Донбасс, Херсон и Запорожье. О последних изменениях на фронте 24 августа, 13:18 Эксклюзив НВ

Мы достигли полугодовой отметки со дня вторжения России в Украину, и, таким образом, пришло время для еще одного обновления

Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный обнародовал новую официальную цифру потерь: «почти» 9000 убитых с 24 февраля. Многие сомневаются, что это «полное число», но я, как обычно, воздержусь от таких дискуссий.

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В последние дни сообщается об активной деятельности украинского спецназа и партизан в оккупированном Крыму — то ли там были самовозгорания, то ли дети играли с сигаретами на нескольких складах и штабах российских боеприпасов. Подсчитывать каждую из этих потерь в данный момент совершенно бессмысленно: недостаточно деталей, чтобы сказать, что именно там произошло, а кумулятивные эффекты гораздо важнее.

Воздушная/Ракетная/Морская война

Рано утром 21 августа украинские ПВО заявили, что сбили две крылатые ракеты «Калибр», а ВВС заявили, что их пилоты (т.е. один из перехватчиков МиГ-29 и/или Су-27?) сбили вертолет Ка-52.

ВВС Украины продолжают наносить около десятка авиаударов в день (почти исключительно в районе Херсона); ВКС РФ — до 60−70 (особенно в Харьковской, но также и в Херсонской области). Обе стороны по-прежнему в первую очередь используют неэффективный/редко эффективный метод «пли и молись». Гораздо эффективнее украинские удары противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM (как и ожидалось, управляемыми украинскими МиГ-29): 21 августа было заявлено, что две ЗРК С-300 были выведены из строя.

По иронии судьбы, это не оказывает серьезного влияния на способность России защищать свои войска, потому что московские Keystone cops (так автор называет Министерство обороны России — НВ) в настоящее время используют ЗРК С-300 Wunderwaffe в качестве баллистических ракет, «заменяя» их на С-350 и «Бук М3».

У ВСУ слишком мало артиллерии для поддержки своих частей вдоль линии контроля

Когда я говорю об использовании С-300 в качестве баллистических ракет, я действительно имею в виду их использование «десятками». Например, накануне Дня независимости Украины, власти в Киеве предупреждали своих граждан о возможном крупномасштабном ракетном ударе России. Основной причиной для беспокойства является растущая концентрация зенитно-ракетных комплексов С-300 ВС РФ на юге Беларуси: поскольку у России критически не хватает других видов управляемых ракет, возможно, они могут развернуть их для удара по Киеву.

По разным данным, сейчас в море как минимум три корабля Черноморского флота с крылатыми ракетами «Калибр»: сегодня-завтра они должны нанести удары.

Битва за Донбасс

В целом россияне возвращаются к атаке, особенно при сосредоточенной поддержке артиллерии — по нескольким направлениям.

Харьков. После перерыва ВС РФ вернулись к обстрелу Харькова и нанесению по нему ударов из ЗРК С-300. Россия нанесла ряд авиаударов по позициям ВСУ вдоль линии фронта в районе Рубежного, потому что украинцы используют их для обстрела российских путей снабжения в районе Рубежного.

Изюм. Небольшие российские отряды вели активную разведку, но за 2−3 дня — когда украинцы отразили 4−5 мелких атак в общем направлении на Барвинково — новых штурмов не было. Такие места, как Бражковка, Долгенькое и Богородичное, остаются либо ничейной землей, либо под контролем Украины.

Северск. Сообщалось об ожесточенных боях со стороны Ивано-Даровки и Спорного, но все усилия сепаратистов не увенчались успехом.

Бахмут. В конце концов, русским не удалось захватить Соледар; тем временем они снова обстреливают село и украинские позиции вокруг него. Вместо этого из Бахмутского района сообщают о боях в жилых кварталах. При этом, судя по всему, ВСУ усилила свою артиллерию в этом районе до такой степени, что у ВС РФ и сепаратистов возникла серьезная проблема при попытке пересечь ровную и открытую местность, чтобы приблизиться к украинским позициям. В свою очередь, россияне ведут интенсивный обстрел и постоянно проводят спрей-атаки.

При этом русские, кажется, вошли в южную сторону Зайцево. Кодема все еще держится, несмотря на атаки россиян с трех направлений (северо-восток, юг и юго-запад).

Линия контроля. В общем, у ВСУ по-прежнему слишком мало артиллерии для поддержки своих частей вдоль линии контроля. Да, атаки сепаратистов на Красногоровку провалились, и, таким образом, украинский опорный пункт в Авдеевке остается под твердым контролем ВСУ, но на этом «хорошие новости» с ЛОК (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе) заканчиваются.

Прежде всего, южнее русские уже полностью контролируют Пески. Оттуда, а также с востока и юга они продвигаются по открытой и ровной местности на Невельское. ВСУ усилила там линию фронта двумя батальонами морской пехоты. Мое впечатление: слишком мало, слишком поздно.

Редкий случай подобного рода за последние недели — украинская артиллерия взорвала штаб одного из подразделений сепаратистов в Донецке и еще один склад боеприпасов к востоку от города. Украинский опорный пункт в Марьинке подвергся нескольким атакам за последние несколько дней (почти все с севера) — все подкреплены широким применением зажигательных средств — но, к счастью, удалось устоять.

По крайней мере, есть хорошие новости с южной окраины ЛОК: украинская линия обороны, соединяющая Золотую Ниву с Павловкой, держится. Вероятно, потому, что ВСУ, кажется, привезли в этот район совершенно новое подразделение: 66-ю механизированную бригаду.

Запорожье. Драма в Энергодаре продолжается, русские размещают там свои подразделения и складируют боеприпасы, а затем жалуются на украинские обстрелы, хотя большая часть последних на самом деле имеет российское происхождение — о чем свидетельствует попытка Москвы организовать соответствующую встречу Совета Безопасности.

Любопытно, что целью россиян была не АЭС, а местная ТЭЦ: ТЭЦ — одна из главных российских целей в последние дни.

Херсон. После провала последней украинской атаки в районе Благодатного (остановленной российской артиллерией), три-четыре дня назад ВС РФ предприняла три крупных контратаки. Тот, что у Благодатного, похоже, украинская артиллерия понесла большие потери.

Контратака россиян со стороны Станислава на Александровку была успешной — последняя была взята, — но затем менее успешной, когда русские попытались продолжить движение к Трарейскому. Был нанесён удар по Ингулецкому плацдарму, но, похоже, он был менее успешным — возможно, потому что украинцы заявили об уничтожении двух радаров, двух 120-мм минометов, а также самоходных гаубиц «Гигант-С» и «Мста-С» в этом районе.

22 августа ВСРФ и ВКС нанесли удар по Николаеву с применением как минимум четырех С-300 и одного Х-31. Последний был сбит. Один или два Х-59 были обстреляны Су-35 по «инфраструктурной цели» в направлении Одессы: как минимум один был подбит. Украинцы не сообщают о пострадавших.

В свою очередь, ВСУ держат под давлением оставшиеся российские средства переправы через Днепр (именно так, как необходимо), и на днях взорвали Антоновский мост и Каховскую ГЭС из M142 HIMARS. В обоих случаях попадания вызвали пожары, указывающие на то, что «что-то», что либо проходило по мостам, либо участвовало в их ремонте, загорелось. Народная разведка утверждает, что что-то, «проходившее» под Антоновским мостом, тоже попало под удар, по меньшей мере 2−5 было убито и/или пропало без вести и около 20 — ранены. Насколько я знаю, «под» Антоновским мостом, вероятно, находился понтонный мост, который там строят россияне.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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