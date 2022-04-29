На чем держится власть безликого палача Путина 29 апреля, 10:10 Цей матеріал також доступний українською

Около 80% россиян сейчас заявляют, что поддерживают «операцию» в Украине. Это неудивительно

В конце 1999 года, когда ослабленный болезнью Борис Ельцин искал себе преемника в рядах служб безопасности, в России ходил мрачный анекдот: «Почему коммунисты лучше чекистов? Потому что коммунисты будут вас отчитывать, а чекисты — вешать». Но, скорее, это был не анекдот, а предупреждение. К сожалению, большинство россиян ему не вняли.

Видео дня

В тот год Владимир Путин — чекист, который возглавил пришедшую на смену КГБ Федеральную службы безопасности (ФСБ), — был назначен премьер-министром. Вскоре после этого он, как говорят, шутил со своими бывшими коллегами по ФСБ: «Задача проникновения на высший уровень власти выполнена». Это тоже должно было вызвать тревогу, в том числе и потому, что Путин был давним поклонником Юрия Андропова, бывшего руководителя КГБ, который на протяжении двух долгих лет железной рукой правил СССР.

После экономического и политического хаоса постсоветских 90-х люди жаждали стабильности и ради этого были готовы вернуть КГБ обратно в высшие эшелоны власти. Тем самым Путин, избранный президентом России в 2000 году, получил необходимое окно возможностей для установления власти в андроповском стиле над всеми аспектами российской системы, в том числе над стратегическими отраслями, например, нефтегазовой.

Путин чувствовал угрозу со стороны олигархов, которые получили контроль над этими отраслями в период хаотичного президентства Ельцина. И поэтому вместо них он стал назначать руководителями так называемых «силовиков» — людей, связанных с армией и службами безопасности, например, бывших агентов КГБ Игоря Сечина и Сергея Чемезова.

Как же наследники организаций, устроивших такой террор во время правления Иосифа Сталина в 1930-е и 1940-е годы, сумели получить власть в XXI веке? Ведь после десталинизации, проведенной Никитой Хрущевым в 1950-х, и перестройки, начатой Михаилом Горбачевым в конце 1980-х, казалось, что КГБ уже на смертном одре, причем казалось даже его собственным сотрудникам. Многие, включая Путина, уволились с этой службы в период правления Горбачева, полагая, что она уже больше никогда не восстановится.

Ситуация изменилась после развала СССР. Оказалось, что КГБ был лучше подготовлен к лавированию в процессе перехода к капитализму, чем любые другие советские учреждения. Его сотрудники были аморальны и прагматичны, имели хорошие связи, не переживали из-за ненормированного рабочего дня и были мастерами корыстных манипуляций.

И им помог тот факт, что организации госбезопасности так и не были распущены. КГБ не просто пережил Горбачева: его вариация, названная ФСБ и в основном утратившая былые клыки, пережила Ельцина. Российским руководителям — и не важно, либеральные они или нет — всегда приходилось полагаться на службы безопасности, чтобы сохранять свою власть. Но при Путине (как и при Андропове в советское время) изменился уровень обладания властью представителями этих служб.

Путин очень гордится стабильностью выстроенной им политической системы

Путин считал укрепление органов госбезопасности страховкой от потрясений, подобных событиям 1991 года, которые привели к гибели, как он выражается, «исторической России». И Путин очень гордится стабильностью выстроенной им политической системы. В этом процессе ему, несомненно, помогли высокие цены на энергоносители и сравнительно компетентное управление, которое продемонстрировали некоторые из силовиков.

Но сохранение подобной системы отличается от ее строительства. Подходы Путина к управлению своим творением воплощены в поправках, которые были приняты на бутафорском конституционном референдуме 2020 года и которые не только обеспечили ему легальную возможность править еще много лет, но и определили идеального российского гражданина: патриот, лояльный в первую очередь к государству.

Такой подход привел к изменению роли служб безопасности в государственном аппарате. Раньше Путин слушал силовиков, подобных Сечину и Чемезову, и даже делегировал своим соратникам критически важные функции. А теперь он диктует политику, не допуская альтернативных мнений и делегируя ее реализацию правительственным технократам, которыми руководит похожий на робота премьер-министр Михаил Мишустин. Повседневная власть как никогда оказалась сосредоточена в руках органов безопасности, таких как Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Эти новые столпы аппарата государственного контроля представляют собой обезличенные структуры с единственной задачей: зачищать политическое пространство от всего антикремлевского (сейчас понимаемого как антироссийское) и наказывать тех, кто не демонстрирует достаточной «лояльности». В отличие от силовиков, они не советуют Путину, как лучше решать проблемы, с которыми сталкивается Россия, и не объясняют ему важности международного взаимодействия для внутреннего развития России. Вместо этого они слепо стремятся к путинской цели обеспечения тотального контроля над Россией любой ценой.

Алексей Навальный, заключенный в тюрьму юрист, борец с коррупцией и оппозиционный лидер, считает, что для Кремля главной целью нападения на Украину стало отвлечение внимания россиян от падения уровня жизни и создание эффекта единения вокруг флага. Но в более фундаментальном смысле эта война означает окончательное отстранение фигур из ФСБ, получивших власть в первые годы Путина, и утверждение господства безымянных российских технократов из органов безопасности — реальных наследников КГБ. Путин, естественно, остается на вершине; новая система ровно этого и требует.

Жуткие последствия этих изменений сейчас видны по всей России. С тех пор как Путин начал свою «специальную военную операцию» в Украине, были задержаны более 15 тыс. человек, выступивших с протестами против войны, в том числе более 400 несовершеннолетних. Независимые СМИ были заблокированы или закрыты, а у иностранных СМИ почти не осталось иного выбора, кроме как покинуть страну. Распространение любой информации о войне, отличающейся от официальных сообщений Минобороны, карается 15 годами тюрьмы.

В этой атмосфере тотальных репрессий, которые сегодня сравнивают со сталинской эпохой, россияне, не сбежавшие за границу, повинуются государству. Около 80% россиян сейчас заявляют, что поддерживают «операцию» в Украине. Это неудивительно. В России вновь царит безликий палач.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.