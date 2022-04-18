Не все из того, что мы видим в мире — зрада 18 апреля, 12:32 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Как разные страны реагируют на события в Украине

Якщо говорити про позицію наших партнерів, звісно, хотілося б більшого, а деякі заяви викликають лють. Наприклад, коли Еммануель Макрон не хоче говорити про «геноцид», натомість говорить про «братні народи». Але у нього 24 квітня другий тур президентських виборів із праворадикальною Марін Ле Пен, і вирішальними будуть голоси лівих: лише у Меланшона із «Нескореної Франції» 22% (!), а інші ліві і зелені - 10%. Тож почекаємо 24 квітня, і тоді вимагатимемо, сподіваюся від Макрона, більшого, зокрема і нафтового ембарго для Росії.

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Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, прямо відповідальний в якості очільника МЗС за Північний потік — 2, визнав свою попередню політику та рішення у цьому питанні помилкою. Роль президента ФРН низька, а от уряд Німеччини нарешті почав постачати серйозну зброю Україні - і саме це важливо. Продовжуємо пояснювати, що боротьба з агресією, патріотизм цілком корелює і з міжнародною солідарністю лівих. Нагадуємо (а я виявив, що багато сьогоднішніх європейських соціал-демократів цього не знає), що поштовхом до створення в 1864 році Першого Інтернаціоналу за участі Марка і Енгельса стала солідарність з польським повстанням проти російського царату. Тож солідарність з Україною сам Маркс велів.

CNN International, France 24 загалом добре подають інформацію про війну, але інколи проскакують повідомлення про праворадикалів з Азову, «сепаратистів», а на карті військових дій окуповану територію Донбасу CNN International підписують як «Russia-backed separatists controlled («контрольована сепаратистами, яких підтримує Росія»). Веду з ними боротьбу про це від початку війни. Підключив вже і екс-посла США в Росії Майкла Макфола, і журналіста Фаріда Закарію, і журналістку Крістіан Аманпур, щоб пояснити, що це територія, яку з 2014 року контролює російська армія і спецслужби, а не якісь «сепаратисти». А віз і нині там. Але в цілому ці канали роблять важливу справу.

Важко працювати в країнах третього світу, які мають військово-економічну співпрацю з Росією. У перший день війни мене запросили на індійське телебачення, а там взагалі пітьма: «Київ оточений», «наступ майже добіг кінця», «Кабул впав, а Київ наступний?», за кілька днів: «Київ відрізано, бо взяли Херсон». Цікаво, що їхній кореспондент у Києві дає точну інформацію про те, що відбувається, про опір і втрати росіян, а в Делі в ефір випускають проросійську інформацію. Але тепер дещо змінюється: дають заголовок «Чи можлива військова перемога Росії». І самі відповідають: «Малоймовірно».

Індія та Південна Африка утримались при голосуванні в Генасамблеї ООН 2 березня резолюції про засудження агресії Москви, а от Бразилія та Індонезія її засудили. При голосуванні за виключення Росії з Ради з прав людини ООН всі ці чотири лідери «третього світу» утримались. Але ж за процедурою цієї Ради для прийняття рішення потрібно 2/3 тих, хто голосував за чи проти, тож утримання спрацювало проти Кремля.

А найцікавіше із проросійською Сербією: 2 березня в ООН країна голосувала за засудження російської агресії, а потім за виключення Росії з Ради з прав людини ООН. Ось так.

Тож продовжуємо працювати, як би не хотілося послати когось із зарубіжних діячів курсом крейсера «Москва».

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