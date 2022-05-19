Конец России. Записки с востока Украины 19 мая, 20:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Россия, атакующая Украину, похожа на некий дорожный каток, воняющий черным дымом и разрушающий все признаки цивилизации. Превращает все, что создали люди, в обгоревшие руины

Ракета, которой российская армия ударила по жилому району украинского города Бахмут, разрушила многоэтажный дом, убила и ранила людей. Даже не военных. Из-за обстрелом российско-фашистских захватчиков, в частности, оторвало женщине ногу, тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. Речь идет о тяжелых травмах головы. А уже под завалами разрушенного российской армией дома спасатели обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка. Это и есть выдающаяся военная победа российской армии, ее главнокомандующего и российского оружия, которым путин пытается пугать весь мир?

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И это уже привычная картина: российская артиллерия и ракетчики обстреливают очередной мирный украинский город. В данном случае — городок на самом востоке страны. Этот регион россияне пытаются отрезать от украинского организма, нанося удары залпами своей артиллерии и крылатых ракет. Отрезать и превратить или в «черную дыру» вроде «лднр», или «присоединить» к России, о чем проговорился шеф внешней разведки россии Нарышкин во время известного заседания СБ рф.

Бахмут — уютный и чистый город в Донецкой области Украины. В котором работают все службы, поддерживающие жизнь. Работает водоснабжение, электроэнергия, канализация, мобильная связь, интернет. Мусор вывозят даже при обстрелах. Даже дороги уже напоминают европейские — с хорошим покрытием и разметкой. Знаете, мы сами не заметили, как вылезли из пропасти советского прошлого. Но теперь на этот город и всю нашу страну надвигается россия. Чтобы снова столкнуть нас в эту яму.

Россия, которая атакует Украину, похожа на некий дорожный каток, воняющий черным дымом и разрушающий все признаки цивилизации. Превращает все, что создали люди, в обгоревшие руины. «Перемалывает» дома, магистрали, электростанции, театры, школы, аэропорты на груду битого кирпича, стекла, металла. Защитники Украины один за другим уничтожают эти запущенные путиным катки, но россияне тянут на поле боя все новые и новые орудия разрушения и смерти.

Смоют ли россияне когда-нибудь кровь со своих рук?

Российские оккупанты уже фактически уничтожили соседний с Бахмутом город Попасная. Сделали с ним то же, что и с населенными пунктами Сумщины, с районами в Харькове, с домами Чернигова. С Мариуполем. В городе у моря российская авиация бомбила и уничтожила роддом и драмтеатр. В подвалах которого от российских авиабомб скрывались люди. И много детей. По подобному сценарию в Попасной путинисты тоже снесли все. Обстреливали и местную больницу. Я бывал в этой больнице. Даже когда на ее двор прилетали «подарки» от российских войск со стороны террористического образования «лнр», она работала. На подъезде к Попасной российские оккупанты расстреляли несколько машин с гуманитарной помощью. Захватили в плен местного водителя, пытавшегося на своем автобусе вывезти людей из-под обстрелов.

Мы с вами видели убитых граждан Украины в Буче, Ирпене, Гостомеле. Уничтоженный огнем российской армии гражданский сектор, критическая инфраструктура. Мы вообще многое видели за эти дни масштабного вторжения. И давно уже не ищем объяснения жестокости носителей «русского мира». Просто понимаем, что такова его природа. Внутренняя сущность. Найти объяснение этим зверствам, людям ХХІ века действительно очень тяжело.

Но остается важный вопрос: что делать даже не с путиным и его окружением из министров, медиа-киллеров, сенаторов Госдумы. Что делать с тем, что должно быть российским народом? С совокупностью миллионов людей, активно или пассивно поддержавших эту бойню. Тех, кто находясь в российской глубинке, оставляет сообщения под видео в Youtube, на котором оккупанты кичатся уничтоженным Мариуполем, в стиле: «Дорогие мальчики, храни Вас Бог, убивайте побольше нацистов». Они с радостью подхватили предложенную им разработку ФСБ и не пытаются осознать, что нацистами являются те, кто пришел в другую страну убивать, разрушать, грабить. Кстати, и о Боге. Что делать с народом, духовным лидером которого является персонаж в золотой рясе, весь увешанный расшитыми и золотыми крестами с инкрустациями драгоценными камнями? И который, в сущности, благословил массовые убийства мирных людей? Благословил расстрелы автомобилей с беженцами. Осенил своим кадилом братские могилы, в которых хоронят убитых россиянами граждан Украины. Поддержал и поощрил бомбардировку авиабомбами мирных городов. Что с этим делать? И речь же не только о патриархе Кирилле-Гундееве. Речь о системе ценностей, которую они называют «русским православием».

Пройдет ли эта российская совокупность лиц свой путь покаяния и каким он будет? Смоют ли россияне когда-нибудь кровь со своих рук? Будет ли у них катарсис, после которого исчезнет зазомбированность — упадет, как сбитый над Харьковом или Попасной бомбардировщик «Су-24»? Будет ли «прозрение», как то, что после смерти Гитлера и демонстрации ужасов развязанной его режимом войны, пришло к немцам? Признают ли россияне военными преступниками не только самого путина, но и всей верхушки российского политикума и пропагандистов-подстрекателей из медиа-обоза путинского режима? Я не уверен, что это произойдет. Возможно, они никогда не признают себя убийцами. Но закон причинно-следственных связей все равно будет работать. И это означает конец России как страны-убийцы, в том виде, в каком она существует сегодня.

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