Угроза остается серьезной. Что происходит вокруг Запорожской АЭС 6 марта, 08:50 Цей матеріал також доступний українською

Американские эксперты о захвате ЗАЭС российскими военными

В пятницу крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев на улицах города Энергодара была захвачена вооруженными силами Российской Федерации. По информации Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), размещенной на веб-сайте учреждения, зданиям ЗАЭС было нанесено несколько повреждений. А именно: в результате обстрелов было повреждено здание реакторного отделения энергоблока № 1 ЗАЭС, два артиллерийских снаряда попали в район размещения площадки Сухого хранилища отработанного ядерного топлива, от пожара пострадало здание учебно-тренировочного центра рядом с промышленной площадкой ЗАЭС.

Четыре из шести энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии охлаждения ядерного топлива, говорится на сайте организации, изменения радиационного состояния не зафиксированы, погибших и раненых среди оперативного персонала нет.

«Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию», — говорится в пресс-релизе.

В то же время, предупреждает ГИЯРУ, потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к радиоактивному выбросу в окружающую среду, что может превысить последствия аварии на ЧАЭС и АЭС Фукусима-Даичи.

«Следует напомнить, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов тоже приведет к радиоактивному выбросу», — подчеркивает ГИЯРУ.

Как сообщает Интерфакс, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что радиоактивный фон в районе Запорожской АЭС в норме. По его словам, персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты и отслеживает радиоактивную обстановку. В то же время ГИЯРУ сообщает, что «степень повреждений конструкций и систем этих ядерных установок и их влияние на безопасность требует дополнительных оценок», а персонал работает под «давлением вооруженных военных РФ, захвативших ЗАЭС».

Дополнительную обеспокоенность вызывает состояние персонала ЗАЭС

По словам исследовательницы по ядерной энергетике «Центра Белфера» Гарвардского Университета Марьяны Буджерин, безопасность современных атомных станций намного выше, чем была на Чернобыльской АЭС. Каждый реактор защищен железобетонным укрытием, рассчитанным на то, чтобы удержать радиацию внутри при неисправности на станции и устоять от внешнего удара. Но к условиям войны, когда летают крылатые ракеты и по АЭС бьет мощная артиллерия, разработчики не готовились, говорит Буджерин.

«Пока трудно оценить, как эти структуры выдержат в таких ситуациях. Но даже если укрытие повреждено, для того, что были катастрофические последствия, еще должен расплавиться и взорваться ядерный реактор», — говорит она.

Исследовательница объясняет, что ядерный реактор — это бассейн, в который погружены топливные сборки, постоянно охлаждаемые холодной водой, а для этого необходимо, чтобы работали накачивающие воду насосы.

Если произойдет неполадка в сети и реактор отключится от электросети, есть запасные варианты. Есть дизельные генераторы, которые, собственно, рассчитаны как аварийный вариант. В условиях полномасштабной войны совершенно не исключено, что даже эти запасные системы могут быть повреждены. Тогда вода в реакторах выкипит, температура поднимется, эти радиоактивные вещества могут активизироваться и есть риск выброса радиации. И если укрытие повреждено, может произойти выброс большого количества радиоактивных веществ в среду", — объясняет исследовательница.

Ричард Вейтц, директор Центра Политически-военного анализа «Института Гудзона» в Вашингтоне, также указывает на то, что безопасность новых атомных электростанций намного выше, чем была на ЧАЭС, но она может быть недостаточной в условиях современной войны.

Они были усилены, чтобы лучше противостоять террористическим атакам. Была улучшена внутренняя безопасность, чтобы легче идентифицировать внутренние угрозы, например саботаж, но они не предназначены для того, чтобы выдерживать атаку бронебойных снарядов, ракет или любых других средств современной войны".

Он указывает на опасность от попадания ракеты в атомный реактор и хранилище отработанного ядерного топлива.

«Если, скажем, российская ракета попадет в комплекс ядерного реактора, разрушит защитную оболочку, это приведет к огромной утечке радиоактивных веществ. Последствия будут зависеть от направления ветра. Если ракета ударит в контейнер для хранения отработанного ядерного топлива (некоторые из них находятся под землей, но по крайней мере в течение первых нескольких недель после использования ядерного топлива его держат возле реактора, чтобы остыть), то оно потечет в соседнюю реку, которая будет загрязнена в течение длительного периода времени», — говорит он.

Соответственно, до последнего сообщения ГИЯРУ, по данным метеорологов, ветер в следующие 9 часов (опубликовано в 21:00 по киевскому времени), будет двигаться к северо-востоку, в сторону России.

Дополнительную обеспокоенность вызывает состояние персонала ЗАЭС, говорит Вейтц, которые могут убежать, или иметь проблемы со здоровьем, упустив возможность надлежащим образом поддерживать работу ЗАЭС.

С этим тезисом соглашается Баграм Нассершариф, директор «Программы ядерной инженерии» Университета Род-Айленда.

«Реакторы российского типа ВВЭР-1000 (водяной реактор под давлением) были введены в эксплуатацию в конце 1980−1990-х годов. Каждый реактор производит примерно 900 мегаватт электроэнергии. Самой непосредственной угрозой является отключение, что приведет к потере электроэнергии для 5 миллионов домохозяйств. Они не должны представлять угрозу радиоактивному выбросу до тех пор, пока персонал там работает».

В пятницу, министры иностранных дел стран Большой семерки призвали Россию прекратить атаки, «особенно в непосредственной близости от украинских атомных электростанций», подчеркнув, что вооруженное нападение и угроза гражданским ядерным объектам «является нарушением принципов международного права». Ранее Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси объявил инициативу по достижению соглашения между Украиной и Россией для обеспечения безопасности ядерных объектов в Украине, поддержанной Большой семеркой, говорится в заявлении.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.