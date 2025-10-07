Документ, проливший свет на дальнейшие планы Кремля

Уряд РФ ухвалив проєкт бюджету на 2026 рік. Це доволі цікавий документ, який проливає світло на поточний стан макроекономічних показників РФ та плани Кремля. Основний висновок: політичне керівництво країни-агресорки усвідомлює, що Росія заходить у глибоку кризу, але планує цим процесом керувати. Наша задача в цій ситуації - зробити економіку противника некерованою. Чи можливо це?

Насправді, агресор вже кілька місяців перебуває в режимі під умовною назвою «керована рецесія». Результат, треба сказати, так собі. Наприклад, плановий дефіцит бюджету на цей рік складав 0,5% ВВП, але станом на осінь зрозуміло, що реальний дефіцит виходить у п’ять разів більше — 2,5% ВВП (5,7 трлн рублів). Наступного року бюджетні дірки росвлада буде латати за рахунок населення.

Першочерговий «антикризовий» метод — підвищення податків (ПДВ зросте з 20% до 22%, також посилиться тиск на спрощену систему оподаткування). Це автоматично призведе до інфляційного стрибка. Не виключено, що в посиленому режимі запрацює друкарський верстат, що також потягне за собою збільшення споживчих цін. Від підвищення податків та інфляції постраждають передусім найбідніші соціальні групи, а також малий бізнес. Росвладу це поки що не лякає.

Економічний блок уряду РФ проаналізував базові цифри, осмислив ризики та «підстелив собі солому», щоб падати було «комфортніше». Але російськи чиновники не врахували могутній економічний фактор: українськи дрони. Про них жодного слова в проєкті бюджету. А дарма: наші безпілотники здатні вщент знищити значний відсоток нафтопереробної промисловості, перекрити деякі канали експорту нафти, спричинити транспортну кризу тощо.

Така недалекоглядність, вочевидь, наслідок вузької спеціалізації: економісти бачать цифри на екрані, але не звертають уваги на те, що за вікном. А там іноді дещо пролітає… Ось і сьогодні: українці завдали удару по підприємству «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області. Це один із найбільших НПЗ на території країни-агресора, річна потужність — 18,4 млн тон переробки нафти в рік. Лише протягом вересня Сили оборони нанесли десятки ударів по подібних об'єктах. Наслідок — безпрецедентна бензинова криза на болотах.

Поточну ситуацію в нафтопереробній галузі РФ нещодавно охарактеризував Верховний Головнокомандувач: «Один із результатів путінської війни — країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї». Володимир Зеленський підкреслив, що справедливі удари по російських об'єктах — логістиці та паливному комплексу триватимуть, а наша далекобійність буде збільшуватись.

Ми, безумовно, виконаємо всі задачі, поставлені Верховним Головнокомандувачем. Наслідки для ворога будуть плачевні. Повоєнна криза на болотах триватиме десятиліттями і, не виключено, призведе до остаточного розвалу імперії. Коли настане цей момент, Україна зможе почуватися в безпеці. А доти у нас є лише один шлях — бити ворога та готуватись до наступних битв. Слава Україні!

