США выделили беспрецедентные $13,6 млрд для противодействия Москве 16 марта, 01:30 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 15 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Беспрецедентные $13,6 млрд для противодействия Москве. Президент Джо Байден подписал закон, который, как он выразился, «предоставляет Украине исторические $13,6 миллиарда финансирования».

● 11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

● Появилось пространство для компромисса? Переговоры с делегацией страны-агрессора на сегодня закончились и продолжатся завтра. Их участник Михаил Подоляк, советник главы ОП, уточнил в Twitter, что во время паузы будет продолжаться работа в подгруппах: «Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть».

● Украине нужны долгосрочные гарантии. Украине нужны долгосрочные, юридически закрепленные гарантии безопасности на фоне полномасштабного вторжения РФ. Об этом в новом обращении заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил: если бы двери НАТО действительно были открыты для Украины, стране бы не пришлось 20 дней убеждать Альянс закрыть небо и остановить воздушные силы страны-агрессора.

● А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украине нужен новый оборонный союз, в котором должна быть страна, обладающая ядерным оружием.

● НАТО из-за войны созывает саммит. Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает на 24 марта внеочередное саммит Альянса из-за войны России против Украины. «Мы рассмотрим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО», — написал он в Twitter.

● Президент США Джо Байден точно прилетит в Европу на саммит лидеров НАТО в Брюсселе.

● Президент Украины обратился к властям Канады. Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Канады и премьером Джастином Трюдо. Он поблагодарил Страну кленового листа за поддержку. И попросил слушателей помочь Украине закрыть небо и усилить санкции против компаний, которые работают в РФ.

● Великобритания бьет сверхмасштабными санкциями по путинским. Лондон вводит еще более 370 санкций против РФ и Беларуси. Об этом объявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В итоге в списке окажется более 1 тыс. физических и юрлиц из окружения диктатора страны-агрессора.

● В окружении хозяина Кремля пострадают премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Там же оказались пресс-секретарь Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также под санкции попала российская «ферма троллей» — Агентство интернет-исследований.

● У лиц, попавших под санкции, заморозят активы в Великобритании. И ни один гражданин или компания Туманного Альбиона не могут вести с ними дела. Подсанкционным запрещен въезд и выезд в/из Великобритании.

● Еще одна порция санкций от ЕС. Евросоюз ввел дополнительные санкции против РФ. Они распространяются на 15 человек, среди которых миллиардеры Роман Абрамович и Герман Хан, миллиардер и сенатор Сулейман Керимов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бывшая жена главы Роснефти Игоря Сечина Марина Сечина.

● В санкционный список также попали девять организаций: Рособоронэкспорт, УралВагонЗавод, Роснефть-Аэро, холдинг НПО «Высокоточные комплексы», Курганмашзавод, холдинг «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

● Закрыть лазейки для россиян. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба созвонился с главой немецкого МИД Анналеной Бербок и согласовал с ней шаги по закрытию лазеек для обхода РФ санкций. «Давление должно нарастать до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию и не уйдет с территории Украины. Мы также скоординировали шаги по закрытию всех лазеек для уклонения от санкций», — написал Кулеба в Twitter.

● Израиль испугался украинских беженцев. Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины. Теперь украинцам, которые хотят въехать в страну, нужно сначала получить специальное разрешение от тамошнего МВД. В посольстве Украины в Израиле пояснили, что теперь эта страна не принимает украинских беженцев.

● Глава ОП Андрей Ермак назвал такое решение недружественным шагом и призвал отменить нововведения.

● Кремль ввел санкции против другого Байдена. РФ решила нанести страшный ответный удар США и ввела свои санкции против американского руководства. Под них, в первую очередь, попали президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен. Также в санкционном списке оказались: глава Пентагона Ллойд Остин, помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкоб Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и другие.

● Как позже пошутила Псаки, Кремль хотел «наказать» хозяина Белого дома, но попал в его полного тезку и отца — Джозефа Робинетта Байдена. А президент США полностью именуется как Джозеф Робинетт Байден-младший.

● А еще страна-агрессор запретила въезд на свою территорию премьеру Канады Джастину Трюдо, министру иностранных дел Мелани Жоли и министру обороны Аните Ананд. Вместе с ними в этом санкционном списке оказались еще 310 человек, в том числе большинство депутатов парламента Канады. «Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента и агрессивные пробандеровские элементы», — заявили в МИД страны-агрессора.

● РФ сбежала из Совета Европы и более не гарантирует защиту прав человека. РФ выходит из Совета Европы, — соответствующее письмо министра иностранных дел РФ вручили генсеку СЕ. Комментировавший этот шаг депутат госдумы Петр Толстой парадоксальным образом обвинил в решении Москвы страны НАТО. Якобы они использовали тему прав человека для «реализации собственных геополитических интересов и нападок» на РФ.

● РФ также денонсировала Европейскую конвенцию о правах человека, заявил глава международного комитета госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Но не все так просто:

● Русских погнали поганой метлой из Совета Европы. ПАСЕ рекомендовала исключить РФ из Совета Европы, — такое решение приняли единогласно, о чем и сообщила глава украинской делегации в Ассамблее Мария Мезенцева. «Россия, пытаясь сохранить лицо, сегодня подала письмо в Совет Европы о добровольном выходе из организации. В то же время мы добиваемся именно исключения России, и мы сделали все для этого. Такого единства в ПАСЕ еще не было. ПАСЕ исправляет свои ошибки», — рассказала она.

● Враг убил журналистов. В селе Горенка под Киевом в результате артиллерийского обстрела оккупантов пострадал автомобиль. В нем погибли оператор американского телеканала FoxNews Пьер Закржевский и украинская журналистка Александра Кувшинова.

● РФ обстреляла Донецк. Россия накануне запустила ракету Точка-У по оккупированному Донецку, а после обвинила в этом украинскую армию. Об этом сообщила российская независимая исследовательская группа Conflict Intelligence Team (СIT). Ее аналитики сообщили: после анализа фотографий из открытых источников можно сделать вывод — ракета прилетела со стороны РФ или подконтрольных боевикам территорий.

И для финала:

● Враг остановлен и продолжает нести потери. В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 15 марта.

Главное: противник остановлен, не достиг цели в установленные сроки и продолжает нести потери в живой силе и технике; оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирным жителям, жилым кварталам, школам и детским садам, игнорируя нормы международного гуманитарного права. Враг держит в заложниках гражданских, грабит мирное население и мародерствует; ВСУ отражают агрессию российских оккупантов. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппировались и перешли в контрнаступление; продолжаются бои за освобождение окраин Мариуполя, бойцы полка Азов разбили подразделение 22-й отдельной бригады оккупантов; в Луганской области украинские защитники за день уничтожили пять РСЗО Град с боеприпасами, три танка Т-72, одну БМП-3 и более 15 оккупантов (данные уточняются).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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