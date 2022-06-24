Что не так с историей Муратова, продавшего свою нобелевскую медаль 24 июня, 18:04 Цей матеріал також доступний українською

Очень многие не понимают, что не так с историей Дмитрия Муратова, который продал свою нобелевскую медаль за $103 млн и объявил о намерении отдать эти деньги в ЮНИСЕФ на помощь детям Украины

Что, собственно, не так:

— Нобелевские медали обычно продают за несколько ($2−5 млн). Тут — в 20 раз больше. То есть покупателю явно была нужна не медаль, а что-то иное.

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— Покупатель медали не известен. Муратов его не называет. Но почти наверняка — это кто-то из российских олигархов. Чаще всего упоминаются имена «кошельков Путина» Абрамовича и Усманова.

— Учитывая непрозрачное происхождение денег, размер суммы и декларируемую цель их применения, есть очень серьезные подозрения, что покупатель таким образом пытается защититься/избавиться от западных санкций. На каком-то суде вынет эту медаль и скажет: «Да вот же, я сто миллионов на украинских детей отдал!»

— Муратов в этой схеме нужен как легальная и авторитетная (нобелевский лауреат мира!) прокладка-прачечная между грязным источником денег и чистым делом.

— Кстати, к делу тоже есть вопросы. Муратов объявил, что помогать будет украинским беженцам-детям и в России тоже. Но это никакие не беженцы, а насильно депортированные несовершеннолетние. Деньги будут выделяться не им самим, а опекунам и организациям на их питание, одежду и расселение в России. То есть, они пойдут на улучшение и укрепление системы воровства украинских детей и их переправки в РФ. Но этого ни в коем случае нельзя допустить.

Когда я говорю либерально настроенным россиянам, что к этой истории есть вопросы, они начинают просто беситься. Они уверены, что украинцы должны расплакаться от счастья и благодарности, узнав об этой «благотворительной» схеме.

Они сами собой ужасно довольны и горды. Они умиляются, едва слезу не пускают. И очень-очень недовольны, когда кто-то говорит: «Минуточку! Тут что-то неладно!»

Говорить, что это за деньги и откуда пришли, никто не желает

Когда я говорю, что это вообще похоже на операцию по отстирыванию репутации и уходу от санкций, мне говорят: «завидуй молча», «хватит ненавидеть» и всякие другие вещи. Говорить о том, что это за деньги и откуда они пришли, никто не желает абсолютно.

Кстати, некоторые уверены, что Муратов отдает свою Нобелевскую премию, (которую он уже давно отдал в путинский благотворительный фонд Круг добра), а не $103 млн, полученные им от непонятно кого за медаль. (Это тоже очень хитрый финт ушами — для среднего обывателя это выглядит и звучит как «нобелевский лауреат отдает свою премию украинским детям», хотя это вообще не так).

В общем, я хочу зафиксировать: по-моему, назревает какая-то очень нехорошая операция по отстирыванию чьей-то очень грязной репутации, где Муратову и ЮНИСЕФ уготована роль стиральной машины, а украинским беженцам — роль стирального порошка.

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