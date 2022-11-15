Россия — враг, которого нельзя называть 15 ноября, 08:40 Эксклюзив НВ

Конечно, с 22 февраля этого года всеобщая риторика изменилась. Россия — враг. Но стоит сейчас, постоянно и навеки вечно подчеркивать: этот враг появился не девять месяцев назад. Даже не в марте 2014-го

«А в Киеве в помещении бывшего КГБ тоже музей?» — спросил меня литовский историк. И не понял, почему в помещении, где допрашивали и пытали, сейчас центр культуры и искусств — Жовтневый дворец. А в здании по улице Владимирской, где теперь Служба безопасности Украины, когда-то спокойно был советский Комитет Госбезопасности.

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Также литовские партнеры восторженно восприняли историю о восстании заключенных атаманов Холодного Яра в Лукьяновской тюрьме и отчаянной попытке побега. Однако были неимоверно смущены, узнав — в камерах, где сидели репрессированные советскими властями повстанцы, до сих пор держат подследственных. Хотя разговоры о закрытии Лукьяна и переносе следственного изолятора за пределы Киева продолжаются уже лет пять. В последний раз тему подняли в 2021-м, но сейчас по понятным причинам сейчас не до этого. Однако вначале одним из вдохновителей идеи был Арсений Яценюк во времена своего премьерства. «Дух украинских следственных изоляторов и колоний — это еще дух царской России, тюрьмы народов», — заявлял он.

В братской нам Литве был десять дней, собирая материал для исторического романа о Лесных братьях — литовских партизанах, которые с 1944 по 1955 год сопротивлялись оккупационным властям. Кстати, власть ставила их на одну ступень с воинами УПА, называя братьев аналогом бандеровцев. А в лагерях ГУЛАГа именно эти две силы объединились в противостоянии лагерным администрациям, криминальным элементам и организовали и возглавили ряд лагерных восстаний. По сути, монолит ГУЛАГа сломали украинцы и литовцы.

До их появления в лагерях политических восстаний не было двадцать лет с начала основания системы. Хотя разные бунты и регулярные побеги были нормой и не превышали критической погрешности. Но рулили здесь уголовники. Бунтовали не против тоталитарной системы — требовали дополнительных привилегий, потому что жили по своим законам. А бежали — весна звала на волю. А заключенные украинские и литовские партизаны как понятие свободы, так и саму свободу воспринимали иначе. Значительно шире, чем воры, которым хватало попить-погулять какое-то время, потом снова попасться и вернуться обратно за колючую проволоку.

Зачистка публичного пространства от Пушкина и Ватутина — восстановление исторической справедливости

Несмотря на общую борьбу и общего в то время врага, Украина и Литва в его определении, оценке и общем восприятии пошли разными путями. Для литовца Россия — враг и оккупант, начиная с царских времен, когда в XVIII веке после первой главы Речи Посполитой между Австрийской и Российской империями Литва отошла составу последней. Причем, что важно в моей истории — почти вся, ведь страна небольшая. Украину разделили на несколько кусков, больших и меньших. Вплоть до середины XX века она была в составе разных государств. После присоединения в ноябре 1944-го Закарпатья к Украинской ССР состоялась одновременно маркировка нынешних официально признанных границ независимой Украины — и окончательное поглощение наших территорий Советским Союзом. То есть оккупация после вооруженной агрессии.

Но Россию в Литве называли врагом и оккупантом уже с лета 1940-го, когда Красная армия вторглась в маленькое независимое демократическое государство под соусом освобождения неизвестно от кого. Так продолжалось все время принудительной русификации, входившей в пакет всеобщей советизации. Украина шла по другому пути. Оккупант во времена Независимости — это, прежде всего, Германия. Точнее — немецкий фашист. Российский большевик был не оккупантом, а другом. И до сих пор в Украине как в центре, так и на местах смена гитлеровской власти советской отмечается освобождением нас, а не повторной российской оккупацией.

