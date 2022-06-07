Сто дней военной дипломатии: кто есть кто среди ключевых игроков? 7 июня, 15:02 Цей матеріал також доступний українською

Похоже, не только в Украине почувствовали историческую возможность освободить мир от главного кандидата на крупнейшего тирана ХХІ столетия

Начало широкомасштабной и вероломной войны россии против Украины с 24 февраля шокировало цивилизованный мир и побудило мировую дипломатию перейти в режим военного положения. Ключевой итог первых 100 дней противостояния Путину — Свободный мир объединился как никогда раньше, как в своем стремлении помочь Украине дать отпор путинскому вторжению, так и предотвратить распространение войны на другие европейские страны. Похоже, не только в Украине почувствовали историческую возможность освободить мир от главного кандидата на крупнейшего тирана ХХІ столетия.

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Своим беспрецедентным единством и солидарностью с нашим народом мир удивил Путина, который рассчитывал на хилую реакцию и раскол внутри ЕС и НАТО. Первым ударом по надеждам Кремля нейтрализовать мировое единство стала поддержка 141 страной резолюции Генассамблеи ООН от 2 марта с осуждением российской агрессии и требованием полного вывода российских войск с территории Украины. Окончательным разрушением путинских грез стала встреча министров обороны НАТО на немецкой авиабазе в Рамштайне 26 апреля, запустившая процесс формирования международной антипутинской коалиции.

В то же время, несмотря на в целом положительную международную реакцию, война и вызовы, связанные с ней, разоблачили, кто есть кто для Украины среди ключевых мировых актеров. Как говорится, «настоящий друг познается в беде».

По итогам 100 дней можно провести первые оценки.

Со знаком «суперплюс».

Прежде всего троица — США, Великобритания и Польша.

Эти страны стали настоящим двигателем глобальной поддержки Украины и продемонстрировали лидерство в противостоянии империалистическому режиму Путина. Именно благодаря им удалось мобилизовать мир и в турборежиме обеспечить Украину финансово-экономической помощью, летальным оружием для отражения российской агрессии и помочь в решении безотлагательных гуманитарных проблем.

Со знаком «плюс»

Приятным сюрпризом стала позиция руководства институтов ЕС — президента Евросовета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европарламента Роберты Мецолы. Им удалось заполнить вакуум подлинного европейского лидерства по мобилизации ЕС в поддержку Украины. Именно эта «евротроица» смогла преодолеть как традиционную зависимость от капризов ключевых государств-членов, так и инерцию забюрократизированных процедур, от которой страдала политика ЕС. Едва ли не впервые в истории ЕС, благодаря их лидерству структуры ЕС работали как единый механизм в поддержку нашей страны и в рекордные сроки принимали важные решения — от инициирования и продвижения шести пакетов санкций к макрофинансовой помощи, от помощи украинским перемещенным лицам до создания общеевропейской экономической платформы, восстановления Украины, от выделения средств на закупку вооружений для Украины до ускоренного рассмотрения заявки на членство в ЕС. Символично, что эта «евротроица» была среди первых международных лидеров, посетивших Киев и Одессу после начала вторжения.

Россия перешла в режим « подожди, пока Запад устанет»

В когорту стран, подтвердивших практическую приверженность поддержке Украины, можно отнести большинство стран ЕС, прежде всего страны Балтии, Словакию и Чехию, Канаду, Японию, Австралию и Норвегию.

Еще одну группу сформировали страны, которые пытались балансировать на грани «плюс-минус»: с одной стороны, чтобы окончательно не испортить отношения с Россией, руководствуясь своими геополитическими и бизнес-интересами, с другой, дабы не изменить базовым принципам международного права, основой которого есть неприемлемость силового изменения границ и уважение суверенитета и территориальной целостности суверенных государств. К ним следует отнести Турцию, Китай и Швейцарию.

Свой мощный потенциал для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии в полной мере не использовали ФРГ и Франция. Хочется верить, что пока. Все 100 дней не покидало ощущение, что эти страны пытались «петлять», свидетельствуя о поддержке больше через словесную риторику и обещания, чем за счет конкретных действий.

Поэтому ни Париж, ни Берлин пока не сдали зачет по эффективному противодействию путинскому режиму, оставляя маржу для собственных маневров с Кремлем. Важным фактором, который нивелировал их поддержание санкций и предоставление оружия (справедливости ради стоит отметить историчность решения Германии об отказе от табу на поставку оружия Украине), стали попытки заигрывать с Путиным, «спасти для него лицо» и стремление выступать адвокатами граждан россии, отделяя их от путинского режима.

Это касается и Кипра, который своими действиями явно не способствовал усилению санкционной политики ЕС (в качестве примера, исключение из списка санкций запрета на покупку недвижимости в странах ЕС гражданами россии).

Отдельно — о Венгрии и ООН. Пророссийская позиция Венгрии стала досадной неожиданностью не столько тем, что подтвердилась даже в условиях войны. Досадной она стала из-за своей откровенности и нескрываемого цинизма с акцентом на национальный эгоизм. Будапешт почти пробил дно не только поддержки Украины, но прежде всего политики европейской солидарности.

Ожидалось, что поведение Будапешта не будет конструктивным, однако ситуация, когда Орбан, пользуясь агрессией кремля, пытался пропагандировать реваншистские настроения, прибегал к заигрываниям с путиным во время трагедии в Буче, навязывал умиротворяющую риторику по поводу агрессора, блокировал нефть, оборвало терпение 26 стран ЕС, ветировав персональные санкции против главы РПЦ Кирилла — перешло все адекватные грани. Единственным лучиком позитива в позиции Будапешта стало предоставление убежища украинским перемещенным лицам.

