Знаете, какая в США самая страшная организация? 4 марта, 00:45 Цей матеріал також доступний українською

Если вы думаете что это ЦРУ или ФБР, или Госдеп, то это не так

Все, кто имеет отношение к деньгам в мире, больше всего боятся SEC (Securities and Exchange Commission) — так называется регулятор рынков ценных бумаг.

Эта комиссия может запретить или разрешить компаниям и фондам что-то делать, оштрафовать или вообще закрыть бизнес за нарушения.

Так вот ее теперь просят выпустить новый документ, в котором всем американским компаниям, а самое главное фондам надо будет обязательно отчитываться в своих инвестициях либо в Россию — это для компаний, которые там имеют бизнес. Либо, что самое прекрасное — для фондов — об инвестиции в любую компанию (необязательно американскую), у которой финансовые/экономические связи с Россией. Точно так же компании сейчас должны писать, что они инвестируют в какие-то «грязные» технологии, которые увеличивают угрозу глобального потепления.

Ну казалось бы — просто написать в отчетном документе о своих инвестициях либо напрямую в Россию, либо в компании, которые туда инвестировали. Как пишут аналитики, это приведет к тому, что акции таких связанных с Россией компаний и фондов просто будут стоить дешевле, чем акции таких же, но не связанных.

И акционер тебя спросит, сначала в письме, а если не понял, то в суде — почему же ты, уважаемый СЕО, не порвал связи с Россией и нанес мне, акционеру, прямой финансовый ущерб? И зачем вот этот суд и увольнение тому СЕО? Ну вот как бы и все.

И это же не санкции, это цепочка уважаемых людей. И раскрытие информации. То есть — если хочешь инвестировать в Россию — пожалуйста! Но расскажи об этом всему миру. Как говорится, просим уважаемые компании: кто будет последним уходить из России, потушите свет.

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