронта от родственников, а также снижения уровня и качества жизни.

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Очень долго военно-политическое руководство государства-террориста пыталось создать у своих подданных иллюзию, будто война идет где-то очень далеко. Мол, ничего особенного не происходит: рядовые россияне узнают о войне лишь из пропагандистских новостей по вечерам после работы, а все остальное время живут своей жизнью и уверенно смотрят в завтрашний день. Но, как говорится, что-то пошло не так.

А теперь — о самом интересном тренде. Октябрьский опрос «Левада-Центра» показал, что две трети россиян, отвечая на вопрос о том, стоит ли продолжать боевые действия или начать мирные переговоры, высказались за переговоры. Формула «мир любой ценой», которую кремлевские пропагандисты пытаются навязать украинскому обществу, уже некоторое время набирает популярность среди самих российских обывателей.

Нет сомнений, что после того как в ноябре Силы обороны Украины уничтожили примерно 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей и обрушили один из главных символов путинизма в Керченском проливе, уровень «пацифизма» на болотах еще больше вырос.

Конечно, это не означает, что в Кремле увидят свежие социологические данные и тут же настроятся на разговор о реальном мире. Всё-таки «недоимперия» — это тоталитарное государство, где не существует нормальной обратной связи между населением и правящей верхушкой. Тем не менее общественные настроения так или иначе влияют на множество процессов, в частности — и на способность агрессора продолжать войну.

Вывод очевиден: недоимперия слабеет и теряет позиции. Более того — она начинает трещать по швам изнутри. Это, собственно, главная социологическая тенденция, которую уже сегодня фиксируют эксперты в различных сферах — социологи, политологи и экономисты.

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Силы обороны Украины продолжат свою «просветительскую деятельность» в формате «дальнобойных санкций», а на линии боевого соприкосновения ежедневно будут гибнуть тысячи оккупантов. Так будет продолжаться до тех пор, пока агрессор не остановится или пока уродливая конструкция с лживым названием «российская федерация» не рухнет. Держим строй. Слава Украине!

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Текст опубликован с разрешения автора