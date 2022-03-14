Почему все россияне должны отвечать за действия своего правителя 14 марта, 12:35 Цей матеріал також доступний українською

Для начала: Россия юридически не империя и не абсолютная монархия с подданными, а демократическая страна, где регулярно проходили выборы. Войну развязал избранный страной президент

С усилением санкционного давления, многие люди из разных стран пишут: «Почему обычные россияне должны страдать из-за путина и развязанной им войны в Украине. Почему мы/они не можем работать и должны искать средства к существованию, ведь это не мы начали. Аргумент «мы мирные люди и не должны нести ответственность» не выдерживает критики, и вот почему.

Первое: россия юридически не империя и не абсолютная монархия с подданными, а демократическая страна, где регулярно проходили выборы. Войну развязал избранный страной президент. Не нравится то, что он делает — сносите его, боритесь, используйте меры, существующие в демократических странах, для предотвращения узурпации власти. Система сдержек и противовесов в демократиях нужна именно для этого. Пишите своему депутату: районному, оппозиционному, в Верховный суд, в ЕСПЧ, объединяйтесь в инициативные группы, чтобы остановить диктатора. Если же вам импонирует его политика — вопросов нет, получайте последствия своего выбора.

Второе: ничего личного, но в ХХI веке ни одна страна не имеет права нападать на другую страну. Вопросы по войнам в Югославии и Ираке не могут быть причиной для агрессии рф против Украины. Вы что-то имеете против США — обращайтесь к ним через механизмы ООН, СБ ООН и пр. Объявите тогда уже войну США, Британии, отправьте бомбардировщики на Гавайи или на Аляску (не дай боже, конечно — я не хочу Третьей мировой), но вы бомбите Мариуполь и Сумы, а если увидели Нью-Йорк, так это в Донецкой области, а не на Восточном побережье США.

Если причиной для нападения рф на Украину объявляется «почему им можно, а нам нельзя», или недавно услышанное «мы воюем не с Украиной, а с США на территории Украины» — это к психиатру. Вроде как один сосед избил другого, а третий бьет четвертого, который послабее, потому что первого страшно — может и череп раскроить.

Ничего личного, но в ХХI веке ни одна страна не имеет права нападать на другую страну

Третье: налоги. Ничего в современном мире не делается без денег. А деньги, дорогие граждане рф, зарабатываете вы. Да, какая-то часть идет из нефтегаза, а еще: НДФЛ, акциз, НДС, различные прямые и косвенные налоги, которые в совокупном объеме дают триллионы рублей. Именно эти деньги и лежат в основе милитаристской экономики рф, идут на оплату калибров, искандеров, самолетов, бомб, танков и пр. Именно эти деньги туда не должны идти, ведь вы их не контролируете (об этом следующий пункт)

Четвертое: прозрачность расходов бюджета рф. Не интересовался, но посмотрел — секретные и совершенно секретные расходы в 2019 выросли на 7,6% в абсолютном значении до 3 трлн рублей. В любой экономике есть закрытые расходы, которые подконтрольны парламенту и общественности в довольно общих чертах. В рф они в последнее время продолжали расти без какого-либо контроля. Но это никого не напрягало, ведь нефтяных доходов и включенности в мировую экономику хватало, чтобы страна не чувствовала, как она милитаризируется.

Отдельно хочу отметить российских коррупционеров — спасибо, золотые вы наши, что «армата» так никуда и не поехала, а Су-35 2021 года выпуска наши зенитчики сбивают «Иглой» 1975 года выпуска. Воруйте на здоровье, сил вам и терпения!

Пятое: настроения граждан. Ни одно правительство в мире не начнет агрессию против другой страны, если эту идею не будут поддерживать собственные граждане. Можно, конечно, кивать на телевизор, мол, там все однобоко. Но это 2022 год, последние 20 лет можно было найти любые источники информации: перепроверять, сомневаться, читать, спрашивать. Многие даже сейчас меня, работающего и живущего в Киеве, убеждают, что в Украине нацисты. Причем в качестве аргументов приводят фразы «мы по телевизору все видели». С такими утверждениями — снова к психиатру, и в программы по депутинизации, мы их уже разрабатываем.

Соловьев, киселев, скабеева и куча других говорящих голов вызывали не отвращение, не письма с требованием закрыть их к чертям и убрать с телевизора, а в лучшем случае реакцию «а я че, я телек не смотрю». Сначала негатив, потом желтые звезды, а потом «решение вопроса» — это так и работает. Так что расхлебывайте сейчас, если не предупредили сразу.

Протесты — это хорошо. При одном условии: протесты достигают результата. Болотная — ноль выхлопа. Митинги сейчас — ноль выхлопа. Одного винтят — остальные снимают на телефоны, выкладывают, и ждут, чтобы какой-то внешний мир вмешался, и что-то сделал с этими «ужасными опричниками путина».

Не вмешается. Спасение утопающих — это ваша собственная задача. В горящий автозак вас не посадят. А пока протестующие машут плакатами, у меня на родине падают бомбы. От плакатиков пора переходить к более действенным мерам. Или — валить из страны, забирать свой вклад в экономику.

Да, мир стал черно-белым. Нельзя жить в фашистской Германии в 1944 году, протестовать иногда, а остальное время собираться на квартирниках и охать, в какое ужасное время мы живем. Ты либо борешься, либо покидаешь страну, либо становишься пособником путина — больше вариантов нет. Вы сами у себя их забрали, выбирая или не сопротивляясь на ранних этапах путинизма. Мы в Украине рискуем здесь каждый день, потому что россияне, люди с паспортом России, поддерживали своими налогами и инертностью режим все эти годы.

Поддерживайте ВСУ, переводите средства на помощь детям нашей Украины, которую ваши войска пытаются разрушить, делайте хоть что-нибудь. Или живите с грядущими последствиями и почитайте об отношении к немцам в 50-х годах прошлого столетия. Даже тем, кто не имел прямого отношения к нацистам.

Нельзя нарушать правила мирового общежития и надеяться, что это сойдет с рук. Так не выйдет. Война — это очень дорого, а за попытку быть агрессором придется заплатить всем.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.