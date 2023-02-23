Приближается конец войны? 23 февраля, 18:22

Чем жила страна 23 февраля 2023 года

● Главный разведчик уверен: близится конец войны. Россия вынуждена будет вывести свои войска с территории Украины. Об этом в интервью французской Le Monde заявил Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны. Этому, по его мнению, будет способствовать как давление украинской армии, так и политические процессы в России, давление дипломатии.

Видео дня

«Россияне имели возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не захотели остановиться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы», — отметил Буданов. Он считает, что Украина близится к концу войны.

По словам Буданова, прекращение войны возможно только с восстановлением территориальной целостности Украины до ее международно признанных границ 1991 года. «Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести только к новому конфликту в дальнейшем», — подчеркнул глава украинской разведки.

● 87% украинцев не готовы идти на территориальные уступки в борьбе с Россией даже на фоне продолжающейся почти год войны и в том случае, если боевые действия продолжатся. Таковы результаты опроса КМИС (14−22 февраля, 2002 респондента).

● ООН поддержит формулу Зеленского? Генассамблея ООН (состоит из 193 членов) готовится принять 24 февраля резолюцию, предложенную Украиной и ее союзниками, в которой отмечается необходимость достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с уставом ООН. Об этом сообщило Reuters.

«Мы увидим, какую позицию занимают народы мира по вопросу мира в Украине», — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. А генсек ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и назвал Хартию недвусмысленной. Украина и ее сторонники надеются усилить дипломатическую изоляцию России, достигнув того, чтобы почти три четверти членов Генассамблеи проголосовали «за».

● Проект резолюции ООН не имеет обязательной силы, но имеет политический вес и отражает прошлогоднее требование к Москве вывести войска и прекратить боевые действия.

● Что предложит Китай. В официальный документ с позицией Пекина относительно войны в Украине, который будет обнародован в ближайшие дни, вошли несколько пунктов из формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом NV сообщил высокопоставленный источник в украинском правительстве со ссылкой на данные разведки и дипломатические каналы. Сколько таких пунктов и какие именно, чиновник не уточнил.

Однако ввиду тесных отношений Пекина с Москвой часть тезисов документа может не понравиться Украине, добавил собеседник NV. И хотя Китай последовательно отстаивает позицию полного суверенитета Украины, руководство страны вряд ли напрямую укажет России на необходимость вывода войск в границы 1991 года.

● К тому же, по данным Bloomberg, позиционный документ Китая может содержать призывы к прекращению поставок оружия ВСУ.

● Вашингтон может открыть истинное лицо Пекина. Администрация Джо Байдена рассматривает возможность обнародовать разведывательные данные, которые могут свидетельствовать о том, что Китай думает о поставках РФ оружия. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Белом доме. По данным собеседников газеты, Китай до сих пор вел себя осторожно, в основном ограничиваясь покупкой у РФ нефти. Однако сейчас китайское руководство размышляет над тем, не отказаться ли от такого подхода. Впрочем, по оценке разведок, Пекин пока не принял решение по поставкам оружия РФ.

● НАТО видит признаки того, что Китай рассматривает возможность поставки оружия в Россию. Об этом рассказал Reuters генсек Альянса Йенс Столтенберг: «Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это».

● МИД Украины опроверг утверждение китайской стороны о якобы контрабанде оружия, поставляемой ВСУ США, «преступной группировкой Европы».

● «Украине хотелось бы встречаться с Китаем… Мы на уровне дипломатов этот сигнал Китаю передали. Мы бы хотели встретиться с Китаем. Это в интересах Украины», — сказал президент Владимир Зеленский.

● Решение российского диктатора приостановить участие РФ в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений «большая ошибка», сказал президент США Джо Байден. Однако он не думает, что Путин решится применить ядерное оружие.

● Захлебнувшееся наступление. Российские оккупационные войска начали новое наступление, чтобы сорвать будущие действия ВСУ, поставки западных вооружений, а также защитить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. Об этом сообщил Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. «Одновременно возможности армии РФ по достижению оперативного успеха ограничены из-за нехватки ресурсов, в том числе и дефицита артиллерийских боеприпасов», — добавил он.

