Обстановка под Херсоном. Что происходит 10 ноября, 09:30

Характер действий противника говорит о том, что он проводит планомерный отход с Херсонского плацдарма

Российское командование вывело из Херсона ряд подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой, 106-й воздушно-десантной дивизий и 22-го армейского корпуса.

Характер действий противника говорит о том, что он проводит планомерный отход с Херсонского плацдарма, опираясь на несколько рубежей обороны, чтобы отступать с рубежа на рубеж, сохраняя боевой порядок и управление.

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На данный момент есть информация об освобождении украинскими воинами 6 крупных населённых пунктов.

Отход российских войск займёт несколько дней, но не будет быстрым — на правом берегу несколько тысячи единиц боевой техники и вооружения.

Цель противника — сохранить боеспособность войск.

Цель противника — сохранить боеспособность войск

Поэтому проведено усиленное минирование линии фронта, развёрнуты части прикрытия.

Российское командование намерено сохранить максимальное количество боевой техники и не допустить схлопывания плацдарма под ударами ВСУ, что приведёт к большим потерям и потере боеспособности лучших российских соединений.

На Херсонском плацдарме в данный момент сосредоточены в полном составе российские воздушности-десантные войска — боевые группы всех четырёх дивизий и всех четырёх бригад ВДВ, соединения 22-го армейского корпуса и 49-й общевойсковой армии.

Разгром этой группировки лишит Путина возможности проведения активных боевых действий, это лучшие и самые боеспособные соединения ВС РФ.

Текст опубликован с разрешения автора

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