Новые состояния в руках Путина. Как перераспределяются сейчас российские богатства 14 февраля, 19:54 Эксклюзив NV Путин использовал ситуацию для своего дальнейшего обогащения (Фото:REUTERS)

Войны и санкции обычно приводят к масштабному перераспределению собственности путем национализации, конфискации, а зачастую и криминализации. Россия — не исключение

В стране происходит радикальное перераспределение собственности, о котором мало кто говорит. В то время как агрессивная война Кремля в Украине усиливает контроль президента Владимира Путина над обществом, она наносит серьезный ущерб экономической эффективности: международные санкции все сильнее бьют по энергетике, банковскому делу, вооружениям и другим ключевым отраслям.

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До вторжения России в Украину в феврале прошлого года она могла похвастаться совокупным объемом прямых иностранных инвестиций в размере около $500 млрд. Но большая часть этих инвестиций принадлежала западным компаниям, которые с тех пор заявили о своем намерении покинуть страну. По данным Джеффри А. Зонненфельда из Йельского университета, более 1000 компаний объявили о том, что они сокращают свою деятельность в России — помимо того, что требуют санкции. На торги выставлены активы на сотни миллиардов долларов, и хотя смена собственников будет происходить постепенно и непрозрачно, характер преобразований очевиден.

Наибольшая доля иностранной собственности приходится на углеводородный сектор.