Визит большой важности. Что показала встреча Нехаммера с Путиным 13 апреля, 14:29

Австрийский канцлер Карл Нехаммер лично встретился вчера с Владимиром Путиным

Судя по скупым словам, сказанным австрийским канцлером на пресс-конференции для австрийских СМИ, это визит очень большой важности.

Никто и не ждал, что 49-летний австрийский канцлер сможет переубедить 69-летнего Путина уже 22 года властвующего над Россией. Такая задача и не ставилась.

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Но ставились иные задачи, и они полностью решены.

1. Путин не прячется ни в уральском, ни в алтайском бункере. Он принимал Нехаммера в своей обычной резиденции в Ново-Огарево в ближнем Подмосковье. Так что кличка «бункерный дед» — явная передержка.

2. Путин прекрасно осведомлен о том, что происходит в мире и в Украине в результате российской агрессии. Он вовсе не пребывает в счастливом неведении, огражденный услужливой камарильей от неприятных новостей. Слова канцлера, сказанные лицом к лицу, Путин воспринял без всякого удивления или отрицания фактов. Даже если Путин чего-то и не знал, канцлер проинформировал его об этом, рассказал о Буче и Краматорске.

3. Зная всё происходящее, Путин не оправдывается, а спокойно принимает факты как они есть и твердо намерен довести военную операцию до победного конца. Следовательно, он вполне отвечает за свои действия и сам руководит военной операцией. Это важная информация на фоне многочисленных спекуляций политологов. Теперь нет сомнений, что Путин будет лично отвечать за все преступления, совершенные по его воле в Украине.

Теперь Нехаммер сможет сообщить своим коллегам в ЕС и НАТО, что Путин вовсе не сошел с ума

4. Канцлер объяснил Путину, что все военные преступления, совершенные в Украине, будут расследованы, и все преступники понесут наказание. Понятно, что Путин — первый среди них. В этот момент Путин, как кажется, вздрогнул, и сказал канцлеру, что Европа к нему и к «спецоперации» относится предвзято. Но главное — он проинформирован об ответственности лицом к лицу.

5. Теперь канцлер Нехаммер сможет сообщить своим коллегам в ЕС и НАТО, что Путин вовсе не сошел с ума, что он в ясном уме и твёрдой памяти (австрийцы известные специалисты в психиатрии). И к тому же он отлично осведомлен о происходящем. Поэтому Путин несет всю полноту ответственности за совершаемое от его имени. Он также сообщит, что Путин не желает мира с Украиной, а желает ликвидации Украины как независимого от него государства. Следовательно, Запад должен больше помогать Украине в противостоянии российской агрессии, как санкциями, так и в первую очередь оружием. Заявление Жозепа Борреля, возможно, уже реакция на информацию, полученную от Карла Нехаммера.

6. И, наконец, последнее. В самый день визита два ближайших соратника Путина заявили, один о возможности применения в Украине тактического ядерного оружия, а другой — о целесообразности применения в Мариуполе химических войск. Это, безусловно, попытка запугать Украину и Запад. И, мне кажется (это только мое предположение) канцлер заверил Путина, что в случае нарушения Россией подписанных ею конвенций о неприменении оружия массового поражения, Запад в долгу не останется. Когда-то Гитлер хотел применить химические бомбы во время Битвы за Англию, но США и Британия (а США тогда еще были нейтральны) сообщили Гитлеру, что в таком случае вся Германия будет затоплена ипритом. И до последнего дня войны Гитлер так и не решился применить боевые ОВ.

Думаю, что-то подобное конфиденциально сообщил во время своего «недружественного» визита в Москву без фоток, улыбок и рукопожатий, христианский демократ 49-летний австрийский канцлер Карл Нехаммер, 69-летнему офицеру КГБ, русскому тирану.

Визит канцлера Нехаммера, это, фактически, освидетельствование дееспособности Путина и вручение ему судебной повестки от мирового сообщества.

Текст опубликован с разрешения автора

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