Москва виновна во всех пяти актах геноцида. Почему у россиян не будет оправданий 3 декабря, 09:03

Когда будущие поколения оглянутся на путинский геноцид украинцев, никто не сможет сказать, что ничего не знал

Освобождение Херсона в начале ноября вызвало волну эйфории, поскольку украинцы праздновали знаменательную победу над вторгшейся в их страну армией Владимира Путина. Спустя несколько недель это праздничное настроение уступило место слишком знакомым чувствам горя и ярости, поскольку украинские власти обнаруживают доказательства военных преступлений, совершенных во время восьмимесячной российской оккупации города.

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Этот мрачный процесс уже повторился в сотнях освобожденных сел, поселков и городов по всей северной и восточной Украине. Каждый раз отступающие российские войска оставляли после себя обширное место преступления с массовыми захоронениями, камерами пыток, сексуальным насилием и глубоко травмированными сообществами. Конкретные отчеты о страданиях мирных жителей поразительно схожи от региона к региону, что указывает на то, что эти преступления являются результатом преднамеренной политики Кремля, а не разбойничьих действий отдельных подразделений российской армии.

Везде, где Россия устанавливает контроль, любому, кто рассматривается как представляющий потенциальную угрозу для оккупационных властей, грозит похищение. В эту категорию входят избранные местные чиновники, ветераны вооруженных сил, активисты гражданского общества, журналисты и все, кого подозревают в откровенных проукраинских симпатиях. Многие жертвы подвергаются пыткам и казням. Другие просто исчезают. Тем, кто избегает похищения, грозит принудительная депортация в Российскую Федерацию. Считается, что таким образом за последние девять месяцев были депортированы миллионы мирных жителей Украины, в том числе тысячи детей.

Зверства, совершаемые российскими войсками в оккупированных регионах Украины, являются лишь частью более широкой программы геноцида, которая определяет вторжение, развязанное Владимиром Путиным 24 февраля. В районах Украины, оккупированных Кремлем, все символы украинской государственности методично уничтожаются, и новая российская имперская идентичность навязывается гражданскому населению. Из России были привезены учителя для идеологической обработки украинских школьников, доступ к украинским СМИ был заблокирован, а украинский язык запрещен.

На телевидении России призывы к геноциду против украинцев стали нормой

Намерение Путина уничтожить украинскую государственность и искоренить украинскую национальную идентичность было очевидно задолго до того, как российские танки пересекли границу в начале 2022 года. С тех пор его угрожающие заявления сопровождаются преступными действиями его армии. Раньше апологеты режима могли отвергать геноцидную риторику российского диктатора как простую политическую гиперболу, но теперь это невозможно.

За годы до нынешнего вторжения Путин публично отрицал право Украины на существование и настаивал на том, что украинцы на самом деле были русскими («одним народом»), которые были искусственно и несправедливо отделены от родины. Летом 2021 года он предпринял весьма необычный и показательный шаг, опубликовав трактат из 5000 слов, в котором доказывал нелегитимность украинской государственности.

Накануне вторжения Путин раскритиковал сегодняшнее независимое украинское государство как «АнтиРоссию», существование которой невозможно терпеть, и заявил, что Украина является «неотъемлемой частью собственной истории, культуры и духовного пространства России». Совсем недавно он прямо сравнил свое вторжение с имперскими завоеваниями русского царя Петра Великого в восемнадцатом веке и хвастался, что «возвращает исторически русские земли». В конце сентября он незаконно аннексировал четыре частично оккупированные области Украины, заявив при этом, что они присоединились к Российской Федерации «навсегда».

Другие высокопоставленные кремлевские чиновники и пропагандисты режима выражались еще более откровенно, изъясняясь геноцидным языком, который они использовали для поддержки вторжения. Бывший президент России Дмитрий Медведев недавно назвал украинцев «тараканами», а украинскую нацию — «мифической». Между тем, в тщательно подобранных политических ток-шоу на государственном телевидении России призывы к геноциду против украинцев стали нормой. Эксперты дегуманизируют и демонизируют украинцев, рутинно ставя под сомнение существование отдельной украинской нации и вскользь рассуждая о необходимости уничтожения украинского государства.

Ошеломляющее количество заявлений о геноциде, исходящих из России после начала вторжения в Украину девять месяцев назад, позволяет относительно легко продемонстрировать намерение, столь важное при выявлении актов геноцида. Организация Объединенных Наций определяет геноцид как любое из пяти действий, «совершенных с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Массовые убийства, систематические нарушения прав человека, насильственные депортации и преднамеренное разрушение гражданской инфраструктуры, совершенные российскими военными, означают, что Москва, возможно, виновна в совершении всех пяти актов геноцида в Украине.

Несмотря на широкое распространение информации о военных преступлениях, совершаемых в Украине, многие в международном сообществе по-прежнему не хотят открыто говорить о геноцидных целях российского вторжения. Вместо этого продолжаются дебаты об опасностях унижения Путина и необходимости урегулирования путем переговоров. Многочисленные высокопоставленные чиновники и видные комментаторы настаивают на том, чтобы относиться к вторжению так, как если бы оно было совершенно неконтролируемым пограничным спором, а не упражнением по истреблению целой нации. На самом деле любые разговоры о компромиссе с Кремлем абсурдны и непристойны. Сторонники умиротворения должны признать, что между российским геноцидом и выживанием украинской нации не может быть золотой середины.

После Второй мировой войны послевоенные наблюдатели оглядывались назад на ужасы нацистского режима и задавались вопросом, как вообще могло быть допущено совершение преступлений такого масштаба. Многие из тех, кто пережил войну, протестовали, объясняя, что они совершенно не знали о зверствах, происходящих вокруг них. Подобные отговорки не сработают в текущей ситуации. Наоборот, неопровержимые доказательства военных преступлений России и открыто демонстрируемые в Москве намерения геноцида означают, что, когда будущие поколения оглянутся на путинский геноцид украинцев, никто не сможет заявить, что они ничего не знали.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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