Несколько залпов, чтобы уничтожить украинское ПВО? Что нужно знать о баллистических ракетах из Ирана 16 декабря, 14:32

Начали распространять новость о том, что по Украине одним или двумя залпами планируют запустить несколько сотен иранских баллистических ракет

Вже не раз писали, що отримання балістичних ракет — частина угоди РФ та Ірану, за якою РФ поставляє Ірану ядерні технології та збагачений уран, а Іран поставляє натомість балістичні ракети. Загалом до середини лютого Іран, нібито, обіцяє поставити Росії до 250 ракет. Багато.

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І росіяни, нібито, хочуть пустити їх одним чи двома залпами, щоб виснажити українську систему протиракетної оборони та знищити критичну інфраструктуру. Чи зможуть і до чого це призведе?

Нагадаю, росіяни вже випустили по Україні понад 4700 ракет.

Для постачання РФ обговорювалися раніше ракети Fateh-110 та Zolfaghar.

Їхні характеристики:

1. Fateh-110.

Іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу «земля-земля». Максимальна дальність: 200−300 км. Боєголовка 500 кг. Точність (КВО): 3 м. Здатна розвивати максимальну швидкість 4 махи — 4900 км/год.

Це балістична ракета. Тобто більшу частину польоту вона здійснює некерованою балістичною траєкторією.

Іншими словами, після запуску ракета летить параболою, у середній ділянці траєкторії виходячи за межі атмосфери, після чого майже вертикально опускається на ціль, буквально, з космосу.

Час досяжності ракети для засобів ППО зводиться до мінімуму

Таким чином, час досяжності ракети для засобів ППО зводиться до мінімуму, що ускладнює її перехоплення та збивання.

2. Zolfaghar

Іранська тактична балістична ракета, що, як вважається, належить до сімейства Fateh-110. Це дорожньо-мобільна двоступінчаста твердопаливна балістична ракета малої дальності класу «земля-земля». Дальність — 300−700 км. Боєголовка — 500 кг осколково-фугасна.

Пізніше повідомлялося, що Zolfaghar на 700 кілометрів Росія не отримає, лише Fateh-110, але на 300 кілометрів. Але навіть 300 км — велика дальність.

В українського Нептуна, для порівняння, дальність 280 км. Але Нептун це крилата ракета, а іранські - балістичні.

І це погана новина. Збивати їх важко, навіть американцям

Що таке балістичні ракети?

Траєкторія балістичної ракети поділяється на активну та балістичну ділянку. На початку свого руху, піднімаючись на значну висоту, за допомогою системи управління польотом, балістична ракета отримує швидкість і напрямок, необхідні для ураження цілі. Після відключення двигуна бойова частина ракети продовжує некерований рух заданою траєкторією.

Небезпека балістичних ракет полягає у висоті та великій швидкості польоту. Ракети можуть вражати цілі під кутом, близькими до вертикального.

Найкращі ділянки для збивання цих ракет — стартова і завершальна, проте в останньому випадку для збивання ракети залишається вкрай мало часу.

Найкращий спосіб протидії — це знищувати ракети там, звідки їх запускають, тобто йдеться про дальність 300 км. Дальність HIMARS, що поставляються Україні, сягає лише 80 км. Мало.

Хоча максимальна дальність сягає 300 км. Але нам поки що такі ракети не постачають. І йдеться про давно відомі MGM-140 ATACMS.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS. І це було б дуже гарним захистом для нас.

Іншим способом ефективної протидії балістичним ракетам може бути система американська протиракетної оборони Aegis. Подібна використовується в США і одна вже встановлена в Польщі.

Aegis призначена для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності і є частиною національної системи протиракетної оборони США.

Таких систем Україна ще не має, в нас є досить широкий ряд ППО, але головною проблемою Zolfaghar для наших ППО є те, що ця ракета має бойову частину масою 579 кг, що відділяється при заході на ціль, що ускладнює її виявлення, відстеження та знищення.

Наприклад, цільнокорпусні ракети ОТРК Іскандер у цьому плані простіше перехоплювати.

Як можуть розвиватись події?

РФ дійсно може отримати понад сотню балістичних ракет. Це, у свою чергу, стимулюватиме Захід надавати Україні більше допомоги, у тому числі вже згадані ракети ATACMS, що дозволяють знищувати пускові установки. Також будуть посилюватимуться санкції до РФ та Ірану.

Щодо одночасного запуску сотні балістичних іранських ракет — тут є гарна новина.

Це банально неможливо, тому що кількість пускових установок, що поставляються для РФ, буде явно обмеженою. Може кілька десятків, але точно не сотня.

Отже, шанси відбити ракети є, хоча буде непросто. Можливості збивати їх, якщо будуть, то будуть обмежені. Впораємося!

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