Если 2014 год доказал, что ООН, прежде всего, ее Совет безопасности, не может больше рассматриваться как весомый фактор международной безопасности и стабильности, то 24 февраля 2022 года стало моментом истины, наглядно продемонстрировав все недостатки и ограниченность возможностей этой универсальной организации и ее руководства, когда среди пятерки ядерных держав «завелся» безумный.

Отсюда и нерешительное, порой страусиное, и инертное поведение по таким важным вопросам, как ядерная безопасность в результате захвата и обстрелов россией украинских АЭС, промедление с созданием гуманитарных коридоров, конформистская позиция по блокированию россией украинских морских портов. Если ООН рассчитывает вернуть свой авторитет, вполне очевидна необходимость реформы организации и усиления легитимности СБ ООН. В то же время ООН еще не сказала свое последнее слово в вопросе предотвращения глобального продовольственного кризиса и содействия в решении гуманитарных вопросов, прежде всего посредничестве по освобождению украинских пленных и заложников.

Следует расставить точки над «і» и в позиции НАТО, в адрес которой кое-где звучала несправедливая критика со стороны украинской власти. Следует понимать, что НАТО — это ее страны-члены, активно помогающие Украине, начиная от топлива и амуниции и завершая тяжелым оружием. Секретариат НАТО, возглавляемый ее генсеком, выполнял роль координатора усилий стран-членов. Для того чтобы объективно оценить роль Альянса в поддержке Украины, следует просто посмотреть, из каких стран Киеву поставляют оружие, и тогда все станет более чем очевидным, в том числе и относительно того, где подлинные гарантии безопасности для нашего государства и кто их может обеспечить не пустыми и хорошими словами, а реальными делами и «железными» доводами.

Сто дней военной дипломатии: рекомендации

Следующие 100 дней обещают быть важными для борьбы за сохранение украинского вопроса в топе мировой повестки дня, консолидации международной поддержки и увеличения всесторонней, прежде всего военной помощи.

Россия перешла в режим подожди, пока Запад устанет. Следовательно, все усилия российской дипломатии направлены на то, чтобы максимально усилить усталость от войны — отсюда акценты на продовольственный кризис, подсветку экономических проблем Запада, ускорение инфляции, игру на стереотипах, что «россия слишком велика, чтобы ее можно было вычеркнуть из политической карты и унизить». Российская дипломатия будет делать все, дабы московитско-фашистские войска получили оперативную паузу с целью перегруппировки и подготовки к третьему с 2014 года наступлению.

Сейчас важно удержать существующую беспрецедентную поддержку и убедить Свободный мир, что только военный проигрыш россии в Украине гарантирует мир в Европе, а не промежуточные временные компромиссы, которые в конечном итоге закончатся новой и, возможно, еще более масштабной войной.

Поэтому украинская дипломатия должна сконцентрироваться на следующих задачах:

— окончательная формализация международной антипутинской коалиции и ее расширение за счет максимального количества стран Азии, Африки и Латинской Америки;

— предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС и начало предвступительных переговоров как свидетельство полной консолидации в пользу поддержки Украины и противодействие политике шантажа и диктата со стороны россии;

— предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО на Мадридском саммите Альянса в конце июня;

— перевод в практическую плоскость обещаний по масштабному предоставлению со стороны партнеров, прежде всего Германии (теперь это символ и пример для всего ЕС), современного тяжелого оружия и реактивных систем залпового огня;

— консолидация единства внутри ЕС как залога продления санкционной политики против России, центральным элементом которой должно стать введение эмбарго на закупку российских энергоресурсов и полная торговая и финансовая изоляция России;

— определенность международного механизма для привлечения к ответственности всех причастных за преступления, совершенные на территории Украины;

— признание россии государством-террористом со всеми соответствующими международно-правовыми последствиями;

— признание парламентами максимального количества стран мира акта геноцида россии против украинского народа с формированием т.н. «списка Бучи»;

— введение партнерами механизма т.н. ленд-лиза для предоставления всесторонней ускоренной материальной и военной помощи Украине;

— формализация источников наполнения будущего пакета финансирования плана восстановления Украины (т.н. плана Маршалла) в поствоенный период;

— разблокирование украинских портов с целью недопущения глобального продовольственного кризиса;

— освобождение украинских пленников, в том числе Героев обороны Мариуполя.

Наконец, Свободный мир должен делать все возможное для поддержки ВСУ, которые благодаря своему героизму и самопожертвованию играют решающую роль в определении условий, на которых будет строиться мироустройство будущего.

И еще одно: дипломатия должна быть о дипломатии, а не о войне, и этого элемента в действиях Киева явно не хватает. От реактивной позиции представление своих ответов на подходы российской стороны Киеву уже пора предложить собственный план мирного урегулирования и прекращения войны именно на украинских условиях. И план такой предварительно должен быть проговорен и согласован со столицами стран с оценкой суперплюс и плюс, а также отдельными странами на пути исправления из группы плюс-минус. Именно на рубеже 100 дней такой план потребовался не только для того, чтобы зафиксировать новую ситуацию на поле боя и в мире по изоляции россии, но и для того, чтобы отказ кремля идти по плану Киева не вызвал в мире усталости или лишних вопросов, почему следует и дальше наращивать санкционное давление на Путина.

Верим в Вооруженные Силы Украины, несгибаемое мировое единство и солидарность с Украиной, внутреннее единство и устойчивость в нашем государстве, и внимательно следим за развитием событий.

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