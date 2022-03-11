Новая волна наступления Путина. Что наметилось в России 11 марта, 12:28 Цей матеріал також доступний українською

Путин готовит очередную атаку на Украину, но и его окружение тоже кое-что готовит самому Путину

Первая волна атаки россиян захлебнулась. Затем они перешли к тактике осады крупных административных центров, — тоже не получилось. Тогда они перешли к явной тактике терроризма — уничтожения мирного населения. Это ужас. А если еще послушать господина Лаврова — то, что он сказал после переговоров с Дмитрием Кулебой, — у людей поехала крыша полностью.

Нам надо информационную волну разгонять за границей, среди наших партнеров, что компаниям, странам, которые пытаются еще сохранить какие-то взаимоотношения и контакты в России, к ним отношение должно быть, как к пособникам международного терроризма. И на них тогда, наверное, нужно накладывать санкции. Поскольку это просто нетерпимо.

Теперь — о военной ситуации. Путин пытается организовать, наверное, четвертую волну наступления за счет проведения ограниченной избирательной мобилизации внутри России. По тем сообщениям, которые проходят, то там уже начали набирать представителей охранных служб, привлекать бывших «вагнеровцев». Из техники, что они могут подкинуть, — вряд ли что-нибудь новое и в больших количествах.

Они могут перекинуть отдельные подразделения из каких-то других округов. Думаю, что-то там осталось в Западном военном округе. Поскольку с Дальневосточного округа они уже перекинули в самом начале. А если будут перекидывать с Центрального, то это, в основном, из частей так называемого длительного хранения. Техника там старая и не факт, что она вообще заведется. Знаю, еще с советских времен, в каком состоянии она там находится. Вряд-ли что-то изменилось к лучшему. Поэтому весьма ограниченные у них там возможности по подтягивании резервов, хотя эти резервы могут оказаться достаточно большими по меркам Украины. Для нас вообще любое наращивание невыгодно, тем более, что оно будет направлено, скорее всего, не против вооруженных сил, а против мирного населения.

Или они попадут под гильотину путинского катка, или рискнут его сместить

Какие наши действия? Отразить удары, закрепиться и перейти в контрнаступление.

Теперь — о политических аспектах. В России сейчас какая-то неопределенность наметилась. Причем на самом верху. Те приказы, которые отдавал Путин в течение последних пяти дней — контрольно-ревизионному комитету, прокуратуре, ФСБ, чтобы изучить куда, во-первых, ушли деньги, а во-вторых, почему тут оказались призывники. Скорее всего, там полетят и погоны, и головы. Такая ситуация — не на руку Путину. Потому, что это подкоп под него самого. То есть, его ближайшие соратники могут тоже оказаться в опале, а опала для них — типа как терять нечего. Или они попадут под гильотину путинского катка, или они рискнут его сместить.

Помните, как в известном произведении русского писателя Вячеслава Шишкова Угрюм-Река верный друг и слуга главного героя Прохора Громова — черкес Ибрагим-Оглы пишет ему в письме «Прошка, срочно приезжай! Дома непорядку, кой-кого пора убирать з места». Вот примерно, там сейчас такая ситуация. То есть, необходимо определиться с национальным героем, который будет убирать «з места» Путина. Но если этот герой будет продолжать путинскую политику, тогда и Путина сдвигать нет смысла. Продолжение такой политики наоборот выгодно — чтобы свалить на Путина всех чертей и оставаться где-то в стороне. А если сдвигать Путина, то можно выступить в роли какого- то героя, который все изменил и которому спишутся все грехи — то есть, те санкции персональные, которые были введены Западом по отношению к конкретным фигурам. И среди этих фигур может появиться этот «национальный герой». Что-то вот такое там намечается, но точно никто сказать, конечно, не может, что там конкретно будет. Поэтому такая неопределенность, естественно, отражается и на военной ситуации.

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