Во что превратились российские сторонники перемен в 90-х

Ведь Москва тогда была настоящим центром изменений, как политических, так и общественных.

Но, что интересно, главными участниками этих изменений были именно люди среднего возраста и немолодые уже «шестидесятники». Не было каких-то молодежных протестов, таких как киевская революция. Почти не было молодых политиков — тот же Борис Немцов был скорее исключением из правил. Даже молодых политических журналистов почти не было — в свои 23 года я был где-то лет на 10 моложе даже самых молодых московских коллег, в то время как в Киеве я знакомился и сотрудничал с ровесниками.

Меня все это и тогда смущало, потому что я задавался вопросом — если даже в Москве такая аполитичная молодежь (если были какие-то активные организации, так это национальные, как вот наш Украинский молодежный клуб), кто будет заинтересован в изменениях в будущем?

Ответ не заставил себя ждать. Участники Революции на граните впоследствии будут активными политическими и общественными деятелями, их можно будет увидеть на Майданах, в «Дзыге», правительстве и парламенте — и они самим фактом своего непрерывного неравнодушия будут воспитывать молодежь.

А российские сторонники перемен состарятся и превратятся в маргиналов и эмигрантов — в то время как молодые люди времен перестройки бросятся зарабатывать деньги и рассказывать, что еще никогда так хорошо не жили, как при Путине, не то что их родители в 90-х. А на протестах оппозиции мы будем видеть тех же людей из 90-х — «демшизу» по общему определению и еще немногочисленных детей, школьников, которые ничего не смогут сделать с общим равнодушием своих родителей.