Когда уж совершенно точно: не повторной, а очередной после сожженной в начале XVIII века по приказу русского царя Петра Первого гетманской столицы Батурина и последующей, к концу века, ликвидацией уже царицей Екатериной Второй остатков Гетманщины. Далее последовали три попытки вторжения уже после переворота в Петрограде 1917-го, последняя, к сожалению, оказалась успешной. Наконец, процесс оккупации продолжился в сентябре 1939-го и завершился, как уже сказано выше, в 1944-м. Ну и вот имеем очередную попытку — с 2014 года до сих пор. Оккупант тот же.

Однако даже сегодня далеко не каждый гражданин Украины готов назвать Россию врагом, агрессором и оккупантом. Конечно, освобожденный недавно Херсон был оккупирован уже 2 марта и да, захвачен регулярными российскими войсками. Однако советская власть, провозглашенная в свое время в Петрограде после вооруженного переворота, в понимании не только большого числа рядовых граждан, но даже значительного числа представителей легитимной украинской власти до сих пор не маркируется как оккупационная.

Для Литвы пребывание в составе СССР такая же оккупация, как пребывание в составе царской России. Для Украины советская власть какая-то декларативная и не слишком выразительная общая история с Россией. Как, собственно, век пребывания под каблуком царя-батюшки и — да-да, это тоже стоит сказать — под сапогом светлейшего австрийского императора и руководителей Второй Речи Посполитой в 1919—1939 годах. Хотя наибольший ущерб, наибольшие потери, наибольшие унижения Украине наносила и до сих пор наносит именно Российская империя. Хоть под царским соусом ее подай, хоть под коммунистическим, хоть под путинским.

Литовских школьников водят на экскурсию в здание бывшего КГБ, где показывают застенки в подвале, подробно рассказывают о пытках и завершают осмотр местом расстрелов. При этом юным литовцам то и дело повторяют: с вашим народом, с вашими дедушками и бабушками все это последовательно и безжалостно поступала Россия. Значит, Россия — враг. Эта истина вбивается в литовские головы так же упорно и жестко, как правила Бойцовского клуба из знаменитого одноименного романа.

Украинским школьникам предлагают обязательно читать Пушкина, Толстого и Достоевского. И не объясняют, зачем сносить пушкинские бюсты и переименовать улицы и площади. Ведь это только культура. Наши школьники ничего не знают о лагерях ГУЛАГа, советских репрессиях, успешных попытках заменить украинскую идентичность на русскую в массовом сознании. Памятник красноармейцу-освободителю был и кое-где до сих пор остается в наших городах и селах. В то время как в Литве возле каждой деревни — по меньшей мере памятный крест в память о погибших партизанах. В целом там не только кресты, но и небольшие мемориальные комплексы. Даже если на месте его установки погибли несколько человек. Это не всего несколько — это аж двое, трое, пятеро, восемь борцов с российскими оккупантами.

Украина уже девятый год воюет, потому что два десятка лет официально не называла врага — врагом, а оккупанта — оккупантом. Вернее, эти слова в лексиконе всех власть имущих были. Но Боже упаси употребить их в адрес России и ее граждан! Если Запад Украины это воспримет, Юг и Восток ни в коем случае, а тут уже электоральные потери.

Да, литовцам проще. Они объединены языком, их немного по сравнению с украинцами и в целом Литва имела двадцатилетний опыт государственности. Сохранившийся в памяти тех, кто в свое время взял оружие и ушел в леса. Своих партизан поддерживала вся Литва. Тогда как для большинства Украины повстанцы, борцы за свободу: кулаки, мироеды, петлюровцы, бандеровцы, пособники фашистов, просто бандиты.

Конечно, с 22 февраля этого года всеобщая риторика в Украине поменялась. Россия — враг. Но стоит сейчас, постоянно и на веки вечные подчеркивать: этот враг появился не девять месяцев назад. Даже не в марте 2014-го, когда грубо захватил наш Крым. И зачистка публичного пространства от Пушкина и Ватутина — восстановление исторической справедливости. Той, которая наконец-то требует и обязывает называть Россию врагом. Не боясь при этом испортить электоральные отношения с теми, кто до сих пор усердно молится в церквях московского патриархата.

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