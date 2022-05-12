Восстановление справедливости: Канада будет первой 12 мая, 14:10 Цей матеріал також доступний українською

Поддержка Украины в войне против России приобретает все больший масштаб

Закон о ленд-лизе подписан. Украина постепенно получает и осваивает тяжелое западное оружие. Санкции против России расширяют чуть ли не еженедельно. Мы откалибровываем логистику военного времени. И сейчас самым большим дефицитом для страны являются финансовые ресурсы, необходимые для текущей работы государства и экономики, для поддержки украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома или даже страну, для текущего и послевоенного восстановления страны.

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Украина и демократический мир победят российского агрессора и все диктатуры мира только тогда, когда будут действовать на опережение, действовать смело и решительно на каждом фронте противостояния свободы и диктатуры: военном, экономическом, политическом, информационном, культурном. И именно такой шаг в финансово-экономической сфере мы ждем уже в ближайшие недели от Канады.

Еще 27 апреля министерка иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство Канады изменит свой закон о санкциях. И новая редакция закона позволит перераспределять заблокированные и конфискованные средства и другие активы для оказания помощи жертвам агрессии, а также для восстановления иностранного государства (в данном случае — Украины) после войны.

В тексте законопроекта, уже зарегистрированном в канадском парламенте, предусмотрено, что арестованные активы могут быть использованы для «восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате серьезного нарушения международного мира и безопасности». Таким образом, эти изменения сделают Канаду первой страной из Большой Семерки и среди стран НАТО, чей санкционный режим позволит предпринять такие важные шаги по восстановлению справедливости.

Во время общения с канадскими парламентариями мы убеждали продемонстрировать лидерство и показать пример Соединенным Штатам и странам Европы. Чтобы деньги российского коррумпированного режима и преступные доходы кремлевского олигархата уходили на компенсацию последствий и разрушений, совершенных Россией в Украине и против украинского народа.

Украине нужны деньги уже сегодня

Кроме того, во время визита главы правительства Канады Джастина Трюдо в Киев было отмечено, что для послевоенного восстановления Украины потребуется новый «план Маршалла». Трюдо обещал президенту Украины «неограниченную» финансовую, экономическую и военную помощь. А это лучше всего делать за счет ресурсов, принадлежавших врагу всего демократического мира — путинской России.

Почему это важно именно сейчас?

Первое — Украине нужны деньги уже сегодня: для восстановления критической инфраструктуры, обеспечения критического импорта лекарств, топлива и других стратегических товаров, для обеспечения макроэкономической стабильности.

Второе — чем раньше средства и ресурсы агрессора заработают на украинскую победу благодаря канадскому правительству, тем скорее аналогичные решения примут другие страны. Это позволит оперативно решать первоочередные задачи по восстановлению страны — осуществлять шаги, необходимые параллельно с тем, как ВСУ бьет врага. Строить новое жилье для семей. Восстанавливать образовательный процесс. Развивать систему медицинской и социальной помощи. Работать над экономическим обновлением.

Третье — это хорошая экономия для развитых стран. Чем быстрее огромны российские активы (уже более 500 миллиардов долларов США) начнут использовать для финансовой поддержки Украины, для закупки оружия для ВСУ, для поддержки украинских беженцев и экономики, тем меньше будут непосредственные расходы наших союзников для послевоенной поддержки нашей страны.

Четвертое — это отличный сигнал для всех диктаторских режимов, которые могут задуматься над агрессией против соседей — демократических стран или против собственного народа. «Если вы решите пойти против принципов цивилизованного мира, вы будете за это наказаны и заплатите своими активами за преступления». И нам не нужно ждать, когда россия согласится платить. Ибо они не согласятся никогда.

Пятое — чтобы быстро вернуть в Украину как можно больше людей, покинувших страну в результате войны, нам нужно создавать новое качество Украины уже сейчас. Для этого тоже требуются огромные ресурсы. И будет справедливо, если за это заплатит агрессор.

Шестое — ни единого «реванша» диктатуры. Быстрое решение вопроса с конфискацией средств российского преступного режима в Канаде, а затем в Европе, Соединенных Штатах, Японии лишит Россию возможности затормозить или заблокировать процесс расплаты за свои преступления против Украины и мира.

Уже в ближайшие недели или даже на днях верхняя палата парламента Канады рассмотрит соответствующий законопроект. После этого аналогичные законы примут Конгресс США, парламенты европейских стран и Европейская Комиссия. И с этого начнется финансовая сторона обновления справедливости: агрессор начнет буквально платить за свои преступления.

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