● Буданов поможет и Пригожину, и Шойгу. Конфликт между российским министром обороны Сергеем Шойгу и спонсором ПВК Вагнера Евгением Пригожиным играет на руку Украине. Об этом уже в интервью УП рассказал Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны: «Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов внутри их системы, тем скорее придет наша победа». Он подчеркнул, что «готов помочь обоим одновременно», чтобы они уничтожили друг друга.

Пригожин заявлял, что его ЧВК, уже несколько месяцев штурмующая Бахмут, испытывает «полный снарядный голод» из-за того, что российские военные чиновники игнорируют ее потребности и вводят новые ограничения и запреты на закупку боеприпасов. Минобороны РФ также лишило «повара Путина» возможности набирать зэков. У Шойгу ответили Пригожину, что «попытки внести раскол играют только на пользу врагу», а все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений «выполняются в кратчайшие сроки».

● Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают. Об этом сообщил Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

● После провальных попыток атаковать в районе Угледара Донецкой области военнослужащие оккупационных войск РФ отказываются наступать, сообщил Генштаб ВСУ. «В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приставленного к 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях», — уточнили там.

● По данным британской разведки, в ближайшее время российская оккупационная армия может снова начать наступление в районе Угледара. Однако им вряд ли хватит ресурсов для этого.

В сводке ведомства в Twitter сказано, что в течение последних 48 часов продолжались ожесточенные бои в районе Бахмута. Там украинские силы сохраняют открытыми пути снабжения на запад, несмотря на постепенное окружение врагом города в течение последних шести недель.

● Небольшая агония Путина. Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил УП, что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину — 23−24 февраля — Россия планирует нанести ракетный удар. «Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз», — отметил он.

● А еще Буданов сказал УП, что ближайшее окружение Путина сотрудничает с украинской стороной. Но он не назвал ни фамилий, ни количества таких агентов в окружении российского диктатора.

● Разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью, российские оккупанты готовят возможные провокации. Об этом сообщило ОК Північ.

● В Украину прибыл премьер Испании Педро Санчес. По его словам, Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства. «Россия не победит в этой войне. Вся Испания с Украиной», — написал премьер в Twitter.

● В Испании первая группа украинских военных уже начала обучение на Leopard 2. В ближайшие недели Мадрид рассмотрит, сможет ли увеличить количество обещанных Киеву боевых танков с шести до десяти. Об этом сказал во время визита в Украину премьер Испании Педро Санчес.

● Украина нуждается в дополнительных $10 млрд финансирования, чтобы покрыть потребности бюджета в 2023 году и начать восстановление экономики. Об этом заявил CNN Министр финансов Украины Сергей Марченко. Накануне он встретился с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем МВФ, и назвал их беседу «очень продуктивной». Мол, «сейчас мы видим, что наши отношения достаточно стабильны, мы двигаемся в направлении полноценной программы с МВФ».

● Трухин уже без мандата. Верховная Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Александра Трухина, написавшего заявление о сложении мандата.

Ранее Трухин заключил соглашение с прокурорами, признав свою вину в предложении взятки полицейскому на месте резонансного ДТП. Согласно ей, депутат обязуется в течение месяца заплатить 6 млн грн на поддержку ВСУ, а также 68 тыс. грн штрафа.

● У Марченко арестовали 5,6 млрд грн. По материалам СБУ суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн. Среди прочего, решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

И напоследок:

● Десять украинских побед. В канун годовщины большой войны заместитель министра обороны Анна Маляр назвала десять главных побед ВСУ и гражданских украинцев.

А именно: успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022; массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно захваченных территориях; изгнание окупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей в марте-апреле 2022 года и их полная деоккупация; уничтожение крейсера Москва; изгнание русских окупантов с острова Змеиный; уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе 2022; изгнание российских окупантов из Харьковской области в сентябре-октябре прошлого года; деоккупация Херсона и части Херсонской области; успешные действия сил противовоздушной обороны, защищающих Украину от массовых ракетных и дроновых атак РФ; продолжающееся сдерживание наступления оккупантов на востоке Украины.

● Большой формат от Зеленского. 24 февраля президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Она будет посвящена годовщине вторжения России и пройдет под названием Февраль. Год несокрушимости. Время и место проведения пока держат в секрете.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.