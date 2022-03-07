Сигнал опасности? Как воспринимать ядерные угрозы Путина 7 марта, 15:32 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Раз уж президент России Владимир Путин впервые после окончания холодной войны приказал привести российские силы сдерживания, включающие ядерное оружие, в режим повышенной боевой готовности, нужно быть начеку

Колонка написана в соавторстве с Марком Масса из Центра стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта и Александрой Марин, ассистентом проекта Forward Defense

Пока нет признаков того, что основная часть российских ядерных сил действительно находится в состоянии повышенной боевой готовности в рамках «особого режима боевого дежурства». Но ясно то, что приказ Путина, который тот отдал по телевидению, был адресован США, НАТО и Западу с тем, чтобы те воздержались от поддержки Украины. В противном случае появляется риск невообразимых последствий. До сих пор Вашингтон и его союзники благоразумно избегали чрезмерной реакции, и Путин, скорее всего, продолжит бряцать своим ядерным оружием. Все еще существует риск того, что он будет использовать ядерные средства в Украине.

Заявление Путина тревожно, но было предсказуемо. Ядерная отмашка — это ключевая часть военной стратегии России и ее позиционирования как мировой сверхдержавы. Тот факт, что Кремль сейчас демонстрирует готовность идти до конца, не должен удивлять тех, кто знаком с российской доктриной. Запад должен признать — перед ядерным шантажом ни США, ни их союзники не должны капитулировать.

На протяжении многих лет Москва отводит ядерному оружию центральное место в своей военной доктрине. В случае полномасштабной войны РФ для достижения своих целей продемонстрировала готовность угрожать ядерным ударом на уничтожение. Вот Путин и дал ясно понять, что он может угрожать (или, в крайнем случае, нанести) упреждающий нестратегический ядерный удар, надеясь положить конец конфронтации на выгодных для Кремля условиях.

В отличие от США, Россия сигнализировала о готовности сделать этот шаг при том, что сама организовала этот кризис. В основе этой стратегии лежит российский арсенал тактических, готовых к бою ядерных боеголовок. Еще большее беспокойство вызывает то, что это российское оружие превосходит арсенал аналогичного оружия США почти в десять раз.

Сдерживание и решительные меры

Такой уровень ядерного позерства мы уже видели. Во время вторжения 2014 года и незаконной аннексии Крыма Путин хвастался, что хочет напомнить россиянам (читай Западу) о том, что «Россия — одна из ведущих ядерных держав», и «лучше с нами не связываться». Хотя он никогда не поднимал ядерную тревогу, позже он сказал, что собирался сделать это.

Ядерные угрозы Путина прозвучали вот почему: он был удивлен и фрустрирован

Скорее всего, это состояние повышенной готовности — как и явные угрозы Путина в его речи, провозглашенной накануне вторжения в Украину, как и недавние учения российских стратегических сил — призваны удержать НАТО от прямого вмешательства в украинскую войну. США и Североатлантический Альянс не проявляют желания напрямую вступать в конфликт, и заявление Путина о ядерной боеготовности России направлено на то, чтобы все так и оставалось.

Ядерные угрозы Путина прозвучали вот почему: он был удивлен и фрустрирован. Удивлен силой и единством реакции США и НАТО. Фрустрирован более медленным, чем ожидалось, военным продвижением в Украине. Этими ядерными угрозами он пытается посеять разногласия в НАТО и заставить Белый дом отступить. Но шаги Запада по оказанию помощи Украине были поразительными. Германия обязалась увеличить свои расходы на оборону на сто миллиардов евро, и, несмотря на предыдущий запрет на поставки оружия в зону активных боевых действий, вместе с другими членами ЕС, объявила о поставках. Даже Турция, ранее проявлявшая нежелание ограничивать движение России через проливы Босфор и Дарданеллы, теперь готова закрыть пролив для прохода некоторых российских военных судов.

Путин может делать ставку на то, что действия говорят громче, чем слова, и что ядерная тревога могла бы как следует напугать западных лидеров, заставив их прекратить поддержку Украины. Но, несмотря на этот ядерный шантаж, НАТО должно оставаться сильным. Путин хочет вести ядерную войну с США не больше, чем сами Штаты хотят вести ядерную войну с Россией. США — ядерная сверхдержава, и обмен ядерными ударами с Пентагоном привел бы к неприемлемым для Путина последствиям. На вопрос о том, следует ли Западу беспокоиться о возможности ядерной войны, президент США Джо Байден ответил разумным и решительным «нет». Стратегическое командование США поддержало это мнение, заявив, что Штаты сохраняют «соответствующую роль» в сдерживании России.

Сигналы опасности

Тем не менее, важно воспринимать эти угрозы всерьез. Как правило, российские тактические ядерные боеголовки хранятся в централизованных хранилищах, а не развертываются на стратегических бомбардировщиках. Эта повышенная боеготовность может позволить российским силам предпринять такие шаги, как присоединение своих боеголовок к бомбардировщикам или ракетам малой и средней дальности, которые уже были развернуты вблизи линии фронта (например, баллистические ракеты малой дальности СС-26 или системы ПВО средней дальности С-400, обе из которых имеют двойное назначение).

Объявленное состояние повышенной готовности также может привести к развертыванию или рассредоточению некоторых стратегических систем доставки, таких как подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) или мобильные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). ПЛАРБ, которые являются ядерными, выпускаются из порта в открытое море. Мобильные межконтинентальные баллистические ракеты могут покинуть свои укрытые гарнизоны и перемещаться по большей части сухопутной территории России. Сообщения о текущих российских учениях по развертыванию подводных и мобильных МБР соответствуют этой схеме. Тем не менее, эти учения не дают полной мобилизации ядерных сил России.

Кто первым дрогнет

Тем не менее, несмотря на подстрекательскую риторику Путина по ядерному оружию, Москва не продемонстрировала серьезных признаков продвижения в этом направлении. Высокопоставленный чиновник Минобороны США отметил, что не было никаких «заметных телодвижений», которые бы указывали на повышенную боевую готовность российских ядерных сил, и учения этой недели не меняют эту картину. США и их союзникам следует продолжать внимательно следить за такими действиями, но при этом они должны воспринимать эти угрозы как часть путинского плана — как выразилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, «создавать несуществующие угрозы».

Надо отметить, что, если Путин окажется во все более отчаянной военной ситуации, он может рассмотреть возможность использования маломощного ядерного оружия в Украине, чтобы компенсировать свои потери. Вашингтон должен начать разработку плана сдерживания такого рода нападений в тесной консультации с союзниками по НАТО.

Но на этой ранней стадии войны ядерная тревога Путина почти наверняка является тщательно продуманным блефом, призванным напугать США, их союзников и партнеров. Они не должны доставить ему такое удовольствие. Вместо этого Запад должен сохранять решимость в своих усилиях по поддержке украинского народа в его борьбе за свободу.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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